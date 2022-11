Ruotsi ja Norja ovat kertoneet kiinni jääneistä vakoojista, Suomi ei – ulkoministeriö pitää todennäköisenä, että täälläkin toimii vakoojia

Ruotsissa ja Norjassa on paljastunut useita epäiltyjä vakoojia, jotka ovat toimineet Venäjän hyväksi. Suojelupoliisin mukaan Venäjä vakoilee aktiivisesti kaikkia Pohjoismaita.

Suojelupoliisin mukaan Venäjä kohdistaa kaikkiin Pohjoismaihin aktiivista vakoilua.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo otti eilen kiinni venäläisen pariskunnan. Heitä epäillään törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia ja vierasta valtiota vastaan. Säpo ei ole kertonut, mistä toisesta valtiosta on kyse.

Supo ei ota kantaa siihen, onko toinen valtio Suomi.

Vakoilutapaus oli Ruotsissa jo toinen, josta tiedotettiin lyhyen ajan sisällä.

Supon erikostutkija Veli-Pekka Kivimäki kertoo yleisellä tasolla, että ilmiö ei ole uusi.

– Se on pitkäjänteistä toimintaa, jota Venäjä suuntaa Pohjoismaita kohtaan.

Aiemmin marraskuussa kerrottiin kahteen iranilaistaustaiseen veljekseen kohdistuvista vakoiluepäilyistä. Heidän epäillään jakaneen erittäin salaista tiedustelutietoa muun muassa Ruotsin suojelupoliisista ja puolustusvoimista Venäjän sotilastiedustelulle.

Tapausten ei uskota liittyvän toisiinsa.

Lisäksi lokakuussa Norjassa vangittiin epäilty vakooja, joka oli työskennellyt noin vuoden ajan valeidentiteetillä Tromssan yliopistossa. Mies oli esiintynyt brasilialaisena, mutta on todellisuudessa venäläinen.

Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki kertoo, että Suomessa on pitkä kokemus vakoiluyritysten torjumisesta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kivimäki ei ota suoraan kantaa siihen, voisiko Suomessa olla valeidentiteetillä toimivia niin sanottuja illegaaleja.

Hän kertoo, että meillä vastavakoilu pyrkii puuttumaan laittomaan tiedusteluun jo ennen kuin se ylittää rikoksen kynnystä.

– Se on yksi tekijä, mikä selittää sitä, miksei Suomessa tällaisia asioita ole tullut ilmi.

Erikoistutkija huomauttaa myös, että esimerkiksi Norja on Nato-maana Venäjän kannalta eri tavalla kiinnostava kuin Suomi.

Ulkoministeriö: Uhka on todennäköinen

Ulkoministeriön turvallisuusjohtajan Jussi Aarnion mukaan Suomessa on varauduttu vakoiluyrityksiin, jollaisia on paljastunut Ruotsissa ja Norjassa

– Tämä on meidän uhkamatriisissa todennäköinen uhka.

Aarnio uskoo, että vastaavanlaiset tapaukset olisivat mahdollisia myös Suomessa.

– Varmasti ne ovat joka paikassa mahdollisia. Ei kyse ole siitä, etteiväkö olisi. Sitä varten on oltava järjestelmiä ja menetelmiä, joilla niitä pyritään ehkäisemään, mutta myös rajaamaan vahinkoja.

Aarnio sanoo, että ulkoministeriössä vakoiluriskit huomioidaan niin rekrytoinneissa kuin tietoverkkojen suojauksissa.

Ulkoministeriön turvallisuusjohtaja Jussi Aarnio huomauttaa, että salaisiin tietoihin pyrkivät käsiksi vieraiden valtioiden lisäksi myös rikollisryhmät. Kuva: Silja Viitala / Yle

Palkattaville henkilöille tehdään tarkka turvallisuusselvitys, joka on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Lisäksi työntekijöitä koskee nuhteettomuusseuranta. Se tarkoittaa, että suojelupoliisi saa tiedon, jos henkilöä epäillään rikoksesta.

Jussi Aarnion mukaan hankalampaa on, jos organisaatiossa oleva henkilö jostain syystä päätyy luovuttamaan tietoja ulkopuolelle.

Siitä syystä riskien minimoimiseksi käytetään niin sanottua need to know -periaatetta.

– Kellään ei ole oikeutta sellaiseen tietoon, jota ei omassa työtehtävässään tarvitse. Kaikki eivät pääse kaikkiin tietoihin tai tiloihin. Se ei ole epäluottamus ketään kohtaan, vaan riskienhallintakeino, Aarnio lausuu.

Suomen asema Natossa kiinnostaa Venäjää

Suomeen kohdistuu koko ajan erilaista tiedustelutoimintaa.

Supon mukaan Suomessa on pysyvästi kymmeniä ulkovaltojen tiedustelupalvelujen työntekijöitä eli tiedustelu-upseereja. Tarkempaa lukumäärää Supo ei voi kertoa.

Yleensä tiedustelu-upseerit toimivat diplomaattipeitteellä. Se tarkoittaa, että henkilöt toimivat diplomaattiasemassa Suomessa ja heillä on diplomaattinen koskemattomuus.

Jos tällaisten henkilöiden todetaan syyllistyvän vakoiluun, heidät voidaan karkottaa maasta.

– Mutta näistä tapauksista ei yleensä Suomessa puhuta. Se on ulkopoliittisen johdon valinta, tuodaanko ne julkisuuteen vai ei, Kivimäki toteaa.

Lisäksi on suomalaisia tai ulkomaalaisia henkilöitä, jotka tekevät yhteistyötä tiedustelupalveluiden kanssa. Tällöin kyse on agenteista. Vakooja on väljä yleiskielinen nimitys, jota käytetään niin tiedustelu-upseereista kuin agenteista.

Erikoistutkija Kivimäen mukaan Venäjä haluaa Suomesta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tietoa.

– Tällä hetkellä Venäjää kiinnostaa esimerkiksi se, millainen Nato-jäsen Suomesta on tulossa, ja mitä se sitten tarkoittaa Venäjälle.

Kybervakoilu on lisääntynyt

Supo arvioi, että hyökkäyssota on kaventanut Venäjän henkilötiedustelun mahdollisuuksia.

Näin on käynyt, koska monissa Euroopan maissa on karkotettu venäläisiä tiedustelu-upseereita. Lisäksi heidän on vaikeampaa muodostaa kontakteja.

– Venäläisten kanssa ei haluta tällä hetkellä toimia niin avoimesti kuin aikaisemmin, Kivimäki avaa.

Sen myötä kybervakoilu on lisääntynyt.

Veli-Pekka Kivimäen mukaan yksi kybervakoilun keino on pyrkiä uittamaan haittaohjelmia kohdehenkilöiden koneille. Haittaohjelmien avulla yritetään päästä sisään järjestelmiin.

Esimerkki tällaisesta on Pegasus-haittaohjelma, jolla vakoiltiin suomalaisia diplomaatteja. Ulkoministeriö kertoi tapauksesta vuoden alussa.

Erikoistutkija nostaa esille myös "sisäpiiriuhkan" mahdollisuuden. Se tarkoittaa, että henkilö saadaan ajamaan johonkin järjestelmään ohjelmistonpätkä, joka mahdollistaa vieraan valtion organisaation pääsemisen käsiksi tietoihin.

Lue lisää:

Ruotsin turvallisuuspoliisi pidätti kaksi epäiltyä vakoojaa – Mediat: Kyseessä on venäläispariskunta

Ruotsissa veljeksille syytteet törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelulle – Syyttäjä: ”Myyrä Säpon ja puolustusvoimien sisällä”

Vakoilusta epäilty venäläinen vangittiin Norjassa – teeskenteli poliisin mukaan olevansa brasilialainen hybridiuhkien tutkija

Kun uusi ystävä pyytää arkaluontoisia tietoja, hälytyskellojen tulisi soida – Supo kertoo, miten suomalaisia värvätään vieraan vallan agenteiksi