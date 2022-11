Maailman suurin aktiivinen tulivuori purkautuu Havaijilla

Mauna Loan edellisestä purkauksesta on 38 vuotta. Asukkaita kehotetaan varautumaan mahdolliseen evakuointiin.

Yön pimeydessä purkautuva laava värjää taivaan oranssiksi. Laavaa syöksyy noin 60 metrin korkeuteen.

Yhdysvalloille kuuluvalla Havaijilla sijaitseva Mauna Loa -tulivuori alkoi purkautua myöhään maanantaina Suomen aikaa. Purkausta edelsi sarja maanjäristyksiä, kertoo Havaijin tulivuoriaseman edustaja.

Mauna Loan pääkraatteri on etäällä asuinyhteisöistä ja tulivuoresta purkautuva laava on toistaiseksi jäänyt huipun alueelle eikä aiheuta vaaraa alarinteiden asukkaille. Viranomaiset kehottivat kuitenkin varautumaan siihen, että tilanne huononee.

Sulan laavan valuminen asuinalueille kestäisi kuitenkin useita päiviä.

Havaijilla on kuusi aktiivista tulivuorta, joista Mauna Loa on suurin. Se on purkautunut 33 kertaa sitten vuoden 1843.

Tuorein purkaus ennen nykyistä oli vuonna 1984, jolloin vuori raivosi 22 päivää ja laavavirrat valuivat aina seitsemän kilometrin päähän Hilon kaupunkiin, missä nykyisin asuu liki 44 000 ihmistä.