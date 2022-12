Sauli Niinistö: Kaikki toivoisimme, että sota Ukrainassa päättyisi mahdollisimman pian – seuraa suorana tasavallan presidentin kyselytuntia

Ukraina toteutti iskuja Venäjän maaperällä – mikä on Suomen kanta?

Ukraina on tällä viikolla toteuttanut iskuja Venäjän maaperällä. The Times uutisoi, että Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon hyväksyy hiljaisesti Venäjälle kohdistetut lennokki-iskut. Mikä on teidän ja Suomen kanta? Aivan täyttä varmuutta ei minun silmiini ole tullut mistä iskut ovat lähtöisin, mutta todennäköiseltä olettama tuntuu. Ukraina on ilmeisesti kehittänyt itse pitkän kantaman aseita ja niitä nyt käyttää. Hiljaisiin siunauksiin en voi ottaa kantaa. Iskut ovat ymmärrettäviä, niillä pyritään estämään se että Venäjä ei pääse tuhoamaan Ukrainaa, presidentti sanoo.