Apocalyptica yllättyi itsekin: biisi pääsi Netflixin kymmenien miljoonien katsojien Wednesday-sarjaan

Sellometalliyhtye Apocalyptican kappale on päässyt mukaan Netflixissä julkaistuun Wednesday -sarjaan. Tim Burtonin luoman sarjan kolmannessa jaksossa on mukana myös Apocalyptican versio Metallican Nothing Else Matters -biisistä.

Wednesday-sarja on noussut jo heti julkaisunsa jälkeen todelliseksi hitiksi, sillä se on yhtiön mukaan (siirryt toiseen palveluun) tunneissa mitattuna ensimmäisellä viikollaan katsotuin englanninkielinen sarja Netflixissä. Tunteja kertyi ensimmäisen viikon aikana yli 341 miljoonaa yli 50 miljoonassa taloudessa. Tätä ennen ensimmäisen katseluviikon tuntiennätystä piti Stranger Thingsin neljäs tuotantokausi.

Apocalyptican kohtauksessa pääosassa oleva Wednesday (Jenna Ortega) soittaa selloa. Myös instrumentin saama huomio oli Apocalypticalle kaikin tavoin mieluinen yllätys:

– Sello on nyt trendikäs! Upea juttu, Apocalyptican Paavo Lötjönen kommentoi ilahtumistaan tiedotteessa.

– Olimme hyvin yllättyneitä biisin mukanaolosta ja kuinka isoon rooliin tarinankerrannollisesti se oli asetettu kolmannen jakson loppukohtauksessa. Sellistitytöt ovat moderneja kapinallisia!

Addams Family -sarjan musiikista vastaa Burtonin luottomies Danny Elfman.

Vuonna 1998 julkaistu Apocalyptican Nothing Else Matters on saanut sarjassa seuraa myös lukuisilta muilta maailman ykkösnimiltä. Mukana ovat muiden muassa Rolling Stones, Roy Orbison, Edith Piaf sekä The Cramps.