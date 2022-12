Ihmiset tunnistautuivat mustiksi, kun tarjolla oli etuja, kuvaa professori – saamelaiset eivät ole ainoa vähemmistö, johon pääsystä kamppaillaan

Saamelaiskäräjälain uudistus on kirvoittanut voimakkaita näkemyksiä, suuntaan ja toiseen. Pohjimmiltaan kyse on yhdestä asiasta: alkuperäiskansojen oikeuksista ja siitä, kenellä on valta vaikuttaa yhteisön asioihin. Asiasta on väännetty peistä myös muualla.

Saamelaisnuoret osoittivat mieltään eduskuntatalon edessä. 7.11.2022 Kuvassa Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti Kuva: Tiina Jutila / Yle