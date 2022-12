Analyysi: Koronatartunnat leviävät nyt rajusti Kiinassa – nollatoleranssi kaatui omaan mahdottomuuteensa

PEKING Koronaralli Kiinassa on päässyt nyt täyteen vauhtiin. Minäkin tiedän nyt ensimmäistä kertaa pandemian aikana monia tartunnan saaneita pelkästään Pekingissä.

Viime vuodet täällä Kiinassa on eletty jyrkkien rajoitusten arkea. Tavoitteena oli poistaa joka ainoa koronatartunta koko Kiinasta. Testikojuilla kiemurtelevia ihmisjonoja on näkynyt joka korttelissa. Pekingissä testejä on pitänyt tehdä lähes päivittäin.

Minunkin kotitaloni pantiin karanteeniin, kun yhdellä asukkaalla löytyi koronatartunta. Tartunnan saaneet ja lähikontaktit ovat joutuneet keskitettyyn karanteeniin, joita varten on rakennettu jopa parakkikyliä. Itse tartuntamäärät pysyivät hämmentävän pieninä.

Ihmishenkien suojelulla perusteltu nollatoleranssi kaatui kuitenkin omaan mahdottomuuteensa. Äskettäiset äänekkäät mielenosoitukset Kiinan suurkaupungeissa osoittivat, että kansalaisten sietokyky alkoi olla täynnä.

Tuhannet ihmiset lähtivät kaduille, kun läntisen Xinjiangin maakunnan Urumqissa kymmenen ihmistä kuoli tulipalossa. Ihmiset uskoivat, että koronakaranteeniin asetetussa talossa pakotiet oli tukittu. Talon ympärille oli rakennettu koronakaranteenin takia aidat.

Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun ihmisiä oli kuollut nimenomaan koronarajoitusten takia, ei niinkään itse tartuntaan. Sairaalat ovat käännyttäneet apua tarvitsevia pois oviltaan, jos heillä ei ole ollut näyttää parin päivän kuluessa tehtyä koronatestitulosta.

Kansan huoli verkkopalstoilla sensuroitiin. Sympatia kuolonuhreja kohtaan oli suurta, koska moni koki voivansa joutua itse samanlaiseen ahdinkoon joustamattomien rajoitusten takia. Niinpä protestoijat lähtivät kadulle ja jotkut vaativat samalla loppua myös sensuurille ja maan johtajan eroa.

Samaan aikaan omikron levisi sitkeästi, vaikka valkoisiin suojapukuihin pukeutuneet koronavahdit yrittivät estää leviämistä rajoittamalla ihmisten arkea. Odotettavissa olisi siis vain lisää epätoivoista protestia. Rajoitukset tuntuvat kipeästi ympäri maata, kun niin valtion kuin yksittäisten ihmisten talous on kuralla. Moni on menettänyt työnsä.

Mutta Pekingissä ei suinkaan juhlita, kun testipakko on poistunut ja tartunnan saa potea kotona. Nyt monia vaivaa epätietoisuus ja pelko.

Viranomaisten viesti on nyt, että tartunta on todennäköisesti lievä. Kansalaisia kehotetaan sekoittamaan inkivääriä, tummaa sokeria ja sitruunaa kuumaan veteen.

Vuosien ajan kansa on kuitenkin kuullut viranomaisilta, että tauti voi tappaa. Apteekeissa on ruuhkaa, kun väki syöksyy sinne hakemaan kuumelääkettä. Aiemminhan apteekeissa oli pitänyt rekisteröityä, jos halusi yskän- tai kuumelääkettä. Ostajaa pidettiin koronariskinä.

Rajoitusten höllentäminen sattuu huonoon aikaan. Kiinassa on tulossa talvi. Pekingissä lämpötila on lähellä nollaa. Ilma on kylmä ja kuiva. Tartunnat leviävät helposti.

Ja korona leviää nyt kuin kulovalkea. Tarkkaa lukua ei enää tiedetä, koska testaamista on vähennetty.

Kiinan koronastrategia on yhä hämärä. Maan johto ei myönnä nollatoleranssia virheeksi. Se ei kerro myöskään pitkän tähtäimen suunnitelmaa tästä eteenpäin.

Selkeää on kuitenkin, että kolmen viime vuoden ajan Kiina on kuluttanut valtavat määrät rahaa satojen miljoonien ihmisten testaamiseen monta kertaa viikossa. Talous on rapistunut, kun muun muassa tehtaita on suljettu karanteeneihin.

Mutta Kiina ei ole panostanut sairauden ehkäisyyn. Käytössä ovat olleet vain Kiinassa tehdyt rokotteet, joiden tehon tiedetään olevan heikompi kuin länsimaisten mRNA-rokotteiden.

Viime rokotekierros oli vuosi sitten. Yli 80-vuotiaista vain 40 prosenttia on saanut täyden rokotuksen. Koska tartuntoja on ollut vähän, Kiinassa ei ole myöskään laumasuojaa virusta vastaan. Suuri osa kansalaisista ei ole tätä ennen sairastanut koronaa.

Kiina ei ole myöskään kohentanut sairaaloitaan kestämään valtavaa pandemiaa. Tehohoitopaikkoja on vähän. Vain 3,6 paikkaa sataatuhatta ihmistä kohden. Suomessa tehohoitopaikkoja on myös vähän, viisi paikkaa sataatuhatta potilasta kohden.

Britannialainen terveysdataa keräävä Airfinity-yritys arvioi, että seuraavan puolen vuoden kuluessa Kiinassa kuolisi yli miljoona ihmistä koronatartuntaan, kun rajoitteista luovutaan. Suurin osa heistä olisi rokottamattomia vanhuksia.

Edessä on kylmä koronatalvi. Mutta nollatoleranssi jää historian kirjoihin utopiana, josta jopa Kiina joutui luopumaan.

