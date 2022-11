Turkki iski Syyriaan ja Pohjois-Irakiin – ainakin 12 kuollutta

Turkin ilmaiskuissa Pohjois-Syyriaan ja Irakin kurdialueelle on ensitietojen mukaa kuollut ainakin 12 ihmistä. Syyrian tilannetta seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan ainakin kuusi kurditaistelijaa ja kuusi Syyrian asevoimien sotilasta on kuollut iskuissa.

Pohjois-Syyrian kurdijohtoinen hallinto ei toistaiseksi ole antanut tarkempia tietoja kuolleista ja haavoittuneista. Pohjois-Syyrian kurdijohtoisten joukkojen edustajan mukaan Turkin iskut ovat osuneet ainakin kahteen kylään, jossa asui sisäisiä pakolaisia.

Turkin puolustusministeriön mukaan iskuissa on kyse Turkin itsepuolustuksesta YK:n peruskirjan antamalla oikeudella. Twitter-tilillään ministeriö sanoo, että "roistot joutuvat vastuuseen petollisista teoistaan". Turkki sanoo iskeneensä "terroristien" asemiin, muun muassa bunkkereihin ja varastoihin.

Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Iskuja on luonnehdittu kostoksi Istanbulissa viikko sitten sattuneesta terrori-iskusta, jossa kuoli kuusi ihmistä ja loukkaantui yli 80. Turkki on syyttänyt iskuista Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta ja Syyriassa toimivaa Syyrian kurdien aseellista YPG-liikettä. Turkin mielestä YPG on osa PKK:ta.

YPG ja PKK ovat kiistäneet tehneensä Istanbulin iskuun.

Iskuja laajalla alueella

Turkki on jatkuvasti pommittanut Pohjois-Syyriaa ja sillä on myös joukkoja Irakissa, jossa on PKK:n leirejä. Tämänkertainen hyökkäys on poikkeuksellisen laaja ja ilmaiskuja on raportoitu sekä Pohjois-Irakista että Pohjois-Syyriasta yli kahdestakymmenestä paikasta.

Kohteiden joukossa on Kobanin kaupunki, joka muistetaan Syyrian kurdien vastarinnasta ääriliike Isisiä vastaan vuonna 2014. Turkin sisäministeri Süleyman Soylu sanoi heti Istanbulin iskun jälkeen, että käsky oli tullut YPG:ltä ja tarkalleen ottaen Kobanista. On epäselvää mihin Soylun väitteet perustuvat.

Turkki teki lokakuussa 2019 laajan maahyökkäyksen Pohjois-Syyriaan, mutta toistaiseksi ei ole viitteitä maavoimien liikkeestä rajan yli. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kuitenkin toukokuusta lähtien uhannet uudella laajalla hyökkäyksellä Pohjois-Syyriaan.

Lokakuussa 2019 tehty hyökkäys johti siihen, että useat EU-maat keskeyttivät asekaupat Turkin kanssa., koska Syyrian kurdeja on pidetty arvokkaina liittolaisina ääriliike Isisiä vastaan.

Mistään virallisesta aseidenvientikiellosta ei ollut kyse, mutta esimerkiksi Suomi ja Ruotsi eivät myöntäneet vientilupia Turkkiin. Aseiden viennin salliminen on yksi Turkin asettamista ehdoista Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Ainakin Ruotsi on jo myöntänyt yhden vientiluvan.