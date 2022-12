Analyysi: Demokraatti voitti Georgiassa, mutta hämmentävän niukasti – edes ihmissusipuheet eivät hätkähdyttäneet republikaaniäänestäjiä

WASHINGTON Yhdysvaltain välivaalit päättyivät viimein tiistai-iltana, kun demokraattiehdokas Raphael Warnock voitti Georgian senaatinvaalin toisen kierroksen.

Warnock lähti vaaleihin ennakkosuosikkina. Silti vaalien tulos on hämmentävä.

Tätä kirjoittaessa ääntenlaskentaa viimeistellään, mutta on jo selvää, että Warnock voittaa vain parin prosentin erolla.

Näin tiukan tuloksen ei olisi pitänyt olla mahdollinen, kun republikaanien vastaehdokas oli Donald Trumpin tukema Herschel Walker.

Walker on yksi republikaanien ehkä kaikkien aikojen huonoimmista ehdokkaista, jota edes puolueen johto ei olisi halunnut tukea.

Välivaalikampanjan aikana äänestäjät saivat tietää muun muassa että Walker oli painanut aseen ex-vaimonsa päätä vasten. Toinen entinen tyttöystävä kertoi niin ikään tappouhkauksista.

Lisäksi useat naiset kertoivat aborttioikeuden vastustajana esiintyvän Walkerin maksaneen heidän raskaudenkeskeytyksensä.

Puhumattakaan tietysti siitä, ettei Walkerilla ole lainkaan poliittista kokemusta.

Koska Georgian vaalisääntöjen mukaan ehdokkaan on saatavat yli puolet äänistä voittaakseen, senaatinvaalit päätyivät toiselle kierrokselle joka ratkaistiin tiistaina.

Viime viikkojen aikana Walker muun muassa pohti kampanjapuheessaan ääneen sitä, kumpi voittaisi taistelun, vampyyri vai ihmissusi. Walker kertoi olevansa mieluummin ihmissusi.

Samaan aikaan Raphael Warnock, entinen pastori ja istuva senaattori, puhui omissa tilaisuuksissaan muun muassa pienituloisille tarkoitetun terveysvakuutusjärjestelmän laajentamisesta ja äänestäjien oikeuksista.

Vaalien tuloksen ei olisi pitänyt olla näin tiukka. Jos edes hämärät ihmissusipuheet tai parisuhdeväkivalta - oli kyseessä kumman tahansa puolueen ehdokas - eivät saa äänestäjiä valitsemaan pestiin pätevämpää ehdokasta, mikä sitten?

Nähtävästi ei mikään, kun kyseessä ovat kaikista aktiivisimmat republikaaniäänestäjät eli he, jotka jaksoivat äänestää vielä vaalien toisella kierroksella. Samat äänestäjät ovat aktiivisia myös puolueen sisäisissä esivaaleissa, mikä on todennäköisesti loistava uutinen jälleen presidentiksi pyrkivälle Donald Trumpille.

Republikaanit olisivat tarvineet vain hiukan paremman ehdokkaan, ja puolue olisi voittanut Georgiassa.

Voitto on silti demokraateille käytännössä tärkeä. Vaalien jälkeen demokraateilla on nyt 51 senaattoria, eli puolueella on yksi paikka enemmän kuin ennen vaaleja.

Käytännössä se ei muuta valta-asetelmia, mutta varmistaa sen, että demokraatit saavat enemmistön erilaisissa senaatin komiteoissa joissa valta jakautui ennen tasan. Komiteat äänestävät erinäisistä nimityksistä eli siitä, ketkä nimitetään eri valtiovirkoihin.

Suurten lakipakettien läpivienti sen sijaan vaatii jatkossa puolueiden välistä yhteistyötä. Republikaanit voittivat välivaaleissa enemmistön edustajainhuoneessa, eli lainsäädäntövalta jakaantuu nyt kahden puolueen kesken.