Analyysi: Keskustajohtaja Annika Saarikon pelisilmä petti

Ihmisten mitta on täyttymässä, huomasi energia- ja sähkökriisiä hoitava keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä viime viikonloppuna.

Lintilän sähköpostiin alkoi tulvia viestejä, jossa ministerille toivotettiin hyvää matkaa narun jatkoksi ja muilutusta itärajan ylitse sähkön korkean hinnan ja ihmisten talousahdingon vuoksi.

Alkuviikon pakkasten odottelu, huoltoseisokissa olevat ruotsalaiset ydinvoimalat, tyynellä säällä tuulivoiman vähyys ja Olkiluodon ydinvoimalan ongelmat nostivat sähkön hinnan kipurajan ylitse. Energiakriisi oli kärjistymässä. Kriisin hoitaminen on Lintilän ministerinsalkussa.

Tästä huolimatta tiistaina keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko esitti puolustusministeri Antti Kaikkosen isyysvapaan ajaksi Mika Lintilälle kaksoisministeriyttä.

Yksi ministeri meinattiin laittaa hoitamaan kahta kriisiä

Saarikon esitys tarkoitti, että yksi ministeri pystyisi hoitamaan kahta kriisiä: energiakriisiä ja Ukrainan sodan aiheuttamaa vaikeaa turvallisuustilannetta sekä Suomen Nato-hakua.

On totta, että Kaikkosen sijaisuus on lyhyt, seitsemisen viikkoa. Uudella ministerillä menisi aikaa opetteluun, vaikka Mikko Savola onkin kokenut maanpuolustuksen asiantuntija. Lintilä on jo nyt tarvittaessa sijaistanut Kaikkosta. Avustajat ja virkamiehet olisivat hoitaneet juoksevia asioita ja Lintilä edustanut Suomea siinä ainoassa isommassa kansainvälisessä kokouksessa.

Vielä kolme viikkoa sitten, jos Lintilän kalenteri näytti tyhjemmältä, saattoi kaksoisministeriys kuulostaa Saarikon, Lintilän ja Kaikkosen korvissa toteuttamiskelpoiselta vaihtoehdolta. Olihan suuri osa puolustusministerin tehtävistä hoidettu. Kaikkonen oli putsannut pöytää ahkerasti.

Silti voi sanoa, että keskustan puheenjohtajan pelisilmä petti.

Annika Saarikko ja muu puoluejohto ajattelivat, että keskellä energiakriisiä elinkeinoministeri voisi hoitaa toisella kädellään Naton porstuassa seisovan maan puolustusministerin työt.

Joukot karkasivat puheenjohtajansa takaa. Mikko Savola asettui ehdolle. Annika Saarikko katsoi parhaaksi muuttaa mielipiteensä joukkojensa mukaiseksi. Keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokous päätti aamupäivällä yksimielisesti, että Savola sijaistaa Kaikkosta.

Yksi mahdollinen syy Saarikon lumipenkkaan tömäyttämisessä oli pelko, että pätkäministeri näyttäisi julkisuushakuiselta vaalitempulta.

Virhearvion takia perhemyönteinen julkisuus puolustusministerin isyyslomasta hautautui tuiskuun ja tuiverrukseen, kun puheenjohtaja teki täyskäännöksen joukkojensa edessä.

Katso tiedotustilaisuus. Keskusta esittää Mikko Savolaa puolustusministerin sijaiseksi.

Luonnonsuojelulaissa keskusta laittoi demarit selkä seinää vasten

Edellisen kerran keskustan eduskuntaryhmän enemmistö viis veisasi puolueen puheenjohtajan ja ministeriensä näkemyksistä, kun hallitus kiisteli luonnonsuojelulaista. Se, mitä keskusta oli hallituksessa sopinut, ei pätenyt enää eduskunnassa.

Kiistassa luonnonsuojelulaista keskusta pani demarit seinää vasten. Keskusta sanoi puolustavansa maanomistajien omistusoikeutta ja jätti pääministeri Sanna Marinin (sd.) pitämään hallitusta kasassa.

Tällä viikolla SDP tempaisi aloitteen itselleen. Demarien eduskuntaryhmä esitti budjettikeskustelussa sähkölle kuluttajahintojen kattoa. Pääministeri tuki Brysselistä.

Keskusta jäi tällä kertaa selkä seinää vasten puhumaan miljardikustannuksista. Energiasta vastaava ministeri Mika Lintilä jäi sivuosaan.

Torstaina Lintilä tulkitsi, että pääministeripuolueen aloite tarkoittaa, ettei hallituksen sopimista menokehyksistä tarvitse tässä kohtaa piitata. Hallitus vaihtuu alkukesästä. Käytännössä esitys lisää valtion velanottoa ensi vuodelle. Siksi myös opposition kanssa on hyvä keskustella

Rahakirstua hallituksessa vahtiva keskusta ei enää nostanut meteliä hallituksen sopimassa menokehyksessä pysymisessä. Jos olisi nostanut, olisi näyttänyt siltä, että SDP haluaa lisätukea sähkön hinta-ahdingossa kamppaileville, mutta keskusta pitää kukkaron nyörejä tiukalla.

Jo ennen tätä viikkoa kaikille hallituspuolueille oli varmasti selvää, että aiemmin päätetyt tuet sähkön hinnan nousun vuoksi tuskin riittävät. Eri malleja oli jo mietinnässä myös Lintilän ministeriössä.

Demarit sooloilivat ohi muun hallituksen.

SDP asetti muut puolueet tilanteeseen, jossa niillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin peesata, jos mielii osoittaa ymmärrystä ahdingossa oleville äänestäjille.

Ajatuksen sähkön hintakatosta tai vastaavasta muusta tuesta olisi voinut tuoda julki myös hallituksen yhteisenä esityksenä. Hallitus on kuitenkin jo vaalitaisteluasennossa pääministeripuoluetta myöten.

