MM-kisojen katsojaluvat normaalilla tasolla, vaikka Qatarin ja Fifan arvostelu käy kuumana

Qatarin ihmisoikeustilanne ei ole vaikuttanut jalkapallon MM-kisojen katsojalukuihin, kertoi Ylen urheilu ja tapahtumat -yksikön johtaja Panu Pokkinen perjantain Viimeinen sana -ohjelmassa.

Pokkinen pohti olisiko paras tapa vaikuttaa kisamaan ihmisoikeustilanteeseen boikotoimalla kisoja vai näyttämällä ne ja keskustelemalla niiden yhteydessä kisamaan ongelmista.

– Itse olen sitä koulukuntaa, että paremmin voi vaikuttaa sisältä, kuin ulkopuolelta, Pokkinen sanoi.

Pokkinen korosti, että oli ollut iso virhe myöntää kisat Qatariin, mutta hän halusi olla vaikuttamassa tulevaisuuden kisoihin.

– Me halutaan yrittää vaikuttaa siihen järjestelmään, tulevaisuuden kisoihin, Pokkinen sanoi.

Pokkinen antoi esimerkin siitä, kuinka Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan toimintaan on pystytty vaikuttamaan.

– Fifassa on tapahtunut isoja muutoksia ja nämä seuraavat kisat, jotka oli myönnettävissä Qatarin kisojen jälkeen, niihin oli tullut ihmisoikeuslauseke mukaan kisahakijoille.

Viimeinen sana -ohjelman panelisti, viestintätoimisto Ellun Kanojen viestintäkonsultti Suvi Auvinen pyöritteli silmiään Pokkisen vastaukselle.

– Mihin tämä keskustelu on ikinä johtanut näiden urheilukisojen yhteydessä, Auvinen kysyi.

Mediatalot rahoittavat epäeettisiä urheilukisoja

Kansainvälinen media rahoittaa Qatarin jalkapallon MM-kisoja. Vuosina 2015 – 2018 Fifan tuloista lähes puolet tuli pelkästään tv-oikeuksista.

Pokkinen oli sitä mieltä, että jos eurooppalaiset yleisradioyhtiöt eivät näyttäisi esimerkiksi näitä kisoja, niin Euroopasta löytyisi kyllä muita TV-yhtiöitä, jotka näyttäisivät.

Tähän Auvinen vastasi Pokkiselle:

– Eikö se ole ihan sama kuin sanoisi, että jos me emme tuota lapsityövoimalla vaatteita, niin kyllä joku muu niitä kuitenkin tuottaisi?

Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen taas kertoi olevansa pöyristynyt siitä, ettei veronmaksajilla ollut selkeää tietoa siitä, paljonko yleisradioyhtiöt maksoivat Fifalle tv-oikeuksista.

– Mua häiritsee salamyhkäisyys euromäärien suhteen. Sitten se rahasumma siirretään korruptoituneelle kansainväliselle jalkapalloliitolle ja me emme saa tietää, mitä me maksamme siitä, Kauppinen sanoi.

Auvisen mukaan olisi tärkeää suhtautua Fifaan liikeyrityksenä sen sijaan, että tarkastelee sitä jalkapalloliittona.

– Meidän pitäisi miettiä, että tässä on yritys, joka on aiheuttanut vähintään 6500:n ihmisen orjatyövoimakuoleman. Suhtauduttaisiinko me silloin niin, että toisaalta pitää ymmärtää ja tuleehan tästä hyvä fiilis?

