Reuters: Elon Muskin Neuralink-yhtiön tekemät eläinkokeet viranomaisten tutkinnan kohteena Yhdysvalloissa

Miljardööri Elon Muskin lääketieteellisen teknologian yhtiö Neuralink on joutunut liittovaltion viranomaisten syyniin mahdollisten eläinten hyvinvointiin liittyvien rikkeiden vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reuterin mukaan yrityksen työntekijät ovat tehneet yhtiössä sisäisiä valituksia eläinkokeissa kiirehtimisestä, mikä on aiheuttanut eläinten tarpeetonta kärsimystä sekä kuolemia.

Reutersin mukaan asia käy ilmi uutistoimiston näkemistä asiakirjoista sekä lähteiltä, jotka ovat selvillä tutkinnasta ja yhtiön toimista.

Neuralink kehittää aivoimplanttia, jonka toivotaan auttavan neurologisissa vaivoissa sekä halvaantuneiden liikuntakyvyn palauttamisessa.

Reutersin mukaan Yhdysvaltain maatalousministeriö aloitti tutkinnan muutama kuukausi sitten liittovaltion syyttäjän pyynnöstä. Reutersin lähteen mukaan tutkinta kohdistuu eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön rikkeisiin. Lailla säädellään sitä, miten koe-eläimiä kohdellaan.

Reutersin mukaan tutkinta on alkanut samaan aikaan kuin eräät yrityksen työntekijät ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään eläinkokeiden toteuttamisesta yrityksessä.

Muskin kerrotaan vaatineen kiirehtimään kehitystyössä

Valituksia on tehty muun muassa toimitusjohta Muskin painostuksesta kiirehtiä kehitystyössä, minkä seurauksena kokeita on töpeksitty. Tämän vuoksi eläinkokeita on jouduttu tekemään uusiksi, mikä on lisännyt käytettyjen koe-eläinten määrää ja kuolleisuutta, työntekijät kertovat.

Entisten ja nykyisten työntekijöiden mukaan kokeissa kuolleiden eläinten määrä on korkeampi kuin mikä olisi tarpeen nimenomaan siksi, että Musk on vaatinut nopeuttamaan kehitystyötä yrityksessä.

Musk ja muut Neuralinkin johtajat eivät ole vielä vastanneet Reutersin kommenttipyyntöihin.

Reutersin mukaan se ei ole vielä saanut selvitettyä viranomaistutkinnan laajuutta. Vielä ei myöskään ole selvillä liittyykö tutkinta nimenomaan samoihin eläinkokeita koskeviin ongelmiin, joista työntekijät ovat olleet tyytymättömiä.

Maatalousministeriön säädökset eivät määrittele tarkkaa lukumäärää sille, kuinka montaa eläintä yritykset saavat käyttää tutkimuksissaan. Reutersin mukaan Neuralink on tähän mennessä läpäissyt kaikki lainvaatimat tarkastukset, joita maatalousministeriö on tehnyt yrityksen toimitiloissa.