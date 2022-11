Suomen metsät voivat muuttua päästölähteiksi nykyisellä määrällä hakkuita, sanoo Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja

Egyptin ilmastokokous yrittää ratkoa, miten rikkaiden maiden pitäisi auttaa ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä maita. Silti tärkein kysymys on yhä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Ykkösaamun vieraana on Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Suomen tavoite on olla maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Tavoitevuosi on 2035. Näin on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Metsien hiilinieluilla on tässä iso merkitys.

Metsien hiilinielut ovat kuitenkin romahtaneet, koska metsien kasvu on merkittävästi heikentynyt. Metsä muuttuu ilmastollisesti hiilinielusta päästölähteeksi, jos sitä hakataan vuodessa enemmän kuin samassa ajassa puu kasvaa.

– Silloin käytännössä hiiltä sitoutuisi vuosittain metsään vähemmän kuin sieltä poistuisi puustoon sitoutuvan ja maaperästä vapautuvan hiilen myötä, sanoo Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Ollikaisen mukaan on mahdollista, että Suomen metsät muuttuvat päästölähteiksi.

– Suuri mahdollisuus on tähän olemassa, jos hakkuut jatkuvat 75 miljoonan kuutiometrin yläpuolella.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan hakkuukertymä oli Suomessa viime vuonna 76 miljoonaa kuutiometriä.

Metsien hiilinielujen väheneminen on ollut yllätys

Luken eli Luonnonvarakeskuksen mukaan metsien kasvun ja hiilinielujen pienentymistä selittävät korkeat hakkuutasot, puiden hakkaaminen pieninä ja nuorina ja se, että laskentamenetelmä on hieman muuttunut. Lukelta tulee asiasta uusi ja tarkempi analyysi joulukuussa, kertoo Ollikainen.

– Kehitys on toimijoille yllätys, vaikka viitteitä siihen, että näin voi käydä löytyy tutkimuksesta, esimerkiksi ilmastopaneelin metsäraportista vuodelta 2019, hän sanoo.

Jos puun tuonti Venäjältä korvataan hakkuilla Suomessa, tilanne muuttuu huonommaksi.

– Tällöin hakkuut nousisivat jopa 90 miljoonan kuutiometrin vuositasolle. Silloin Suomi söisi metsäpääomaa, eli hakattaisiin enemmän kuin olisi edes puuntuotannollisesti kestävää, jolloin ilmastollisesti metsät olisivat päästölähde, varoittaa Ollikainen.

Metsien hakkuut ovat osa maankäyttösektoria, joka on Suomessa kokonaisuudessaan jo nyt päästölähde.

Egyptissä puhutaan päästöjen lisäksi korvauksista köyhille maille

YK:n ilmastokokous Egyptissä on etsinyt ratkaisuja siihen, miten kehittyvät maat saataisiin sitoutumaan hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseen. Köyhemmät ja eniten ilmastonmuutoksesta kärsineet maat tavoittelevat uuden rahaston perustamista, josta ne voisivat saada varoja muun muassa tuhojen korjaamiseen.

– Kiistaa on ilmastorahoituksesta ja se on toistaiseksi ollut kehittyvien maiden ehtona myös hillintää koskevien päätösten edistämiseen, Ollikainen kertoo.

