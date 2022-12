Näin kulujen nousu näkyy asuntokaupoilla – pientaloissa yksi lämmitysratkaisu on nyt selkeä myyntivaltti

Moni on viime aikoina lykännyt asunnonostoaikeitaan. Energiakriisi, inflaatio ja kallistunut lainaraha ovat saaneet ostajat varovaisiksi.

Myös asunnonostajien päätöksentekokriteerit ovat muuttuneet. Hiljentyneillä asuntomarkkinoilla ostajat etsivät tällä hetkellä kohteita, joissa asumiskustannukset ovat edullisia.

Yksi heistä on espoolainen Heini Immonen. Hän etsii miehensä Joonas Simolinin kanssa isompaa mutta asumiskustannuksiltaan edullista kotia kasvaneelle perheelle. Tytär Amanda on yhdeksän kuukauden ikäinen.

– Kun meillä on nyt tätä perheenlisäystä, tarvitsemme enemmän huoneita. Ja olemme miehen kanssa molemmat etätöissä, joten tarvitsemme tilaa tehdä töitä rauhassa. Neljä makuuhuonetta olisi meille tällä hetkellä ihanne, Immonen kertoo.

– Tällä hetkellä olemme kallistumassa vähän enemmän omakotitalotyyppiseen ratkaisuun. Mutta emme ole vielä sulkeneet pois mitään vaihtoehtoja. Katsotaan, mitä löytyy.

Asumiskulut kiinnostavat nyt asuntonäytöillä. Myös espoolainen Heini Immonen kyselee näytöllä tarkkaan kuukausittaisista asumiskustannuksista. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Maalämpö noussut pientalojen myyntivaltiksi

Asumiskulut ohjaavat nyt uutta asuntoa etsivien valintoja aiempaa enemmän. Pientaloa etsivät hakevat tällä hetkellä edullista lämmitysratkaisua.

Myös Heini Immosen perheelle se, millä tuleva talo lämpiää, on tärkeä valintakriteeri.

– Olemme katsoneet asuntoilmoituksista, mikä on talon lämmitysmuoto ja miltä sen energiatodistus näyttää. Sähkölämmitys ei suoraan sanottuna kyllä kiinnosta. Talossa pitää olla joku nykyaikaisempi lämmitysratkaisu. Olemme mieluummin katsoneet vähän uudempia asuntoja, joissa on jo valmiiksi mietitty nämä lämmitysratkaisut.

Itä-Helsingin alueella työskentelevä kiinteistönvälittäjä Kukka Kauppila Kiinteistömaailmasta kertoo, että maalämpö on nyt pientalojen myyntivaltti.

Kiinteistömaailman 330 välittäjälle syksyllä tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että maalämpö on noussut ykkössijalle asunnon valintakriteereissä sekä omakoti- että rivitaloissa. Vielä vuosi sitten se ei mahtunut ostajien viiden halutuimman toiveen joukkoon.

– Jos maalämpöä ei omakotitalossa ole, katsojia kiinnostaa, onko sähkö- tai öljylämmitys mahdollista helposti vaihtaa edullisempaan lämmitysmuotoon. Näytöillä kävijät kysyvät, onko talossa suora sähkölämmitys, onko sähkö- vai vesikiertoiset patterit tai kuinka helppoa on tehdä muita ratkaisuja, joilla lämmityskulut saataisiin muutettua edullisemmiksi, Kauppila kertoo.

Huoneistokeskuksen Marina Salenius kertoo, että, jos asunnossa tai talossa on suora sähkölämmitys, niin silloin asiakkaat miettivät ostopäätöstä paljon pidempään ja laskevat lämmityksen vaikutusta asumiskuluihin. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kasvanut kiinnostus maalämpöön on huomattu myös Huoneistokeskuksen näytöillä.

– Jos olisi rinnakkain kaksi identtistä taloa, joissa toisessa on maalämpö ja toisessa suora sähkölämmitys, niin kyllä se maalämpö on nyt selvästi houkuttelevampi vaihtoehto. Ja se myös tällä hetkellä pitää arvonsa paremmin, liiketoimintajohtaja Marina Salenius Huoneistokeskuksesta sanoo.

– Jos sähkölämmityksen rinnalla on toinen vaihtoehtoinen lämmitysmuoto, esimerkiksi varaava takka tai ilmalämpöpumppu, ne kyllä edesauttavat kaupankäyntiä.

Vastikkeiden tuleva kehitys kiinnostaa kerrostaloissa

Kerrostaloasuntoa etsivät kyselevät nyt tarkkaan, miten yhtiövastike mahdollisesti muuttuu lähitulevaisuudessa.

– Onko yhtiökokouksissa jo nostettu hoitovastiketta ennen ensi kevään yhtiökokouskautta, onko yhtiöllä oikeutta periä ylimääräisiä hoitovastikkeita, ja jos on niin kuinka monta, onko yhtiössä peritty usein ylimääräisiä vastikkeita, Kukka Kauppila kuvaa tämän hetkistä tilannetta.

– Jos on rahoitusvastiketta, kysellään mitä remontteja on tehty tai minkälaisia remontteja on tulossa – joko suunnitteilla tai onko niistä jo tehty päätöksiä.

Tätä nykyä tärkeitä kriteerejä ostajille ovat, että asunto on muuttovalmis, että taloyhtiön isot remontit on jo tehty ja se, että talo on omalla eikä vuokratontilla.

Kiinteistömaailman Kukka Kauppilan mukaan kerrostaloasuntoa etsivät laskevat nyt vastikkeen kautta tarkkaan, millainen asunto heidän on mahdollista hankkia. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Hyvin hoidettu taloyhtiö houkuttelee ostajia

Marina Salenius toteaa, että ostajat ovat tällä haavaa selkeästi kiinnostuneempia asumiskuluista kuin aiemmin.

– Ennen on puhuttu, että jos vaihdat vanhasta asunnosta uuteen, mikä on asuntojen hintojen väliraha. Nyt kehottaisin kaikkia miettimään, mikä on asumiskustannusten väliraha. Eli paljonko ne kuukausittaiset kustannukset muuttuvat, kun vaihtaa asuntoa, Salenius neuvoo.

– Kerrostaloasuntoa etsivät katsovat nyt vähän tarkemmin, minkälainen korjaussuunnitelma taloyhtiössä on ollut ja minkälaisia päätöksiä vaikkapa vastikkeiden noususta on tehty. Asumiskulujen lisäksi sillä sijainnilla on edelleen erittäin suuri vaikutus ostajien valintoihin.

Salenius on huomannut, että myös kiinnostus taloyhtiön vakavaraisuuteen eli siihen, miten taloyhtiö selviytyy kaikista velvoitteistaan, on kasvanut.

– Ihmiset ovat tietoisia esimerkiksi siitä, että hyvin hoidetun taloyhtiön lainansaanti tulevissa remonteissa on parempi kuin sellaisissa yhtiöissä, joissa on jätetty oleellisia remontteja tekemättä tai siirretty niitä.

Lue myös:

Moni taloyhtiö voi joutua nostamaan vastikkeita niin, että kipuraja ylittyy – yhä useampi suomalainen saattaa kohta maksaa naapurin maksuja