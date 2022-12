Katso Ylen ruokakoneesta, paljonko jouluruoat ovat kallistuneet – ruoan hinnannousu kiihtyi marraskuussa jo 16,1 prosenttiin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ruoan hinnannousu kiihtyy edelleen.

Marraskuussa ruoka maksoi jo 16,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus julkisti tuoreet hintatiedot tänään keskiviikkona, ja tiedot on nyt lisätty myös alla olevaan Ylen ruokakoneeseen.

Ruokakoneessa voit tutkia tuoteryhmittäin, paljonko hinnat ovat nousseet marraskuusta 2021 marraskuuhun 2022.

Joulun kynnyksellä huomio kiinnittyy erityisesti joulupöydän tuttujen ruokien hinnanmuutoksiin.

Joulupöytään runsaasti ostettavien esimerkkituotteiden muutokset eroavat toisistaan nyt poikkeuksellisen paljon.

Erityisen kalliita ovat kalat ja juustot – niiden hinta on noussut suunnilleen neljänneksellä viime vuodesta. Kalliita ovat myös kaiken ruoanlaiton ja leipomisen perustuotteet: jauhot, voi, kananmunat ja suurimot.

Hedelmistä kalleimpia ovat sitrushedelmät, joiden hinta on noussut lähes viidenneksellä. Muiden hedelmien hinnannousu on kymmenen prosentin luokkaa. Päärynä on hintavertailun ainoa tuote, joka on viime vuoteen verrattuna halventunut.

Joulun sesonkituotteista myös suklaan ja riisin hinnannousu on ollut alle keskitason, noin kymmenen prosenttia.

Maltillisinta hinnannousu on ollut joulupöydän alkoholijuomissa, kuivatuissa hedelmissä ja pähkinöissä. Ne ovat vain muutaman prosentin viime vuotta hintavampia. Virvoitusjuomat ovat kallistuneet alkoholijuomia enemmän.

Sianlihan hinnannousu näkyy kinkun hinnassa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Moni kattaa pöytään nykyään kaikkea muuta kuin perinteisiä jouluruokia. Silti kinkku on isolle joukolle edelleen tärkeä.

Sianlihan hinnannousu, yli 21 prosenttia, enteilee myös joulukinkkujen hinnannousua, sanoo kauppias Kimmo Sivonen vantaalaisesta K-Citymarket Tammistosta.

– Kinkun hinta seuraa porsaanlihan hintaa, vaikka kinkkukaupat neuvotellaankin erikseen vuosittain.

Sivosen Citymarketissa ja muissa Suomen noin 2 700:ssa ruokakaupassa joulun loppukiri alkaa nyt. Tuorekinkut ovat alkaneet tulla sisään kauppoihin, ja Sivosen mukaan niiden myynti vilkastuu tulevana viikonloppuna.

Joulukuu näyttää, kallistuiko ruoka tänä vuonna ennätyspaljon

Ruoka on kallistunut koko Euroopassa. Suomessa muutos on näkynyt muuhun EU:hun verrattuna pienellä viiveellä.

Saksassa ruoan hinnannousu oli marraskuussa Suomea kovempi, noin 21 prosenttia. Ja kun lokakuussa ruoka oli meillä 15,7 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin, koko EU:n keskiarvo oli 17,3 prosenttia.

Ruoan inflaatio on kiihtynyt kuitenkin meilläkin lähes ennennäkemättömiin lukemiin, ja selvästi yleisen hintatason nousua enemmän.

Nämä luvut eivät sisällä alkoholijuomia.

Kiivaimmat nousuprosentit alkanee olla kuitenkin nähty, sillä ruoan hinnannousu alkoi viime vuoden marraskuussa – myös vertailuluvut ovat siis tänään julkistetuista tilastoista alkaen jo koholla, mikä pienentää kasvuprosentteja.

Vaikka kiivain nousu taittuisikin niin halpenemista ei ole luvassa, sanoo ruoan inflaatiokehitystä seuraava Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

– Raaka-aineiden ja energian hinnannousu näkyy elintarviketeollisuuden koko ketjussa ja vaikuttaa viiveellä kuluttajahintoihin, hän sanoo.

PTT ennustaa, että ruoka on vuonna 2022 kaikkineen 10–11 prosenttia kalliimpaa kuin vuonna 2021.

Luonnonvarakeskus on ollut maltillisempi ja ennustanut, että nousu jää alle kymmenen prosentin.

Lopullisesti asia selviää tammikuun puolella, kun tiedot joulukuun hinnoista selviävät. Jos ne ovat yhä koholla, ollaan lähellä tilastoidun ennätysvuoden 1964 lukuja.

Tuolloin ruoka kallistui 12 prosenttia.

