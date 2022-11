Katso suorana: Mistä oppositio nipistäisi ja mihin panostaisi rahaa valtion budjetissa?

Eduskunnassa keskustellaan keskiviikkona opposition ehdotuksista, miten valtiotaloutta pitäisi hoitaa.

Perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit esittelevät ensin vaihtoehtobudjettinsa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi esittelyn jälkeen budjetteja puheenvuorossaan ja sitten kansanedustajat keskustelevat.

Saarikon mukaan näyttää siltä, ettei oppositiollakaan ole mitään taikasauvaa velkaantumisen lopettamiseksi, koska niiden vaihtoehtobudjeteissa otetaan velkaa noin 7 miljardia euroa ensi vuonna.

Saarikon mukaan perussuomalaisten budjetin leikkaukset kohdistuisivat maailman heikompiosaisiin, ja Ylen rahoituksen leikkaaminen yli 144 miljoonalla eurolla ei käytännössä säästäisi mitään, koska se on budjetin ulkopuolinen vero.

Kokoomusta Saarikko moittii siitä, että se haluaa antaa suuret, miljardin euron tuloverovähennykset myös suurituloisille, mutta käytännössä leikata pienituloisille tärkeistä tuista.

Saarikko kehuu kristillisdemokraattien painotuksia syntyvyyden nostamiseksi, mutta risuja tulee siitä, ettei puolueen vaihtoehtobudjetti juuri vähennä velkaantumista hallituksen talousarvioon verrattuna.

PS säästäisi kehitysavusta ja maahanmuutosta

Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ryöpyttää hallituksen vihervasemmistolaista velanottoa. Hallituksen budjettiesityksessä uutta velkaa otetaan ensi vuonna yli kahdeksan miljardia euroa.

– Jos joku yksityishenkilö hoitaisi talouttaan samalla tavalla, hänet ohjattaisi velkaneuvontaan ja kerrottaisiin, että kaikkea ei voi saada vaan jostakin täytyy tinkiä. Budjetissamme talouden tasapainottamisen avainasemassa on menojen laittaminen tärkeysjärjestykseen, Tavio sanoo.

Tavion mukaan puolueen vaihtoehtobudjetin toimilla valtionvelan määrä olisi taitettavissa kahdessa vaalikaudessa.

Perussuomalaisten vaihtoehdossa velanottotarve olisi ensi vuonna yli 1,1 miljardia euroa pienempi kuin hallituksen talousarviossa. Puolue karsisi menoja tuttuun tapaan maahanmuutosta ja kehitysavusta. PS laskee, että pakolaiskiintiön nollauksella ja kehitysyhteistyön vähentämisellä säästäisi yli miljardi euroa.

Tavio kertoo, ettei PS:n vaihtoehdossa ole lainkaan suoria menolisäyksiä, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa lisätalousarvion kautta. Budjetissa on kuitenkin 500 miljoonan kriisivaraus, joka voitaisiin käyttää ihmisten elinkustannusten nousun helpottamiseen, kuten sähkön hintojen alentamiseen.

Kokoomuksen leikkaisi asumistuesta ja työttömyysturvasta

Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii Suomen talouspolitiikalle suunnanmuutosta, koska nyt velanotolle ei näy loppua.

– Vasemmistohallituksen velkapolitiikalle on olemassa meidän vaihtoehto, joka perustuu työntekoon, yrittämiseen ja osaamiseen. Se perustuu vastuulliseen taloudenpitoon. On välttämätöntä palata budjettikuriin ja laitettava julkinen talous tasapainoon, Orpo vaatii.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa velan tarve vähenee 1,1 miljardilla eurolla hallituksen budjettiin verrattuna. Kokoomus säästäisi asumistuesta ja ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta sekä hallinnon toimintamenoista. Leikkauksia olisi yhteensä noin 1,9 miljardin euron edestä. Samaan aikaan puolue kuitenkin lisäisi menoja 600 miljoonalla eurolla.

Orpon mukaan hallitus virittelee lisätalousarviota jo alkuvuoteen ja taas velaksi.

– Jonkun on uskallettava sanoa: kaikkeen ei ole varaa, välillä täytyy myös säästää. Jokaisen eteen tulevan ongelman hoitaminen velkarahalla on leikkaamista tulevilta sukupolvilta. Ja tehdään tämä selväksi, me emme leikkaa lapsilta, nuorilta, opiskelijoilta tai eläkeläisiltä, Orpo painottaa.

Sekä PS että kokoomus leikkaisivat Ylen rahoituksesta.

Kristillisdemokraatit ehdottaa varjobudjetissaan yli 800 miljoonan euron menoleikkauksia. Puolue säästäisi asumistuesta ja porrastaisi ansiosidonnaista. Kristillisdemokraatit keventäisi työn verotusta ensi vuonna 75 miljoonalla eurolla painottaen ne pieni- ja keskituloisiin. Valtiolle saataisiin lisää rahaa sokeri- ja viinaveroilla.

* Uutista päivitetään

