Musiikkituottajana ja tatuoijana työskentelevät sisarukset nappasivat lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon Ruotsiin

Palkinnon saivat Sofia ja Amanda Chanfreau esikoiskirjallaan Kirahvin sydän on tavattoman suuri. Kirja on fantasiakertomus toiveesta tulla rakastetuksi sellaisena kuin on.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saivat Ruotsin Malmössä asuvat sisarukset Sofia ja Amanda Chanfreau. Kirahvin sydän on tavattoman suuri (suom. Outi Menna) on heidän esikoiskirjansa.

Kirahvin sydän on tavattoman suuri on fantasiakertomus kaipuusta ja toiveesta tulla rakastetuksi sellaisena kuin on. Kirja kertoo Kirahvisaarella asuvasta Vegasta, joka kaipaa äitiään. Lohtuna hänellä on liuta mielikuvituseläimiä. Vegan isä seuraa kulmat kurtussa tyttärensä elämää mielikuvitusystävien kanssa.

Voittajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta näyttelijä, juontaja Ernest Lawson. Hän perusteli valintaansa näin:

– Kirjan tekijät ovat onnistuneet luomaan maailman, jossa kirjaimellisesti ihan mikä tahansa on mahdollista, ja jonka pohjattoman rikkaan kielen ja kuvituksen ääreltä ei haluaisi lähteä koskaan pois.

Lawson tunnusti myös, ettei lukenut lapsena tarpeeksi kirjoja, mutta tämän hän olisi lapsena lukenut uudestaan ja uudestaan.

Lapsuus Ahvenanmaalla

Sofia ja Amanda Chanfreau ovat syntyneet Helsingissä, mutta perhe muutti Ahvenanmaalle heidän ollessaan lapsia. He kävivät koulunsa Ahvenanmaalla. Aikuisiällä molemmat sisarukset ovat asettuneet Malmöhön.

Voittoisa tarina sai alkunsa jo vuosia sitten, kun Sofia Chanfreau kirjoitti sitä ihan vain omaksi ilokseen. Hän on aina pitänyt eläimistä, joten mielikuvituksellisista eläimistä kirjoittaminen tuntui luontevalta.

– Kirjoittaminen ja lukeminen ovat olleet minulle aina tärkeitä. Olen myös opiskellut kirjoittamista.

Sofia Chanreau on kirjoittanut tarinan ja Amanda Chanfreau on tehnyt kuvitukset. Kuva: S&S

Tarina Kirahvisaaresta hautautui kuitenkin useiksi vuosiksi pöytälaatikkoon.

– Olen multitaskaaja. Teen paljon kaikenlaista, siksi kirjoittamiselle jäi huonosti aikaa, kertoo musiikkituottajana työskentelevä Sofia Chanfreau.

Kun tarina alkoi taas pikku hiljaa kehittyä ja kasvaa, Sofia Chanfreaulle oli selvää, että hänen sisarensa kuvittaa kirjan.

– Meidän yhteistyömme on saumatonta. Ymmärrämme toisiamme puolesta sanasta.

Yhteistyö jatkuu

Amanda Chanfreau on lapsesta saakka rakastanut piirtämistä. Nykyään hän työskentelee tatuoijana.

Kun puhelu Finlandia-voitosta saavutti Amandan, hänen oli hieman vaikea pitää mustesuihku vakaana.

– Minä puolestani kiljuin riemusta työpaikallani, kunnes kustannustoimittajani sanoi puhelimessa, että tämän pitäisi olla vielä salaisuus keskiviikkoiltaan asti, nauraa Sofia.

Voiton myötä sisarukset aikovat jatkaa yhteistyötään.

– Tämä antaa meille paljon uskoa. Tietenkin myös rahallinen merkitys on suuri.

Finlandia-palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Lue lisää:

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa seikkaillaan puuron kanssa ja ihmetellään muurahaisia

Suomalainen Ellen Strömberg voitti ruotsinkielisen kirjallisuuden arvostetuimman palkinnon Augustin lasten- ja nuortenkirjallisuuden sarjassa

Mitä mieltä olet voittajasta? Voit keskustella aiheesta 1.12.2022 kello 23:een saakka.