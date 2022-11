Tytöt kyllästyivät sometörkyyn ja ahtaaseen naiskuvaan – syntyi tanssiteos, jossa Venus rähjää ja on ihana omana itsenään

Volta on vasta 13-vuotias, mutta jo tottunut kuonaan, jota somen kautta tulee lähinnä vanhemmilta miehiltä ja anonyymisti.

Tai ei hän ole tottunut, koska siihen ei pidä tottua.

– Suurimmalle osalle meidän ikäisistä on lähetetty intiimejä kuvia tai pyydetty niitä. Tai on haluttu olla kavereita, ja sitten se on yhtäkkiä eskaloitunut seksuaaliseen rajojen ylittämiseen. Tuntuu, että se on perusjuttua ja tapahtuu tosi monille, vaikka se ei ole missään nimessä hyväksyttävää.

Kun Volta oli noin yksitoistavuotias, hän alkoi olla aktiivinen somessa, siellähän kaikki kaveritkin olivat.

Voltan äitiä, koreografi Janina Rajakangasta se hirvitti. Somessa voi tulla vastaan mitä vain.

Lisäksi jokin tyttären ja tämän ystävien somekuvissa mietitytti. Miksi tyttöjen kuvat näyttivät juuri siltä, miltä näyttivät? Katse, jolle kuvia otettiin, tuntui Rajakankaasta hyvin perinteiseltä miehen katseelta.

– Sehän on opittua käytöstä, joka liittyy voimakkaisiin kauneusihanteisiin. Tytön pitää yhä olla määrätyn näköinen ja muotoinen, Rajakangas pohtii.

– Meidän esityksemme Venus on tosi kaunis omana itsenään ja määrittelee itse, miten haluaa olla, kuvailee koreografi Janina Rajakangas. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Rajakangas otti asian puheeksi tyttärensä kanssa ja niin sai alkunsa yhdessä tanssiteos Venus, joka nähdään nyt osana kansainvälistä Baltic Circle -festivaalia (siirryt toiseen palveluun) Helsingissä.

Koska sosiaalisessa mediassa joutuu helposti silmätikuksi, esiintyvät tämän jutun nuoret poikkeuksellisesti pelkillä etunimillään.

Nuorten tarinat tanssiksi

Venuksessa on mukana neljä nuorta, joista jokaisen ääni näkyy ja kuuluu.

Venus pohjautuu mukana olevien nuorten omiin kokemuksiin 2020-luvun tyttöydelle asetetuista normeista ja seksuaalisesta häirinnästä, esimerkiksi lauseista, joita heille lähetetyissä viesteissä esiintyy.

Nuorten kokemukset ovat surullisen samankaltaisia, toteaa 16-vuotias Seela.

– Joku vaikka tulee ehdottamaan, että laittaa sulle 50 euroa, jos teet mulle sitä tai tätä. Se on tosi tungettelevaa ja sitä tulee tosi paljon, jos olet alle 18-vuotias.

Venus on Venus hyvästä syystä.

Siinä missä klassinen, alaston kaunotar nousee aalloista verhonaan vain jumalaisen kauniit hiukset, on tanssiteoksen Venus syystä kiukkuinen ja kyllästynyt ja päättänyt olla olemassa maailmassa ihan omilla ehdoillaan.

Nuorten ja Rajakankaan yhdessä työstämä Venus mylvii ja möyrii ja on täydellinen juuri sellaisena kuin on.

– Me olemme yhdessä miettineet, miten tyttönormin voi rikkoa. Sitä tehdään tässä teoksessa, mutta nämä tytöt tekevät sitä koko ajan jo muutenkin. He purkavat sitä myös keskenään. Merestä nousee ihan erilainen Venus nyt, summaa Rajakangas.

Mitä nuorempi, sitä haavoittuvampi

Seksuaalinen häirintä ei rajoitu nettiin tai someen. Sitä on edelleen myös fyysisessä maailmassa.

Natalia,15, säikähti somen sääntöjä jo varhain ja pysyi visusti pitkään poissa. Se ei suojellut häntä rajarikkomuksilta.

– Olen tavallaan säästynyt somekokemuksilta, mutta silti häirintää on tapahtunut pienestä pitäen. Ensimmäisellä luokalla luokkamme pojat läpsivät meitä tyttöjä perseelle. Kun kerroimme naisopettajallemme, hän totesi, että ne vaan tykkää teistä. Silloin tuli itselleen sellainen kuva, että ele olisi ollut hyväksyttävää ja perusteltua.

Nuoret esiintyjät pitävät Venuksen tekemistä voimaannuttavana kokemuksena. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Seksuaalinen häirintä ei ole uusi ilmiö, mutta nykyteinien elämässä se kulkee mukana taskussa, Volta huomauttaa. Kun puhelin on mukana kaikkialla, ei pakoon pääse.

– Tosi monet ihmiset, jotka ovat olleet meidän ikäisiä kauan aikaa sitten eivät ymmärrä, miten ahdistelu tunkeutuu joka paikkaan.

Kaikki neljä Venuksen nuorta tanssijaa sanovat samaa: netissä saalistavat miehet valitsevat kohteekseen erityisesti tyttöjä, jotka ovat hädin tuskin puberteetti-iässä.

Isommilla tytöillä on jo kanttia ja taitoja laittaa rautaa rajalle. He eivät ole yhtä helppoja uhreja.

Mea on 19-vuotias. Hän on huomannut törkyisten lähestymisten vähentyneen iän myötä.

– Mitä nuorempi olin, sitä enemmän yhteydenottoja tuli vanhemmilta miehiltä. Vanhempana olen oppinut karttelemaan näitä ihmisiä ja tuntuu myös siltä, että he tietävät, että nuorempia tyttöjä on helpompi manipuloida.

”Nykyisin keskityn enemmän oikeaan elämään”

Seksuaalissävytteiset lähestymiset ja kapeat käsitykset kauneudesta ja coolista vaikuttavat siihen, miten tytöt somessa ovat, vai ovatko siellä ollenkaan.

Esimerkiksi Seela päätti lähteä Tiktokista, vaikka siellä ovat “kaikki muut”.

– Huomasin, että se huononsi olotilaani ja alkoi satuttaa mielenterveydellisesti. Nyt keskityn enemmän oikeaan elämään enkä ota kaikkea niin tosissani.

Nuoret kertovat, että moni kokee häirintää jo todella varhain. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Somesta poistuminen ei ole kuitenkaan ihan yksinkertaista. Joskus olisi kivaa osallistua vaikka yhteisöihin, joissa jaetaan sama mielenkiinnon kohde tai harrastus, mutta aina mukana on huoli. Kuka tahansa voi heittäytyä ikäväksi koska tahansa ja kuka tahansa voi päätyä silmätikuksi.

– Joutuu miettimään sitä, että jos ne samasta asiasta tykkäävät ihmiset aiheuttavatkin sellaista ahdistusta kuin jotkut muut ihmiset somessa, pohtii Volta.

”Ole oma itsesi – mutta älä liikaa”

Mea eksyi somen todellisiin ja kuviteltuihin normeihin huolella muutama vuosi sitten.

Yläasteikäisenä hän oli hukata itsensä kokonaan eikä ymmärtänyt, miten vahvasti ulkoinen paine rajoitti olemista.

– Minulle tuli sellainen olo, että piti sopia joukkoon ja olla massan mukana, mutta erottua tarpeeksi, ettei jää tyhjiöön. Jos ei ole oma itsensä, on feikki, eikä sinua hyväksytä, mutta liikaa ei saa olla oma itsensä. Kadotin identiteettini kokonaan. Päätin olla näkymätön.

Mea päätteli, että turvallisinta on paitsi olla näyttämättä omaa persoonaa, oikeastaan olla kokonaan etsimättä sitä.

– Itsensä löytäminen ja uskallus olla oma itsensä vaati paljon töitä ja pohdiskelua. Jouduin pitkään käsittelemään kuka olen tai kuka haluan olla ilman yhteiskunnan asettamia raameja. Onneksi on mahdollisuuksia olla osana sellaisia projekteja kuten Venus, jonka perusidea on räpistellä irti näistä kummallisista kuvioista.

Venus-esitystä työstettiin lähes parin vuoden ajan. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Sen lisäksi, miten tärkeää nuorille esiintyjille on ilmaista itseään liikkeellä ja yhteisellä äänellä, on heille tärkeää myös nojata toisiinsa.

On helpompaa olla rohkea, kun kaveri vieressä on. Natalia summaa joukon tunnot.

– Tämä teos on todella voimaannuttava naisena. Aina kun tän vetää, tulee tosi vahva olo. Ihan kuin tämä juttu olisi voitettu, vaikka eihän se vielä ole. Ja vielä enemmän kuin teoksesta, saa voimaa ja itsevarmuutta näistä monimuotoisista kauniista ihmisistä, jotka ovat tässä mukana.

Baltic Circle -festivaali (siirryt toiseen palveluun) järjestetään Helsingissä 18.–26.11.2022. Lisää Venuksesta voit lukea tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).