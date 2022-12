Ministerit vaativat läpivalaisua ulkomaalaisten työlupien ongelmista – Saarikko valmis "mylläämään" Maahanmuuttoviraston

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan viikonloppuna esiintulleet epäkohdat alleviivaavat, että työperäistä maahanmuuttoa ja toisaalta laittoman maahanmuuton torjumista on vaikea hoitaa samassa virastossa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) pyytävät Maahanmuuttovirasto Migriltä selvitystä ulkomaalaisten työ- ja oleskelulupamenettelyyn liittyvistä julkisuudessa esillä olleista epäkohdista.

– Olen ollut yhteydessä ministeri Mikkoseen ja haluamme yhdessä selvityksen tapahtuneesta. Tapaukset pitää saada läpivalaistua, jotta tiedämme, missä kohtaa prosesseissa on korjaamisen varaa, Haatainen sanoo.

Helsingin sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi viikonloppuna, että Migri hylkäsi mongolialaisen, Suomessa työskennelleen koronahoitajan oleskelulupahakemuksen ja salasi tältä ratkaisun perustelut.

Yle kertoi muun muassa, että ihmiskaupan torjuntaa koordinoiva viranomainen ei tiennyt Migrin myöntämistä thaihierojien työluvista.

– Migrin tehtävä on tarkistaa, ettei laittomuuksia ole. Ihmiskaupan tai hyväksikäytön kitkeminen on tärkeää. Mutta kun nämä on selvitetty, prosessin pitää olla nopea ja sujuva, Haatainen sanoo.

Sairaanhoitaja Anudari Boldbaatari kuvaili Migrin toimintaa myös omassa Twitter-ketjussaan.

Saarikko: Migrin yhtälö on mahdoton

Nykyinen hallitus haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Samalla esille on noussut Migrin kaksoisrooli.

Virasto vastaa kahden, keskenään osin ristiriitaisen tavoitteen toteutumisesta: se torjuu laitonta maahanmuuttoa ja esimerkiksi ihmiskauppaa, mutta toisaalta pyrkii myöntämään oleskelu- ja työluvat sujuvasti.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan kaksoisrooli ei toimi.

– Yhtälö ei yksinkertaisesti toimi.

– Viranomainen joka tutkii maahantulon esteitä, ja jonka tehtävä on myös pyrkiä rajoittamaan sitä, ei voi olla samalla viranomainen, joka miettii miten Suomi olisi houkutteleva paikka tulla töihin, miten ihmiset kotoutuvat, ja miten työhön pääsee nopeasti ja jouhevasti kiinni, Saarikko summaa.

Saarikko ehdotti jo syksyllä Migrin toimintojen paloittelemista niin, että vastuu kahdesta ydintoiminnosta jaettaisiin eri tahoille.

Muun muassa Migrin entinen ylijohtaja Jorma Vuorio reagoi ajatukseen uuden viraston perustamisesta tyrmäämällä sen "absurdina".

Saarikon mukaan viikonloppuna esiin nousseet tapaukset korostavat Migrin palastelun sekä työperäisen maahanmuuton rakenteiden uudistamisen tarvetta entisestään.

Viestiä työlupamenettelyn takkuamisesta kuuluu Saarikon mukaan niin yrityksiltä kuin julkisilta työantajilta.

– Osana sitä olisin valmis mylläämään Migrin toiminnot. Loisimme erillisen viranomaisen, jonka tehtävänä olisi huolehtia sujuvista työluvista, Suomen maakuvasta houkuttelevana paikkana rakentaa elämää, Saarikko sanoi.