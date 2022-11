Toimittaja Murat Utkun puoliso sai 18 vuoden vankeustuomion Turkissa, mutta kukaan ei tunnu tietävän mikä oli rikos

ISTANBUL Toimittaja Murat Utku esittelee olohuoneen pöydällä olevia kirjoja.

Kirjat ovat matkalla istanbulilaiseen vankilaan. Utkun puoliso elokuvatuottaja Çiğdem Mater tuomittiin keväällä 18 vuoden vankeusrangaistukseen.

Materin kohtalo on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos päätyy presidentti Recep Tayiip Erdoğanin tulilinjalle.

Turkissa kansalaisjärjestöt, oppositiopuolueet ja ammattiyhdistykset ovat joutuneet entistä ankaramman painostuksen (siirryt toiseen palveluun) kohteeksi (siirryt toiseen palveluun) presidentti Erdoğanin tiukentaessa otettaan (siirryt toiseen palveluun).

Oikeuden eteen tuodaan yliopistoväkeä, toimittajia ja kansalaisjärjestöaktivisteja.

Yksi suurinta huomiota herättäneistä oikeusprosesseista koskee Anatolian kulttuuriyhteisöä ja sen johtajaa liikemies Osman Kavalaa.

Kavala on rahoittanut muun muassa ympäristö- ja kulttuurijärjestöjä eri puolilla Turkkia.

Järjestöaktivistista vallankaappaajaksi

Keväällä 2022 Kavala tuomittiin niin sanotussa Gezi-oikeudenkäynnissä elinkautiseen vankeuteen yrityksestä kaataa Turkin hallitus.

Kuusi muuta ihmistä, heidän joukossaan Çiğdem Mater, tuomittiin Kavalan avustamisesta.

Syyskuussa Venetesian elokuvajuhlilla vaadittiin Burmassa, Iranissa ja Turkissa vangittujen elokuvantekijöiden vapauttamista. Çiğdem Mater oli vapautettavakasi vaadittujen joukossa. Kuva: EPA-EFE

– Tämä oli mielestäni näytösoikeudenkäynti. Väitetyistä rikoksista ei esitetty mitään todisteita, Murat Utku sanoo.

Tuomio liittyy Istanbulissa keväällä 2013 puhjenneisiin mielenosoituksiin, joilla yritettiin estää ostoskeskuksen rakentaminen Gezi-puistoon.

Gezi-puisto on yksi Istanbulin keskustan harvoista viheralueista. Pääministerinä toiminut Erdoğan tuki ostoskeskushanketta ja pian mielenosoitukset laajenivat protestiksi pääministerin kasvavaa yksinvaltaisuutta vastaan.

Erdoğan ja hänen johtamansa Oikeus ja kehitys -puolueen poliitikot olivat jo jonkin aikaa kertoneet uskonnollisessa hengessä, mikä on sopiva lapsiluku, mikä on naisen paikka, miksi abortti pitäisi kieltää ja miksi alkoholin juominen on syntiä.

Mellakkapoliiisit käyttivät kyynelkaasua Gezi-mielenosoitusten tuhkahduttamiseksi kesäkuussa 2013. Kuva: Sedat Suna / EPA

Erdoğan suuren salaliiton jäljillä

Mellakkapoliisit onnistuivat lopulta tukahduttamaan mielenosoitukset. Vuonna 2014 presidentiksi nousseen Erdoğanin mieleen jäi ilmeisesti kytemään epäilys laajasta salaliitosta, jonka johdossa oli Osman Kavala.

Kavala vangittiin yllättäen vuonna 2017.

Se, mitä sitten tapahtui, kertoo Turkin oikeusjärjestelmän nykytilasta.

Tuomioistuimet ovat Euroopan neuvoston (siirryt toiseen palveluun) arvion mukaan menettäneet riippumattomuutensa.

Vain muutama päivä sen jälkeen kun Kavala oli otettu kiinni syksyllä 2017, Erdoğan piti puheen, jossa hän väitti, että Kavala oli Gezi-mielenosoitusten takana.

Presidentti ohjaa tuomioistuimia

Presidentti on oikeusprosessin aikana kerta toisensa jälkeen puhunut Kavalan syyllisyydestä.

Mellakkapoliisi ampui kyynelkaasua ja vesitykeillä hallitusta vastustavia mielenosoittajia kohti lähellä Istanbulin Taksimin aukiota 8. heinäkuuta 2013. Kuva: Tolga Bozgolu / EPA

Toinen toistuva teema ovat Kavalan yhteydet unkarilaistaustaiseen miljardööriin George Sorosiin. Soros on tukenut kansalaisyhteiskuntaa useissa maissa ja myös joutunut yksinvaltaisten johtajien suuttumuksen kohteeksi.

Kun presidentti määrittelee syyllisyyden, tuomioistuimilla ei ole paljon liikkumavaraa. Turkissa on muitakin esimerkkejä siitä, miten presidentti puuttuu oikeuslaitoksen toimintaan.

Lokakuussa Turkin lääkäriliiton puheenjohtaja Şebnem Korur Fincancı vangittiin.

Ennen pidätystä presidentti Erdoğan arvosteli Fincancıa kovasanaisesti. Fincancı oli tutkinnan kohteena, koska hän oli esittänyt selvitystä siitä, ovatko Turkin joukot käyttäneet kemiallisia aseita kurdisissejä vastaan Syyriassa.

“Ankarat tuomiot ovat varoitus”

Joka tapauksessa on ihmetelty, miksi presidentti Erdoğan tarrautuu yhä uudestaan ja uudestaan Osman Kavalaan.

Vangitun Çiğdem Materin puoliso Murat Utku sanoo, että Gezi-oikeudenkäynti ja ankarat tuomiot lähettävät viestin laajemmalle yleisölle.

– Oikeudenkäynti on varoitus ja viesti siitä, että kenelle tahansa voi käydä näin, Utku arvioi.

Gezi-oikeudenkäynti on myös mielenkiintoinen esimerkki siitä, millä perusteilla aktivisteja ja poliitikkoja saatetaan tuomita Turkissa.

Todisteina mehiläiskarttoja ja lentotietoja

Alkuperäinen 657-sivuinen syytekirjelmä (siirryt toiseen palveluun) on sekava kooste irrallisia tiedonjyviä, jotka eivät oikein liity mihinkään.

Esimerkiksi Osman Kavalan matka Budapestiin huhtikuussa 2013 on päätynyt todisteeksi. Ainoa konkreettinen tieto on millä istumapaikalla hän istui lentokoneessa.

Mutta syytteessä oletetaan, että matkassa oli jotain hämärää, koska George Sorosilla oli matkan aikoihin toimintaa Unkarissa.

Kavalalta löytynyt kartta mehiläislajien esiintymisalueista muuttui syyttäjän silmissä todisteeksi suunnitelmasta pilkkoa Turkki osiin.

Osman Kavalan vaimo (keskellä) odotti turhaan miehensä pääsyä vapauteen Silivrin vankilan edustalla helmikuussa 2020. Kavala vapautettiin syytteistä, mutta pidätettiin rivakasti uudestaan uusien syytteiden nojalla. Kuva: ERDEM SAHIN/ EPA

“Tuomio tekemättömistä asioista”

Çiğdem Materin vastaisten todisteiden ytimessä on elokuva Gezi-protestista – tosin elokuvaa ei koskaan tehty. Tämä todiste katosi ainakin jossain vaiheessa asiakirjoista.

Mater totesi itse (siirryt toiseen palveluun)vankilasta antamassaan haastattelussa, että hänet nähtävästi tuomittiin 18 vuoden vankeuteen asioista, joita hän ei ole tehnyt.

Pitkän prosessin aikana esitettiin uusia entistä hurjempia syytöksiä, kun vanhat kaatuivat.

Helmikuussa 2020 Kavala vapautettiin Gezi-mielenosoituksiin liittyvistä syytteistä.

Hänet pidätettiin kuitenkin uudestaan vankilan portilla uusien syytteiden nojalla. Nyt hän olikin syyllistynyt vakoiluun ja ollut mukana organisoimassa vuoden 2016 vallankaappausyritystä.

Todisteet vallankaappauksesta ovat myös sekava kokoelma (siirryt toiseen palveluun) lentomatkoja, puheluita ja tapaamisia. Syyttäjän mielestä listaukset ovat jo itsessään todisteita laajasta salaliitosta.

Presidentti torjuu kaiken arvostelun

Osman Kavala sai lopulta tuomion sekä Gezi-mielenosoitusten johtamisesta että osallisuudesta vuoden 2016 vallankaappausyritykseen.

Turkki on torjunut (siirryt toiseen palveluun) kaiken Gezi-oikeudenkäyntiin ja maan ihmisoikeustilanteeseen liittyvän arvostelun.

Gezi-tuomioista on valitettu. Murat Utkun mielestä on kaikesta huolimatta uskottava oikeuden voittoon. Utku odottaa päivää, jolloin hänen puolisonsa palaa kotiin. Mitään rikosta ei ole tapahtunut.

Ja mitä tapahtui Gezi-puistolle? Ostoskeskus jäi rakentamatta. Ainakin toistaiseksi.

Voit keskustella aiheesta su 27.11. klo 23 asti.

Lue lisää:

Suomi ei anna Turkille oikeusapua – Tampereella asuvaa suomenturkkilaista syytetään Turkin presidentin kunnian loukkaamisesta Facebookissa

Turkin Erdoğanin itsevaltius säröilemässä – edessä poikkeuksellisen haastavat vaalit

Ukrainan sota pelasti Turkin pinteestä – maan merkitys kasvaa, ja presidentti Erdoğan voi kurittaa vastustajiaan ilman huolta lännen reaktioista

Keskustelut Ruotsin Nato-jäsenyydestä jatkuvat Tukholmassa pian — Erdoğanin mukaan Ruotsin asenne hidastaa Nato-prosessia

Ylen toimittaja Istanbulin levottomassa yössä: Ihmiset juoksivat hädissään suojaan