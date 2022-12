Venäjältä jäädytettyjä varoja ei voi noin vain hyödyntää Ukrainan tukemiseen – Eero Heinäluoma: ”täytyy edetä kansainvälisen oikeuden kautta”

Venäjältä jäädytettyjä varoja ei voi noin vain hyödyntää Ukrainan tukemiseen, arvioivat useat europarlamentaarikot A-talkissa torstaina.

– Tässä täytyy edetä kansainvälisen oikeuden ja laillisten järjestysten kautta, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) totesi.

Myös Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen oli samoilla linjoilla. Hän muistutti, että Yhdysvaltain valtionvarainministeri Janet Yellen on varoittanut EU:ta tekemästä ratkaisuja, joihin ei ole kansainvälisen eikä yhdysvaltalaisen juridiikan kannalta vankkoja perusteita.

– Yhdysvaltain lainsäädäntö ei tätä nykyisellään sallisi, Pekkarinen sanoi.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen muistutti, että on eri asia jäädyttää, kuin takavarikoida valtion omaisuutta.

– Takavarikoiminen vaatisi kansainvälisen yhteisön hyväksymisen. Ja sitä on vaikea saada. Sitten jatkossa saatettaisiin toimia myös muualla maailmassa samalla tavoin.

Euroopan komission ehdotti keskiviikkona suunnitelmaa Venäjältä jäädytettyjen varojen hyödyntämiseksi Ukrainan hyväksi. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU ja sen kumppanit voisivat investoida varat lyhytaikaisesti. Tuotot annettaisiin Ukrainaan korvaamaan Venäjän maalle aiheuttamia tuhoja.

Pekkarinen sanoi, että yhteisymmärrys olisi syntynyt Venäjän jäädytettyjen varojen korkotuottojen käyttämisestä Ukrainan hyväksi.

Venäjän varojen käyttö osa rauhansopimusta

Niin Virkkusen kuin Heinäluomankin mukaan itse Venäjältä jäädytettyjen varojen käytön täytyisikin olla osa rauhansopimusta.

– Siinä vaiheessa, kun Venäjä vetäytyy Ukrainasta, niin sen täytyy olla osa sotakorvauksia, Virkkunen sanoi.

Heinäluoma varoitti, että Venäjän varojen käyttö Ukrainan jälleenrakentamiseen ei tulisi tapahtumaan lähikuukausina.

– Marssijärjestys on se, että ensin tapahtuu ne isot ratkaisut Ukrainassa sotarintamalla ja sitten Venäjällä Venäjän hallinnon välttämättömän muutoksen kautta. Ja sitten tulee tämä muu.

Vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä taas vaati, että EU etsisi keinoja siihen, kuinka sekä Venäjän jäädytetyt varat, että niiden korot ja myös oligarkkien omaisuus hyödynnettäisiin Ukrainan tukemiseen.

– Ymmärrän, että on myös kriittisiä ääniä, mutta pitää punnita, mikä Venäjän tilanteessa on erityistä ja se on se, että he tekevät erityisen vakavia sotarikoksia ja he uhkaavat koko globaalia järjestystä. Meidän täytyy ottaa kaikki keinot käyttöön, Alametsä sanoi.

Katso koko A-talkin lähetys Yle Areenasta.