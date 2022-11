Talousvaikeuksiin ajautunut RoPS avautuu tilanteestaan – tiedotustilaisuus nähdään Ylen verkossa suorana kello 16

Tiedotustilaisuudesta odotetaan vastauksia seuran ympärillä jauhavaan huhumyllyyn

RoPS on edelleen vakavissa talousongelmissa, vaikka niin sanottu bingotalo saatiin myytyä kesäkuussa. Pian myynnin jälkeen RoPsin puheenjohtaja Risto Niva kommentoi Ylelle, että ”Seura on kuivilla veloistaan”. Sen jälkeen on kuitenkin selvinnyt, ettei näin välttämättä ole.

RoPS:n taloustilanne on yhä epäselvä, sillä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan talon myyntihinta oli kaksi miljoonaa euroa. Palloseuran johtokunnan mukaan yhdistyksellä olisi ollut velkoja 1,6 miljoonaa euroa.

Lokakuun alussa valittu seuran uusi toiminnanjohtaja Jari Näsman on kuitenkin sanonut olevansa yllättynyt, kuinka paljon Rovaniemen Palloseuralla on edelleen velkaa. Hän on väläyttänyt Lapin Kansassa jopa konkurssin mahdollisuutta.

Seuran ympärillä on viime päivinä pyörinyt myös huhumylly, johon tiedotustilaisuudessa saataneen vastauksia.

RoPS:n syyskokous on ensi maanantaina 28. marraskuuta. Syyskokouksessa esitetään seuran talous- ja toimintasuunnitelma ja valitaan muun muassa seuran johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi.