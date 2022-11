“Presidentin auto” jakaa mielipiteitä Turkissa – uraauurtava sähköauto vai Erdoğanin vaalikatiska

Turkissa on pitkään valmistettu autoja yhteistyössä isojen autotehtaiden kanssa. Nyt haaveissa on ikioma automerkki.

Turkissa maan ensimmäisestä kotimaisesta sähköautosta on noussut kiistaa.

Uutta TOGG-autoa on hallitusta tukevassa mediassa luonnehdittu suureksi ylpeyden aiheeksi ja Turkin ensimmäiseksi kansalliseksi automerkiksi.

Muun muassa Turkin oppositioon kuuluvien arvostelijoiden mielestä uuden automallin lanseeraus on osa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin uudelleenvalintakampanjaa. Uusi autokin on arvostelijoiden mielestä liian kallis ja koottu ulkomaisista osista.

Tehdas vai kulissi?

Hurjimissa spekulaatioissa on väitetty, että presidentti Erdoğanin juhlallisesti avaama tehdas on kulissi, jossa liukuhihnaa ei näy, eikä autoja valmisteta ainakaan sarjatuotantona. Toimittaja ja talouskommentaattori Mustafa Sönmez julkaisi tviitin, jossa näkyi kovin keskeneräisen näköinen tehdas. Tosin on epäselvää, milloin video on kuvattu.

Togg ja Turkin teollisuusministeri Mustafa Varank jakoivat omat videovastauksensa, joissa näkyy toiminnassa oleva tehdas ja liukuhihna, jossa hitsausrobotit valmistavat auton koria.

Turkissa on pitkä autoteollisuushistoria, jossa tehtaat ovat valmistaneet lisenssillä muualla suunniteltuja malleja muun muassa yhteistyössä Renaultin ja Fiatin kanssa. Tosin autoja on muokattu Turkin oloihin ja myös merkittävä osa osista on Turkista.

Yhdessä vaiheessa Turkissa valmisteltiin vanhan Saab 9-3 mallin pohjalta kehitettyä sähköautoa. Kesken jäänestä projektista muistoksi jäi oudon näköinen prototyyppi.

Mutta nyt Turkissa luvataan, että tulossa on jotain vallankumouksellista, Turkissa alusta asti kehitetty moderni sähköauto, TOGG. Nimi on lyhenne Turkin autonvalmistajien yhteistyöryhmän turkinkielisestä nimestä. Ensimmäiset autot ovat katumaastureita, mutta lisää malleja on luvassa, sanoo valmistaja.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja hänen puolisonsa Emine uuden autotehtaan avajaisissa. lokakuun lopussa. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Johtajan toiveiden täyttymys

Presidentti Erdoğan on projektin isä siinä mielessä, että vuonna 2011 pääministerinä hän patisti turkkilaisia teollisuusyrityksiä kehittämään 100-prosenttisesti turkkilaisen auton. Täysin kotimaiset teollisuustuotteet ovat harvassa. Uuden italialaisen Pininfarinan suunnitteleman sähköauton osista noin puolet on tuontitavaraa, muun muassa moottori ja akusto.

Erdoğan on kuvattu useissa eri yhteyksissä uuden auton ratissa, ja lähellä Bursaa Länsi-Turkissa sijaitsevalla tehtaalla on jo ollut useita seremonioita, joissa uusi auto rullaa ulos tehtaasta.

Ensi vuonna uusia TOGG-autoja on tarkoitus valmistaa alle 20 000, mikä on autotehtaalle pieni tuotantomäärä. Autoille luvataan 300 tai 500 kilometrin toimintamatkaa mallista riippuen. Moottoriteho ilmoitetaan hevosvoimissa ja sen sanotaan olevan joko 200 tai 400 hevosvoimaa mallista riippuen. Hinnasta ei vielä ole varmaa tietoa, mutta sen arvellaan nousevan noin 50 000 euroon.

Poliittinen vastakkainasettelu voi haitata

Oppositiopuolue CHP:ta edustava Istanbulin pormestari kertoi autotehtaan avajaisten jälkeen, että Istanbulin kaupunki oli tuloksetta yrittänyt tilata (siirryt toiseen palveluun)100 autoa. Vastaus oli, että presidentti Erdoğanin tekemien ennakkotilausten lisäksi ei tässä vaiheessa oteta uusia tilauksia.

Tosin julkisuuteen oli jo aiemmin ilmoitettu, että tilausten vastaanotto alkaa vasta helmikuussa 2023, joten Istanbulin pormestari ehkä halusi myös tehdä hiukan politiikkaa uuden auton tiimoilta. Tehtaan ilmoitus herätti epäilyn, että Turkin kansallispäivänä 29. lokakuutta järjestetyt avajaiset olivat vain näytös, tuotanto alkaa vasta myöhemmin.

Saksalaisen uutiskanavan Deutsche Wellen haastattelema (siirryt toiseen palveluun) autotoimittaja Demir Özpeynirci totesi, että poliittiset jännitteet saattavat vahingoittaa automerkkiä, jos hanke jakaa kansaa oppositio-hallitus -linjalla.

Ensimmäisten autojen pitäisi tulla myyntiin keväällä, silloin on muutama kuukausi Turkin parlamentti- ja presidentinvaaleihin.