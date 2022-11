Pohjois-Korean johtaja toi yllättäen tyttärensä ohjuskokeeseen

Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA on julkaissut kuvia, joissa Kim Jong-un näkyy kävelemässä tyttärensä kanssa käsi kädessä ohjusten testialueella. Pohjois-Korea laukaisi perjantaina paikallista aikaa toistaiseksi suurimman ohjuksensa, mannertenvälisen ballistisen Hwasong-17-ohjuksen. KCNA:n julkaisemissa kuvissa arvellaan olevan Kimin tytär Kim Ju-ae, jota aiemmin ei ole nähty julkisuudessa.

Perjantaisessa ohjustestissä länsä oli myös Kimin vaimo Ri Sol-ju.

Perheenjäsenten tuominen ohjusten laukaisupaikalle on tulkittu keinoksi lähettää signaali maailmalle, että Pohjois-Korean johto on tukevasti perheen käsissä. Uutistoimisto Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mielestä tyttären julkinen esittely saattaa olla merkki siitä, että Pohjois-Korean johto on tulevaisuudessa siirtymässä Kimin perheen seuraavalle sukupolvelle.

Salamyhkäinen perhe

Kimin perheestä tiedetään hyvin vähän. Kim on noin 40-vuotias, joten vallanperimys ei ole ajankohtainen, ellei diktaattorin terveys petä. Pari vuotta sitten epäiltiin, että Kimillä olisi vakavia terveysongelmia.

Virallisen tiedon mukaan Kim on syntynyt tammikussa 1982, mutta Etelä-Korean tiedustelupalvelu on arvioinut, että hän olisi syntynyt vasta vuonna 1983. Tarkasta vuosiluvusta on eri arvioita, vaikka syntymäpäivä on useimmissa arvioissa sama, eli 8. tammikuuta. Etelä-Koreassa on tiedustelutietoihin viitaten arveltu , että Kim Jong-unilla on kolme lasta, kaksi tyttöä ja poika.

Vuonna 2013 Pohjois-Koreassa vieraillut yhdysvaltalainen entinen koripalloilija Dennis Rodman kertoi, että hän oli nähnyt Kimin tyttären nimeltään Ju-ae, joka ilmeisesti on nyt kuvissa esiintynyt tyttö.

Kim Jong-un kävelemässä tyttärensä kanssa Pohjos-Korean uutistoimiston KCNA:n välittämässä kuvassa.. Kuva: Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA

Jenny Town Pohjois-Koreaa seuraavasta yhdysvaltalaisesta tutkijaverkostosta 38 North sanoo, että tyttären tuominen ohjustestiin ja kuvien julkaisu viittaavat siihen, että Kim ei ole valmis hidastamaan aseiden kehittämistä eikä hän ole palaamassa neuvottelupöytään. Pohjois-Korea on tänä vuonna testannut ohjuksia poikkeuksellisen aktiivisesti. Marraskuun alussa se laukaisi samana päivänä 23 ohjusta.

Kim sanoi perjantaina, että Pohjois-Korea aikoo kiihdyttää ydinaseohjelmaansa ja on valmis vastaamaan vihollisten ydinaseuhkaan ydinaseilla.

