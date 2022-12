Sähkön riittävyyden suhteen ollaan nyt "aika lailla siellä rajoilla", ja pian tuuli tyyntyy – Fingrid: Sähköpulan uhka ei silti välitön

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sähkömarkkinoilla eletään kuin kädestä suuhun, ja kuluvana talvena saatetaan niukkuuden takia joutua myös laittamaan virtoja poikki.

Erityisen haastavaksi tilanne on käymässä nyt pakkasten jatkuessa, mutta kun sää tyyntyy, tuulivoimasta ei ole apua.

– Tällä hetkellä Suomi kuluttaa sähköä sen verran, mitä Suomen tuotantokapasiteetti on ilman tuulivoimaa. Eli ollaan aika lailla siellä rajoilla. Nyt kun tuulee, sieltä tulee semmoinen ydinvoiman verran lisää. Kun tuuli tyyntyy, mennään tietyllä lailla sinne rajoille, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Suomessa kuitenkin pärjätään, jos sähköä saadaan tuotua Ruotsista, kunhan siellä on mitä myydä.

– Iso kysymys on nyt Etelä-Ruotsin tilanne. Siellä on kylmää ja ongelmia ydinvoiman kanssa. Oskarshamnin ydinvoimala on tämän viikon ja vähän päälle pois käytöstä. Suomi on ollut menneet vuodet erittäin tuontiriippuvainen ja on edelleen, hän sanoo.

Käytännössä Fingridillä katsotaan nyt hyvin tarkkaan, miten sähkö riittää.

– Meilläkin analysoidaan sitä normaaliin tyyliin. Tällä hetkellä ei nähdä välitöntä uhkaa sähköpulasta, mutta hyvin tarkkaan jo tässä vaiheessa tilannetta seurataan.

Fingrid ei siis ole toistaiseksi antamassa varoituksia sähköpulasta, Ruusunen korostaa.

Myös energiateollisuuden etujärjestössä luotetaan, että virtaa riittää tänään ja huomennakin.

– Uskon että huomennakin sähkö riittää ja tänä iltana. Se voi olla hyvin kallista, ja on hyvin järkevää että kaikki käyttävät sitä hyvin säästäväisesti. Se myös osaltaan varmistaa se, että se myös kaikille riittää, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Sähköä teollisuudelle vai kotitalouksiin?

Sähkön riittävyyttä kotitalouksille voitaisiin teoriassa turvata siten, että teollisuus vähentäisi sähkönkulutustaan.

Esimerkiksi metsäteollisuus on huomattava sähkön tuottaja, mutta joidenkin prosessien osalta myös merkittävä sähkön kuluttaja. Erityisen paljon sähköä tarvitaan mekaanisen massan teossa.

Suuria sähkön käyttäjiä ovat myös metallinjalostajat, jotka kivihiilen sijaan käyttävät sulatoissaan ympäristöystävällisempiä valokaariuuneja. Tällaisen usean uunin yksikön sähköntarve voi vastata suuren kaupungin sähkönkulutusta.

Teollisuus on parantanut energiatehokkuuttaan, mutta olisiko nyt juurevampien toimien aika?

– Minusta ei voi lähteä siitä, että joitakin yhteiskunnan toimijoita kannustettaisiin tai määrättäisiin ajamaan toimintaansa alas sen takia, että yleinen hintataso siitä muuttuisi, Leskelä sanoo.

– Sähkön riittävyyden osalta on sitten omat menettelynsä, jossa yhtenä osana on se, että jos korkeiden hintojen johdosta kulutus ei mene riittävästi alaspäin, niin sitten kantaverkkoyhtiöllä ja osalla teollisuudesta on sopimuksia, joiden pohjalta kuormia voidaan kytkeä pois, hän jatkaa.

Mutta kun kuluttajiin vedotaan julkisuudessa sähkön säästämiseksi, voisiko teollisuus kuitenkin auttaa?

– Tällaisia hyväntahdoneleitä en osaa itse odottaa, vaan teollisuus toimii oman logiikkansa mukaan, ja ihan varmasti joustaa, jos hinnat nousevat huomattavan korkeaksi, Leskelä luottaa.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 14.12. kello 23:een saakka.

