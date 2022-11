Suomalainen Pekka Laiho majoitettiin Kiinassa täpötäyden karanteenikeskuksen käytävälle: “Pikapikaa rakennettu hökkeli, tyynyiksi kutsuttuja myttyjä”

Tamperelaisen teknologiayrityksen liiketoimintajohtaja Pekka Laiho matkusteli hiljattain Yhdysvalloissa ja Suomessa. Nykyiseen kotimaahansa Kiinaan palattuaan hänellä todettiin korona.

Laiho testattiin lentokentällä ja toistamiseen karanteenihotellissa, jonne kaikki ulkomailta maahantulevat tungetaan.

Kaksi positiivista testitulosta tarkoitti sitä, että Laiho kiidätettiin karanteenikeskukseen, jossa Laihon arvion mukaan on korkeintaan pari sataa kohtalotoveria.

– Parakeista vai mistä tämä nyt on pikapikaa rakennettu hökkeli. Näitä on koko kaupunki ja Kiina täynnä, Laiho kertoo Shanghaista Ylelle puhelimitse hyvävointisena.

Kiinassa tätä nykyä asuva Pekka Laiho joutui karanteenikeskukseen Shanghaissa, kun häneltä ulkomaanmatkojen jälkeen löytyi koronavirus lentokentällä tehdyssä testissä. Kuva: Pekka Laiho

Karanteenikeskuksessa on kolmen hengen huoneita, jotka on varustettu sängyillä ja wc:llä. Huoneiden ovet pidetään lukittuina. Laiho kertookin, että hänellä kävi tuuri. Koska tilaa ei ollut, hänet majoitettiin käytävälle.

– Tämä on osoittautunut ehkä parhaimmaksi, koska tästä pääsee kävelemään ja rupattelemaan jengille. Se on välttämätöntä, että aika kuluu. Samanlaisia ja samanikäisiä kohtalotovereita löytyy.

Kiinalaisessa karanteenikeskuksessa Shanghaissa ei kaikille ole tilaa lukituissa huoneissa vaan karanteenissa olevat joutuvat kuluttamaan aikaansa sängyillään käytävillä. Kuva: Pekka Laiho

Laihon mukaan isoin ongelma on ollut puute tyynyistä tai “mytyistä, jota kutsutaan tyynyksi”, kuten hän itse sanoo.

– Eipä täällä oikeestaan mitään tarjota. Hyvä nettiyhteys ja sänky ja peitto ja tyynyksi kutsuttu mytty. Otin hotellista mukaan paremman tyynyn. Tuossa makoillessa ja töitä tehdessä aika kuluu.

Koronatartunnat ovat tehneet tilastoihin hurjan piikin esimerkiksi aivan viime aikoina. Uusia koronatartuntoja on liki yhtä paljon kuin viime keväänä. Maanantaina Pekingissä uusia tapauksia löytyi 316 viidentoista tunnin aikana. Kouluja ja nähtävyyksiä suljettiin.

Koronavariantti Omikron jyllää.

Laiho arvioi, että Peking saatetaan lähipäivinä sulkea kokonaan. Pekingiä taas katsotaan usein esimerkkinä, jota seuraavat muut kaupungit. Kiina ei ole lähiaikoina pääsemässä koronasta eroon.

– Ensi vuosi tulee varmasti olemaan rumaa tilastojen valossa. Mutta kyllä täällä on kikat ja keinot sormeilla tilastoja. Rajoituksia aletaan ensi vuonna ehkä purkamaan hammasta purren, koska talousvaikutukset ovat liian suuret. Rahat alkavat loppumaan, Laiho sanoo.

Myös paikallisten sietokyky on koetuksella, sanoo 50-vuotias pekingiläinen Zhu uutistoimisto Reutersille.

– Pandemian alkamisesta on jo aikaa. Tämä edestakaisin soutaminen ja huopaaminen on todella epämukavaa. Ystävieni yrityksiä on mennyt konkurssiin, jotkut ovat menettäneet työpaikkansa. Korona on vaikuttanut talouteen, emmekä saa edes matkustaa Zhu luettelee.

Hurjat koronarajoitukset iPhone-tehtaalla

Koronarajoitusten sietokyky on kovalla koetuksella myös Foxconnin kännykkätehtaalla Zhengzhoussa. Sadat työntekijät osallistuivat tehtaalla mielenosoitukseen. Sosiaaliseen mediaan jaetuilla videoilla väitetään työntekijöiden rikkovan ikkunoita ja valvontakameroita.

Tehtaan koronarajoitukset ovat poikkeukselliset. Työntekijät on pakotettu työskentelyn lisäksi pysymään työpaikalla myös vapaa-ajalla täydessä eristyksessä muusta maailmasta.

Koronatestausta Guangzhoussa 18. marraskuuta 2022. Kuva: STELLA Pictures / ddp / abaca press

Reutersin haastattelema Zhao, 40 uskoo, että tilanne Kiinassa on mikä on, koska siihen on sotkeutunut politiikkaa.

– Ei näillä toimilla enää ole paljon tekemistä lääketieteen kanssa. Näin itse uskon. Kiinahan julisti jo voiton viruksesta. Emmekä silti voi avata yhteiskuntaa.

Samaa epäilee Laihokin.

– Syitä varmasti on monia, ja politiikka on sotkeutunut siihen varmasti. Päätöksillään kiinalaiset ovat ajaneet itsensä vähän nurkkaan, ja siitä on hankala tehdä täyskäännöstä.

Kun Laiholle toivottaa jatkoja ja pikaista paranemista, hän kertookin kieliposkella toivovansa, että tauti pahenisi.

– Eikö koronan pitänyt poistaa haju- ja makuaisti. Toivoisin, että makuaisti poistuisi, että nämä paikalliset pöperöt alkaisi mennä paremmin kurkusta alas. Täällä syödään perinteistä kiinalaista tehdaskanttiiniruokaa, Laiho murjaisee.

