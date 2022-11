Kamala Harris kävi näyttämässä muskeleita Kiinalle – USA maanittelee Filippiinejä leiriinsä "ennennäkemättömällä" kiihkolla

MANILA Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris seisoi tiistaina Filippiinien rannikkovartioston aluksen kannella ja piti painavan puheen.

Harris vakuutti (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltojen tulevan Filippiinien tueksi, jos sitä vastaan hyökättäisiin Etelä-Kiinan merellä – käytännössä siis, jos Kiina hyökkäisi.

Valkoinen talo oli kutsunut vierailua etukäteen “historialliseksi”. Kyseessä oli korkeimman Yhdysvaltojen virallisen edustajan vierailu koskaan Palawanin saarella.

Palawan on se osa Filippiinejä, joka sijaitsee lähimpänä Etelä-Kiinan merta ja sen kiisteltyjä pikkusaaria. Spratlysaarten hallinnasta kamppailee Kiinan kanssa moni Kaakkois-Aasian maa, etunenässä Filippiinit.

Jännitteet merialueella ovat juuri nyt korkeat, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet ovat huonoimmalla tolalla pitkään aikaan muun muassa Taiwanin aseman vuoksi.

Vain päivää ennen Harrisin vierailua Filippiinien rannikkovartiosto kertoi Kiinan takavarikoineen siltä osia mereen pudonneesta kiinalaisraketista. Filippiinit aikoo lähettää asiasta Kiinalle diplomaattisen nootin (siirryt toiseen palveluun).

Harrisin vierailu olikin paitsi tuen osoitus Filippiineille, Yhdysvaltojen tärkeälle strategiselle kumppanille, myös varoitus Kiinalle.

Kiistellyt Spratlysaaret sijaitsevat vain parinsadan kilometrin päässä Palawanin saarelta. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Uusi presidentti toi suhteisiin uuden alun

Trafiikki Yhdysvalloista Filippiineille on ollut viime aikoina vilkasta.

Presidentti Ferdinand Marcos Junior on ollut virassa vasta reilut neljä kuukautta, mutta maassa ovat jo ennen Harrisia vierailleet (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloista muun muassa ulkoministeri, apulaisulkoministeri ja liuta kenraaleja.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja presidentti Marcos tapasivat syksyllä New Yorkissa.

Yhdysvaltain Filippiinien-suurlähettiläs on kutsunut amerikkalaisten osoittamaa huomiota Filippiinejä kohtaan “ennennäkemättömäksi (siirryt toiseen palveluun)“.

Filippiinit on Yhdysvaltojen entinen alusmaa ja sen pitkäaikainen liittolainen Aasiassa. Maiden suhteet painuivat kuitenkin pakkaselle Filippiinien edellisen presidentin Rodrigo Duterten aikana.

Rääväsuinen Duterte vähät välitti erityissuhteesta entiseen emämaahan ja flirttaili Kiinan kanssa. Hän haukkui Yhdysvaltain aiempaa presidenttiä Barack Obamaa muun muassa “huoranpenikaksi” (siirryt toiseen palveluun).

Rodrigo Duterten aikana Filippiinien välit Yhdysvaltoihin jäätyivät.

Kun Marcos sitten nousi kesällä Duterten tilalle, Washingtonissa huokaistiin helpotuksesta. Amerikkalaiset aloittivat vimmaisen suhteiden elvyttämisen ja laittoivat Marcosin omat maineongelmat mappi ö:hön.

Marcos Junioria vastaan on nostettu Yhdysvalloissa oikeusjuttu vahingonkorvausten laiminlyönnistä, jotka liittyvät hänen isänsä, diktaattori Ferdinand Marcosin aikaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Valtionpäämiehenä Marcos Junior sai nyt Yhdysvalloilta oikeudellisen koskemattomuuden (siirryt toiseen palveluun).

Varapresidentti Harris vakuutti presidentti Ferdinand Marcosille, että Yhdysvallat puolustaa Filippiinejä.

USA tarvitsee Filippiinejä Taiwanin puolustamiseen

Kyse on ennen kaikkea maantieteestä. Filippiinien pohjoisimmalta saarelta on vain 140 kilometriä Taiwaniin, josta on tullut supervaltojen ideologisen kamppailun polttopiste.

Kiinan mukaan Taiwanin saari kuuluu sille, mutta Yhdysvallat tukee Taiwanin demokratiaa ja itsehallintoa. Bidenin suusta on kuultu yhä kärkkäämpiä (siirryt toiseen palveluun) lausuntoja Yhdysvaltojen halusta puolustaa saarta, jos Kiina yrittäisi vallata sen.

Pelotteen – ja mahdollisen ensivastauksen – pitäisi tällöin tulla Filippiinien maaperältä.

Yhdysvalloilla on Filippiineillä tällä hetkellä viisi tilapäistä tukikohtaa, mutta se haluaisi tuplata (siirryt toiseen palveluun) niiden määrän kymmeneen. Tämä on todennäköisesti ollut yksi Harrisin vierailun puheenaiheista.

Maiden välillä on ollut 1950-luvulta lähtien keskinäinen puolustussopimus.

Kaikki filippiiniläiset eivät ole kuitenkaan innoissaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon lisäämisestä maassa.

He pelkäävät, että Filippiineistä tulee pelinappula, joka vedetään mukaan amerikkalaisten sotaan. Presidentti Marcos sanoi (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla Kiinan johtajalle Xi Jinpingille, että Filippiinit ei aio langeta “kylmän sodan ajattelutapaan”.

Yhdysvaltain armeijan sotilas (vas.) osallistui sotaharjoituksiin yhdessä filippiiniläisten sotilaiden kanssa Tarlacin maakunnassa Filippiineillä 13. lokakuuta 2022. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Filippiiniläiset haluavat myös osansa Kiinan investoinneista. Maat suunnittelevat parhaillaan esimerkiksi rautateiden (siirryt toiseen palveluun) rakentamista Filippiineille.

Toisaalta Filippiinien armeija on surkeassa kunnossa (siirryt toiseen palveluun) ja maan puolustus nojaa vahvasti Yhdysvaltojen sotilasapuun.

Valinta onkin kinkkinen: jos Filippiinit haluaa Yhdysvaltojen tukea Etelä-Kiinan meren kahinoissa, Yhdysvallat haluaa Filippiinien tukea Taiwanin kahinoissa.

Jos kansalta kysytään, filippiiniläisten sympatiat ovat huomattavasti enemmän amerikkalaisten kuin kiinalaisten puolella. Filippiiniläisistä 89 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) luottaa Yhdysvaltoihin paljon tai melko paljon, kun vain 33 prosenttia sanoo samaa Kiinasta.

Eikä Kamala Harriskaan tullut Manilaan tyhjin käsin. Hänen vierailunsa aikana ilmoitettiin Yhdysvaltojen lisäpanostuksista (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Filippiinien koronarokotehankintoihin, ydinenergiaan ja 5g-verkkoon.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 24.11. klo 23 saakka.

Lue myös:

Biden ja Xi tapaavat jännitteisellä hetkellä – viisi odotusta Balin G20-kokouksesta

Lentotukialus Taiwanin lähelle, kymmeniä aluksia Filippiinien vesille – Kiina harjoittelee sotimista naapuriensa tuntumassa

Sotilaallinen aktiivisuus lisääntyy Etelä-Kiinan merellä – Tutkija: "Taustalla on koko ajan kierroksia ottava suurvaltakilpailu USA:n ja Kiinan välillä"