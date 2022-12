Asianajaja Ylelle: "Kaius Niemi ei yllättynyt rikosepäilystä" – Niemeä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta

"Ei ole tullut mitään sellaista uutta, mitä syyttäjä ei olisi jo tiennyt"

Helsingin Sanomien entistä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä epäillään uudelleen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Asia tuli ilmi eilen tiistaina.

Yle ei tavoittanut eilen Niemeä kommentoimaan asiaa.

HS:n asianajaja Kai Kotiranta kommentoi Niemen rikosepäilyä Ylelle keskiviikkona aamulla käräjäoikeudessa.

– Ei tämä tullut hänelle yllätyksenä. Ei hän yllättynyt (epäilystä).

– Mutta minulle se tuli enemmänkin yllätyksenä, koska hänen kohdallaan on jo kertaalleen tehty syyttämättäjättämispäätös. Eikä tässä asiassa ole tullut mitään sellaista uutta, mitä syyttäjä ei olisi jo tiennyt.

Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Kaius Niemi kuvattiin elokuussa Helsingin käräjäoikeudessa, kun valmisteluistunto pidettiin. Kuva: Jani Saikko / Yle

"En usko, että on aihetta ajatella, että syyte nousisi"

– Niemen rikosepäily on aiheeton, vaikka sitä yritetään ajaa kuin käärmettä piippuun.

– Ei ole tapahtunut mitään rikosta. Ei Helsingin Sanomien johdossa, eikä missään muuallakaan, Kotiranta sanoo.

Millä mielin Kaius Niemi odottaa syyttäjän ratkaisua?

– Ihan rauhallisella mielin ja luottavaisena. En usko, että tässä on aihetta ajatella, että syyte nousisi, Kotiranta vastasi.

Syyttäjä tekee pian päätöksensä

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe pohtii parhaillaan, pitäisikö hänen perua aiemmin tekemänsä syyttämättäjättämispäätös Kaius Niemestä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoi tiistaina, että Kaius Niemeä kuulusteltiin rikoksesta epäiltynä 28. marraskuuta.

– Julkisuudessa on oikeudenkäynnin aikana ollut paljonkin kannanottoja, kuka on tehnyt mitä, ja kuka on tiennyt mistäkin. Tämän tilanteen selvittämiseksi oli tarpeen, että Niemi kuullaan uudestaan, jotta hän saa itsekin tilaisuuden kommentoida tilannetta, Rappe totesi tiistaina.

Rappe on tehnyt jo kertaalleen syyttämättäjättämispäätöksen Niemestä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä pyrkii tekemään päätöksen asiassa mahdollisimman nopeasti.

– En osaa sanoa päivämäärää, mutta ei siihen varmaan pitkää aikaa mene, Rappe kommentoi.

Yle seuraa keskiviikkona puolustuksen loppulausuntoja Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjien loppulausunto kuultiin tiistaina.

Lue tästä seurantajuttu syytäjien loppulausunnosta.

