Kristillisdemokraatit ehdottaa vastasyntyneelle vauvatonnia – puolue haalisi valtiolle lisää rahaa sokeri- ja viinaveroilla

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah suitsisi ensi vuonna valtion velkaantumista. Puolueen varjobudjetti on yli 500 miljoona euroa ylijäämäinen.

Kristillisdemokraatit haluaa panostaa ensi vuonna terveydenhuoltoon, maatalouteen ja lapsiperheisiin. Velkaantumisen puolue panisi kuriin ja ehdottaa selvästi ylijäämäistä budjettia.

Kristillisdemokraatit aloitti oppositiopuolueiden varjobudjettien esittelyn tänään perjantaina. Tiistaina vuorossa ovat kokoomus ja perussuomalaiset.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah haluaa tehdä ensi vuonna kuitenkin myös uusia satsauksia.

– Laittaisimme sote-palvelut kuntoon, pelastaisimme suomalaiset maatilat ja ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus, Essayah kiteyttää.

Perheitä puolue tukisi maksamalla vastasyntyneille lapsille vauvatonnin ja korottamalla lapsilisää 15 eurolla.

Ansiosidonnainen kaikille

Kristillisdemokraatit ehdottaa varjobudjetissaan yli 800 miljoonan euron menoleikkauksia. Puolue leikkaisi asumistuesta ja porrastaisi ansiosidonnaista. Ansiosidonnainen haluttaisiin kuitenkin kaikille. Julkista hallintoa puolue kirittäisi 300 miljoonan tehostamisohjelmalla.

Asumistukeen pitäisi Essayahin mukaan tehdä täysremontti. Sitä valmistellaan parhaillaan parlamentaarisessa sosiaaliturvakomiteassa.

Säästöjä valtiolle tulisi myös puolittamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeus.

Lisää rahaa valtion kassaan saataisiin myös uudella sokeriverolla ja nostamalla alkoholiveroa. Sokeriveroa maksettaisiin tuotteista, joissa on lisättyä sokeria.

Puolueen ehdottamista veronkorotuksista kertyisi valtiolle yhteensä 765 miljoonan euron lisätulot.

Terveydenhuollosta ja turvallisuudesta ei tingitä

Sosiaali- ja terveydenhuollosta säästämistä kristillisdemokraatit pitävät tiedotteen mukaan "sairaana".

Puolue satsaisi terveydenhuoltoon ensi vuonna 600 miljoona euroa. Rahat käytettäisiin hoitojonojen purkamiseen ja omaishoidon tukemiseen. Vuoden alussa aloittaville hyvinvointialueille annettaisiin 400 miljoona euroa lisää.

– Se tieto, mikä on saatu hyvinvointialueilta on, että rahat eivät riitä. Tilanne on se, että kohta ollaan lakki kourassa pyytämässä valtiovarainministeriöstä, että antakaa lisää rahaa.

Sisäistä turvallisuutta puolue vahvistaisi 65 miljoonalla eurolla. Siitä 20 miljoonaa euroa suunnattaisiin lämpö- vesi- ja viemäriverkkojen sekä tietoverkkojen vahvistamiseen. Poliisille ehdotetaan 10 miljoonan euron lisärahoitusta.

Maataloutta ja huoltovarmuutta tuettaisiin lähes 300 miljoonalla eurolla. Suurin menoerä olisi maatilojen sähkö- energia- ja tuotantotuki, joka olisi 250 miljoonaa euroa. Hedelmien ja vihannesten arvonlisävero laskisi heinäkuun alusta kymmeneen prosenttiin.

– Tuoreet lupaukset tukipaketista kevään ensimmäisessä lisätalousarviossa ovat hyvä asia, mutta ihmetellä voi, että miksi asiaa ei hoidettu viimeistään täydentävässä budjetissa, Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti vahvistaisi julkista taloutta yli kahdella miljardilla eurolla. Menojen lisäys olisi 1,5 miljardia. Erotus verrattuna hallituksen esitykseen olisi 537 miljoonaa plussan puolella.

