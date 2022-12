Tytön painostaminen seksiin voi johtaa jopa linnareissuun – nuori rikoksentekijä voi jatkossa saada ankaran rangaistuksen seksuaalirikoksesta

Vuodenvaihteessa voimaantulevan seksuaalirikoslain uudistuksen (siirryt toiseen palveluun) tarkoituksena on suojata lapsia ja nuoria seksuaaliselta hyväksikäytöltä nykyistä paremmin. Rangaistukset ankaroituvat.

Laki ei kuitenkaan rajoita nuorten keskinäisiä sukupuolisuhteita, jos niihin ei liity toisen hyväksikäyttämistä.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin Heunin erikoissuunnittelija, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman sanoo, että uudistuksessa on paljon hyvää.

Korkman on kuitenkin huolissaan: on tärkeää varmistaa, ettei kukaan syyllisty vakavaan rikokseen ymmärtämättään.

Julia Korkman työskentelee Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin Heunin erikoissuunnittelijana Helsingissä ja tekee tutkimusta Åbo Akademissa.

– En olisi ollenkaan varma, että kaikilla nuorilla on se tieto ja ymmärrys, jota laki edellyttäisi.

Hän sanoo, että asian varmistaminen on yhteiskunnan vastuulla.

Varsin merkittävä osa nuorten välisistä tilanteista ei ole mustavalkoisia. Julia Korkman

– Vaikka osa nuorista tekee vakavia rikoksia, kokemukseni mukaan varsin merkittävä osa nuorten välisistä tilanteista ei ole mustavalkoisia. Niihin liittyy paljon epävarmuutta, osaamattomuutta ja kommunikaatiovaikeuksia.

Käynti helsinkiläisen Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihuvuoren toimipaikassa osoittaa, että uuden lain kiemurat eivät ole nuorille tuttuja.

Parikymppiset matkailualan opiskelijat Zio Mshari ja Zainab Al-Zrijawi ja siviilipalvelusta oppilaitoksella suorittava Atte Mäensivu kuulevat asiasta ensimmäistä kertaa.

Helsinkiläiset Atte Mäensivu, Zio Mshari ja Zainab Al-Zrijawi eivät ole kuulleet seksuaalirikoslakiin vuodenvaihteessa tulevista tiukennuksista.

Iso osa rikoksentekijöistä on nuoria

Julia Korkmanin huoli on aiheellinen etenkin siksi, että lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tekijät ovat usein nuoria.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) selvitti vuosina 2017–2018 annettuja (siirryt toiseen palveluun) lapsiin liittyviä lainvoimaisia seksuaalirikostuomiota käräjä- ja hovioikeuksissa.

Tuomituista lähes neljäsosa oli 15–19-vuotiaita. Alaikäisiä heistä oli lähes puolet.

Lähes kaikki tuomitut, 99 prosenttia, olivat poikia ja miehiä. Valtaosa heistä oli uhreille tuttuja vähintäänkin netistä, jossa osa rikoksista tapahtui.

Uhreista puolestaan yli 90 prosenttia oli tyttöjä. Yli 60 prosenttia heistä oli 13–15-vuotiaita.

Nuorten riski joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi on moninkertainen vanhempiin ikäluokkiin verrattuna.

Teot eivät saa loukata itsemääräämisoikeutta

Tutkimusten mukaan huomattavalla määrällä nuorista on seksuaalisia kokemuksia jo ennen lain määrittelemää 16 vuoden suojaikärajaa.

Suojaikää lähellä olevien nuorten keskinäiset seksuaaliset teot eivät ole rangaistavia, jos ne eivät loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.

Julia Korkmanin mukaan onkin harkittava tarkoin, onko ikä- ja kehitysero sellainen, että kyseessä on syytä epäillä rikosta, vai ovatko nuoret suostumuksellisessa suhteessa samaan kehitysryhmään kuuluvan kanssa. Korkmanin mukaan valtaosa suhteista on suostumuksellisia.

Esimerkiksi 15- ja 20-vuotiaan suostumuksellinen suhde on rajatapaus, jossa tulisi ottaa huomioon olosuhteet. Julia Korkman

– Jos on pakottamista tai painostamista tai toinen osapuoli on useita vuosia vanhempi, tilanteessa on toki syytä epäillä rikosta.

– Mutta esimerkiksi 15- ja 20-vuotiaan suostumuksellinen suhde on rajatapaus, jossa tulisi ottaa huomioon olosuhteet ja mielestäni myös kuulla nuoren oma näkemys.

Uuden lain esitöissä annetaan Korkmanin mielestä aikaisempaa paremmat eväät tällaisten tilanteiden arviointiin.

Julia Korkman kouluttaa muun muassa poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita lasten ja nuorten seksuaalirikostutkintaan liittyvissä asioissa.

Arviointia joutuvat tekemään muun muassa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät, joilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulevista seksuaalirikosepäilyistä.

– Uudessa laissa on kuitenkin monin tavoin nostettu esiin, että ilmoitusta ei pidä tehdä, jos on kaksi samalla kehitystasolla olevaa nuorta.

Korkman sanoo, että ikäero voi olla jopa 5 vuotta, jos nuorempi osapuoli on lähellä suojaikärajaa eli käytännössä 15-vuotias.

Rangaistukset vakavista rikoksista ovat ankaria Alle 16-vuotiaan ei katsota voivan antaa pätevää suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen aikuisen kanssa.

Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa on lapsenraiskaus.

Muista lapsiin kohdistuvista seksuaalisista teoista rangaistaan törkeissä tapauksissa törkeänä seksuaalisena kajoamisena lapseen.

Vähimmäisrangaistus on näissä teoissa kaksi vuotta vankeutta.

Törkeän lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta.

16-17-vuotiaisiin uhreihin sovelletaan aikuisia koskevia säännöksiä, mutta alaikäisyys huomioidaan esimerkiksi ankaroittamalla rangaistusta.

Se, että tekijä ei tiedä lapsen tarkkaa ikää, ei vapauta rikosvastuusta.

Lapsenraiskaus on uusi rikosnimike

Lapsenraiskauksessa rangaistavuus ei perustu vapaaehtoisuuden puuttumiseen vaan riittävää on sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa.

Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Timo Ojala sanoo, että lapsenraiskaus koskee tietyissä tilanteissa myös nuorten keskinäistä kanssakäymistä ja lapsenraiskauksen tunnusmerkit täyttyvät aikaisemmassa vaiheessa kuin aikuisten raiskausten kriteerit.

– Nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä rikoksen raja on matalampi kuin aikuisten kohdalla, korostaa Ojala.

Hän sanoo, että toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei saa loukata.

– Suostumuksen saamiseksi seksuaaliseen kanssakäymiseen ei ole nuortenkaan kesken hyväksyttävää käyttää sanallista eikä muunkaanlaista painostusta.

Timo Ojala sanoo, että alle 16-vuotiasta voidaan painostaa esimerkiksi voimakkaalla suostuttelulla, kuvien levittämisellä tai vaikkapa suhteen päättymisellä.

Alle 16-vuotiaan kohdalla rangaistavuuden rajan ylittää huomattavasti vähäisempi painostaminen kuin aikuisten välisissä tilanteissa.

– Tällä tavoin nuorten välillä muutoin sallituissa tilanteissa voi syyllistyä vakaviin rikosnimikkeisiin.

Lähtökohtana on, että arvioidaan päätöksentekokyvyn säilymistä. Timo Ojala

Myös päihteiden käytön vaikutuksia, kuten humalatilan voimakkuutta, voidaan joutua arvioimaan tarkoin.

– Onko päätöksentekokyky ollut nuorella tallella tai onko päihdettä annettu sitä varten, että saataisiin toinen suostumaan seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Aikuisten kohdalla edellytetään huomattavasti voimakkaampaa päihtymystä kuin alle 16-vuotiailta.

Jos toisen päihtymystä on käytetty hyväksi tai tekijä on pyrkinyt tällä tavoin sukupuoliyhteyteen, ei itsemääräämisoikeutta ole kunnioitettu.

Iällä iso merkitys rangaistuksen määräämisessä

Jos tekijä on täyttänyt 18 vuotta, uhri on alle 16-vuotias ja kyseessä on lapsenraiskaus, rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Enimmäisrangaistus on 10 vuotta vankeutta.

Jos tekijä on 15–17-vuotias, käytetään lievennettyä rangaistusasteikkoa.

Jos raiskauksen uhri on aikuinen, rangaistusasteikko on alempi – yhdestä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta.

Alle 18-vuotiaita ei yleensä ole tuomittu ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Lakiuudistuksen myötä tilanne voi muuttua, koska vakavien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistukset ovat aiempaa ankarampia.

Lakimuutoksen ennakoidaan nostavan vankien määrää vuosittain vajaalla sadalla ja osa heistä tulee olemaan nuoria miehiä.

– Jos ajatellaan tekijäryhmää, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta ja minimirangastuksen korottumista, niin varmasti vankimäärä tulee jonkin verran lisääntymään tässä ryhmässä, arvioi Ojala.

Myös Timo Ojala toivoo, että nuoret eivät ymmärtämättömyyttään syyllistyisi vakaviin rikoksiin.

Seksuaalisia kuvia ei saa jakaa

Laissa säädellään myös muun muassa lasta seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapitoa ja välittämistä. Nuoret voivat lähettää toisilleen tällaisia kuvia itsestään.

Kuvia ei kuitenkaan saa välittää muille. Uuden lain mukaan yhdenkin kuvan levittäminen on rangaistavaa.

Alle 16-vuotiaaseen kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta rangaistaan ankarammin kuin aikuiseen kohdistuneesta. Aiheesta voit lukea lisää tästä jutusta:

Rikosrekisterimerkintä voi säilyä 20 vuotta

Seksuaalirikoksella voi olla hyvin vakavia seurauksia lasten ja nuorten elämään.

Uhrien lisäksi myös nuoren rikoksentekijän elämä voi muuttua peruuttamattomasti.

Tuomio voi vaikuttaa ammatinvalintaan. Se sulkee ovet monille aloille – etenkin niille, joissa työskennellään lasten parissa. Tuomio voi myös johtaa opiskelu- tai työpaikan menettämiseen.

Jos tuomio on yli kaksi vuotta vankeutta, rikosrekisteri puhdistuu 20 vuoden kuluttua. Ehdoton, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus näkyy rekisterissä 10 vuotta ja ehdollinen viisi vuotta.

Myös seksuaalirikosten vanhenemisajat ovat pitkiä. Lain koura voi tavoittaa tekijän vuosienkin päästä, sillä syyteoikeus vanhenee vakavimmissa rikoksissa aikaisintaan silloin, kun uhri täyttää 28 vuotta.

