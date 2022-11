Odotetusta Alzheimer-lääkkeestä hyviä ja huonoja uutisia: osoittautui toimivaksi, mutta nosti aivoverenvuotojen riskiä

Kuva: All Over Press

Alzheimerin tautia sairastaville on ollut tarjolla lääkkeitä oireiden hallitsemiseksi, mutta toistaiseksi ei taudin etenemistä hidastavaa lääkettä.

Japanilaisen Eisain ja yhdysvaltalaisen Biogenin kehittämästä uudesta lekanemabi-lääkkeestä on odotettu käänteentekevää Alzheimerin hoidossa.

Tiistaina esitellyt tutkimustulokset paljastavat, että lääke näyttää hidastavan aivojen kognitiivista heikkenemistä, mutta voi sisältää myös vakavien sivuvaikutusten riskin.

Tutkimuksen kolmosvaiheessa tutkimusryhmässä oli mukana lähes 1 800, 50-90-vuotiasta, alkuvaiheen Alzheimeriin sairastunutta. Kaksoissokkotutkimuksessa puolet joukosta sai lekanemabia 18 kk ajan, puolet taas lumelääkettä.

Osalla potilaista lääke aiheutti verenvuotoa aivoissa, heistä viisi kärsi makroverenvuodoista ja 14 prosenttia mikroverenvuodosta. Kaksi lääkettä saanutta potilasta kuoli aivoverenvuotoihin tutkimuksen aikana. Erityisesti lääkärit ovat huolissaan verenohennuslääkkeiden ja lekanemabin yhteisvaikutuksesta. Molemmat tutkimuksessa kuolleet naiset käyttivät verenohennuslääkkeitä.

Tutkimuksessa sairauden eteneminen hidastui lekanemabin avulla noin neljänneksellä potilaista ja viivästytti potilaiden sairauden pahenemista noin viidellä kuukaudella hoidon aikana.

"Ei ihmelääke, lisätutkimukset perusteltuja"

Brittiläinen Alzheimerin tutkimuslaitos (Alzheimer's Research UK), pitää tuloksia merkittävinä.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ihmelääke, huomautettiin tulosten julkaisun yhteydessä New England Journal of Medicine (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä. Tutkijat totesivat, että lisätutkimukset ovat perusteltuja lekanemabin tehon ja turvallisuuden määrittämiseksi.

Alzheimerin taudin syytä ei tunneta, mutta yksi teoria on, että amyloidiksi kutsutun proteiinin kertymisellä aivoihin on siinä keskeinen rooli. Lekanemabi on vasta-aine, joka on suunniteltu poistamaan amyloidin tahmeita kerrostumia aivoissa.

– Kaikki amyloidipitoisuutta alentavat lääkkeet sisältävät riskin lisääntyneeseen aivoverenvuotoon, sanoi tohtori Ronald Petersen Mayo Clinicalta, Minnesotasta, todeten, että lääkkeen hyödyt ovat silti ilmeiset.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) on määrä päättää kuitenkin jo 6. tammikuuta voidaanko lekanemabi hyväksyä laajempaan käyttöön. Eisai ja Biogen suunnittelevat aloittavansa hyväksymisprosessin Euroopassa ja Japanissa ensi vuonna.