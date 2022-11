Yhdysvalloissa oikeusministeri asetti erikoissyyttäjän hoitamaan Trumpiin kohdistuvia tutkintoja

Yhdysvaltain oikeusministeriö asetti perjantaina riippumattoman erikoissyyttäjän huolehtimaan entiseen presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvista rikostutkinnoista. Erikoissyyttäjän tehtävä on selvittää, onko tutkinnoista aiheellista nostaa syytteitä.

Tutkinnat koskevat Trumpin presidenttikauden luottamuksellisten Valkoisen talon asiakirjojen käsittelyä ja yritystä estää vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen vahvistaminen kongressin valtauksen avulla tammikuussa 2021.

Oikeusministeri Merrick Garland kertoi, että erikoissyyttäjän tehtävään on nimetty Jack Smith, joka on aiemmin ollut syyttäjänä sotarikostapauksissa. Smith on aiemmin ollut muun muassa Haagissa selvittämässä Kosovon sotarikoksia.

Garland perusteli päätöstä yleisellä edulla, koska Trump on ilmoittautunut ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa ja myös nykyinen presidentti Joe Biden on sanonut aikovansa tehdä samoin. Trump sekä jätti ilmoituksensa vaaliviranomaisille että ilmoitti ratkaisustaan kannattajilleen tilaisuudessa Floridassa aiemmin tällä viikolla. Biden ei ole virallisesti ilmoittautunut kilpailemaan jatkokaudesta.

Trump kutsui nimitystä vallan väärinkäytöksi

Trump on toistuvasti sanonut olevansa ajojahdin ja noitavainon kohteena. Perjantaina hän kutsui Garlandin päätöstä epäreiluksi ja maan historian pahimmaksi oikeuden politisoinniksi.

Trump kommentoi nimitystä tukijoilleen pidetyssä tilaisuudessa Mar-a-Lago -kartanossaan Floridassa perjantaina.

– Tästä ei seuraa reilua tutkintaa. Hirvittävä vallan väärinkäyttö on viimeisin monista noitavainoista, Trump sanoi tukijoilleen.

Trump sanoi vuorostaan Fox News Digitalin haastattelussa aikaisemmin perjantaina, että Bidenin hallinto pyrkii toimillaan estämään hänen valintaansa presidentiksi.

Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierre kertoi perjantaina, että presidentti Biden ei ollut saanut etukäteen tietää Garlandin suunnitelmista. Tiedottaja painotti, ettei hallinto ole millään tavalla osallisena rikostutkinnoissa.

Erikoissyyttäjäksi nimitetty Smith julkaisi perjantaina lausunnon (siirryt toiseen palveluun), jossa hän vakuutti, ettei tutkinta keskeydy tai lopahda hänen johtamanaan.