Analyysi: Kiinan bisnesten riskit kasvavat, ja se alkaa pelottaa myös Suomessa – yrityksille idän jätin merkitys on Venäjää isompi

Kiina sulki alkuviikosta ostoskeskuksia, puistoja, museoita ja kouluja koronaviruksen leviämisen vuoksi. Ihmiset jonottavat take away -ruokaa, koska ravintoloiden sisätilat on suljettu. Esimerkiksi hissiyhtiö Koneen tulos on heikentynyt tänä vuonna Kiinan karanteenien vuoksi.

Kuva: Mark R. Cristino / EPA