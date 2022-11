Kultainen Venla -ehdokkaiden lyhytlista julkaistiin – Ylen hittisarja Aikuiset sai viisi ehdokkuutta

Televisioalan janotuimmat palkinnot Kultaiset Venlat jaetaan 20. tammikuuta 2023 järjestettävässä gaalassa.

Tänä vuonna kategorioita on peräti 23. Televisioakatemia valitsee lopulliset ehdokkaat joulukuussa esiraadin lyhytlistan pohjalta.

Vuoden mies- ja naisnäyttelijän palkintojen sijaan tänä vuonna jaetaan Vuoden pääosanäyttelijän ja Vuoden sivuosanäyttelijän palkinnot. Uutena palkintona gaalassa on muun muassa Vuoden juontaja.

Lyhytlistalle päätyi 49 Ylen ohjelmaa tai niiden esiintyjää.

Aikuisista nähtiin tänä syksynä kolmas ja viimeinen kausi. Kuva: Yellow Film TV Oy

Ylen ohjelmista esiraadin mieleen oli erityisesti hittisarja Aikuiset, joka sai peräti viisi ehdokkuutta. Viime vuonna se nappasi kolme palkintoa.

Tässä maistiaisia lyhytlistalta:

Vuoden asiaohjelma- ja dokumenttisarja:

Kylmän sodan Suomi (Yle Areena ja Yle TV2, Intervisio)

Sukuni salat, 2. kausi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Vaietut arktiset sodat (Yle Areena ja Yle TV1, NTRNZ media)

Veitola.doc (MTV3, MTV Studios)

Yle Perjantai-dokkarit (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Vuoden keskusteluohjelma:

Efter Nio (Yle Arenan & Yle Fem, Parad Media)

Joonas Nordman Show, 3. kausi (MTV3, Yellow Film & TV)

Perjantai (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Puoli seitsemän (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Vuoroin vieraissa, Maria Veitola (MTV Katsomo, Moskito Television)

Puoli seitsemän tavoittelee lyhytlistalta Vuoden keskusteluohjelman Venlaa. Kuva: Puoli seitsemän / Yle

Vuoden game show:

Haluatko miljonääriksi? (Nelonen, Rabbit Films)

Kuutamolla, 3. kausi (MTV3, FremantleMedia Finland)

Melkein mensa, 5. kausi (FOX, Banijay Finland)

Suurmestari, 3. kausi (MTV3, Rabbit Films)

Vuoden musiikkiviihde:

Elämäni Biisi, 4. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Laulu rakkaudelle, 2. kausi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Masked Singer Suomi, 4. kausi (MTV3, FremantleMedia Finland)

The Voice of Finland, 11. kausi (Nelonen, ITV Studios Finland)

Vain elämää, 13. kausi (Nelonen, Banijay Finland)

Venlojen lyhytlistalle pääsi sekä Elämäni biisi -ohjelma että sen juontaja Katja Ståhl. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Vuoden juontaja:

Antti Holma ohjelmasta Haluatko miljonääriksi? (Nelonen, Rabbit Films)

Joonas Nordman ohjelmasta Joonas Nordman Show (MTV3, Yellow Film & TV)

Ernest Lawson ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)

Heikki Paasonen ohjelmasta The Voice of Finland (Nelonen, ITV Studios Finland)

Vappu Pimiä ohjelmista Tanssii tähtien kanssa / Maajussille morsian (MTV3, Banijay Finland / FremantleMedia Finland)

Katja Ståhl ohjelmasta Elämäni Biisi (Yle TV1 ja Yle Areena, Yellow Film & TV)

Vuoden draamasarja:

Kansan vihollinen (C More, Fire Monkey Productions)

Made in Finland (C More, Rabbit Films)

Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Mies joka kuoli (Elisa Viihde Viaplay, ReelMedia)

Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Transport (Yle Areena ja Yle TV1, Tekele Productions)

Vuoden komediasarja:

Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Jukka Lindströmin Sivuhistoria (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Kultakala (Elisa Viihde Viaplay, Yellow Film & TV)

Kämppikset (C More, Dionysos Films)

Rakkaat lapset (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Aikuisten Anna Airola on mukana pääosa-Venlan lyhytlistalla. Kuva: Tanja Heino / Yle

Vuoden pääosanäyttelijä:

Anna Airola sarjasta Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Peter Franzén sarjasta Helsinki-syndrooma (Yle Areena ja Yle TV1, Fisher King)

Riitta Havukainen sarjasta Paratiisi, 2. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, ReelMedia)

Pirjo Lonka sarjasta Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Kreeta Salminen sarjasta Kansan vihollinen (C More, Fire Monkey)

Jussi Vatanen sarjasta Mies joka kuoli (Elisa Viihde Viaplay, ReelMedia)

Vuoden sivuosanäyttelijä:

Bruno Baer sarjasta Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Laura Birn sarjasta Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Miro Lopperi sarjasta Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Joonas Saartamo sarjasta Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Sampo Sarkola sarjasta Made in Finland (C More, Rabbit Films)

Antti Virmavirta sarjasta Transport (Yle Areena ja Yle TV1, Tekele Productions)

Vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelma:

Aluevaalit 2022: Puheenjohtajatentit (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Asian ytimessä (MTV3, MTV Uutiset)

A-Talk (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

MOT (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Viiden jälkeen (MTV3, MTV Uutiset)

