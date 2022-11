Päästöt laskivat kaikkialla muualla Suomessa paitsi Etelä-Karjalassa – aiemmat ilmastotoimet jarruttivat viime vuoden kehitystä

Lappeenrannan kaupungilla on ollut vähäpäästöisiä yhteiskäyttöautoja vuodesta 2018. Lappeenranta pitää itseään yhtenä Euroopan vihreimmistä kaupungeista.

Kuntien ilmastopäästöt laskivat 3,1 prosenttia viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Keskus on julkaissut vuoden 2021 tiedot kuntien ja maakuntien päästöistä.

Päästöt vähenivät lähes kaikilla sektoreilla. Viime talvi oli kuitenkin kylmä ja kasvatti rakennuksien lämmitystarvetta, mikä puolestaan hidasti rakennusten lämmityksen päästövähennystahtia.

Tieliikenteen päästöt laskivat 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Vaikka vuonna 2021 tieliikenne hieman vilkastui koronavuodesta 2020, päästöt eivät kasvaneet pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tähän syynä ovat muun muassa ajoneuvokannan uusiutuminen sekä polttoaineiden suurempi biokomponenttien osuus.

Ilmastopääkaupungin maakunnassa päästöt kasvoivat

Ilmastopäästöt laskivat kaikkialla muualla Suomessa paitsi Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjalan viime vuonna lähes ennallaan pysyneitä päästöjä selittää se, että maakunnassa on tehty toimia ilmastopäästöjen hillitsemiseksi ennen viime vuotta. Etelä-Karjalassa sijaitseva Lappeenranta on voittanut Euroopan komission Green leaf -palkinnon, ja Maailman luonnonsäätiö eli WWF on valinnut sen kahdesti ilmastopääkaupungiksi.

– Etelä-Karjalassa on tehty jo aika paljon toimia ennen viime vuotta. Esimerkiksi kaukolämmön tuotannon puolella on luovuttu maakaasun käytöstä jo aiemmin ja siirrytty biopolttoaineiden käyttöön, kertoo erikoistutkija Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Karhinen ei pidä Etelä-Karjalan tilannetta huolestuttavana. Suomen maakunnista Etelä-Karjalassa on seitsemänneksi pienimmät päästöt väkilukuun suhteutettuna.

– Pidemmän aikavälin muutokset Etelä-Karjalassa ovat hyviä. Kun on tehty hyvää ilmastotyötä jo aiemmin, kehitys voi välillä hidastua ja seisahtuakin, Karhinen selittää maakunnan seisahtuneita päästölukuja.

Paras tilanne ilmastopäästöissä on Uudellamaalla ja perää päästötilastoissa pitää Etelä-Pohjanmaa.

Parannettavaa tieliikenteen ja maatalouden päästömäärissä

Karhinen kertoo, että jos Etelä-Karjalassa tavoitellaan 80 prosentin päästövähennystavoitetta vuosien 2007–2030 aikavälillä, se vaatii vielä paljon työtä. Tähän mennessä Etelä-Karjalassa on vähennetty päästöjä 39 prosenttia vuodesta 2007.

– Vielä samansuuruinen vähennys pitäisi löytyä 8 vuoden aikana, mitä tähän mennessä on tehty, toteaa Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Etelä-Karjalassa parannettavaa löytyy etenkin tieliikenteen ja maatalouden päästömäärissä.

– Ajoneuvokanta on suhteellisen vanhaa verrattuna moniin muihin maakuntiin, Karhinen sanoo.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemat tuoreet päästöluvut ovat ennakkotietoja, jotka voivat vielä tarkentua ensi keväänä lopullisten tilastojen tullessa julki. Esimerkiksi Etelä-Karjalan kokonaispäästöt voivat vähentyä, kun kulutussähkön käyttöluvut tarkentuvat keväällä.

