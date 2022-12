Perussuomalaisten Meri sähkökriisistä: Ihmiset soittelevat hädissään, että joulu on peruttu

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Leena Meri kertoi torstain A-talkissa, että ihmiset soittelevat heidän edustajilleen hädissään sähkön hintojen noususta.

– Ihmiset ovat todella hädissään ja soittelevat, että tyyliin joulu on peruttu, Meri sanoi.

A-talkissa keskusteltiin mahdollisesta sähkön hintakatosta. Hintakatolla tarkoitetaan enimmäishintaa, jonka energiayhtiöt voivat veloittaa asiakkailtaan.

Sähkön hinta nousi jälleen kuumaksi poliittiseksi keskustelun aiheeksi tämän viikon pakkasjakson myötä. Samaan aikaan sähköntuotannon kannalta tärkeä Olkiluoto 3 ilmoitti jälleen uudesta myöhästymisestä.

Sekä Meri että Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kritisoivat hallituspuolueita siitä, että hintakatto -asiaan oli herätty vasta näin myöhään. Molempien puolueiden edustajat muistuttivat ehdottaneensa omia ratkaisujaan kohoaviin sähkön hintoihin jo aiemmin tänä vuonna.

– Jo kesällä ihmiset soittelivat meille hädissään, että mistä he saavat kohtuuhintaisen sähkösopimuksen, Meri sanoi.

SDP:nkin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi kritiikkiin muistuttamalla, ettei tilanne vielä syksyllä ollut niin vaikea sähkön hinnan suhteen, kuin nyt.

– Kun budjettiriihessä tehtiin päätöksiä, niin arvioitiin myös tätä hintakattoa. Silloin sähkön hinta oli paljon halvempi kuin nyt. Tähän päälle tuli vielä Olkiluodon todella synkkä tilanne.

Lindtman piti tärkeänä, että asiassa edettiin nyt nopeasti, eikä jääty kiistelemään siitä, miksi ei toimittu aiemmin.

– Kiistely ei tässä sähköksi muutu. Säädetään nyt tämä hintakatto, tehdään se niin pikaisesti, kuin mahdollista ja keskitytään vaikka sen jälkeen tähän historian kirjoitukseen.

Sopu hintakatosta maanantaina?

Hallituksen johtoviisikko käy huomenna läpi ratkaisuvaihtoehtoja sähkökriisiin. Kaikki eduskuntapuolueet taas kokoontuvat puimaan asiaa ensi viikon maanantaina.

Niin Lindtman kuin Keskustaneduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli (kesk.) vaikuttivat luottavaisilta, että hintakatosta saataisiin aikaan sopu maanantain kokouksessa.

– Olen luottavainen siihen, että kun maanantain kokouksesta astellaan ulos, niin meillä on yhteisymmärrys asiasta, Kalli arvioi.

Hän kuitenkin totesi, että kun puhuttiin hintakatosta, tarkoittivat kaikki sillä vähän eri asiaa. Erilaisista malleista vääntäminen saattaakin viivästyttää päätöksentekoa.

Antti Lindtmanin mukaan tavoite olisi kuitenkin saada hintakatto voimaan niin, että sen vaikutukset nähtäisiin heti vuoden alusta.

Mykkänen piti aikataulua optimistisena.

"Hintakatto ei lisäisi sähkönkulutusta"

Antti Lindtman tyrmäsi ekonomistien arviot siitä, että sähkön hintakatto lisäisi sähkönkulutusta.

– Me tulemme tarvitsemaan sähkönsäästöä, jotta me selviydymme tästä tulevasta talvesta. Mutta suhtaudun kyllä hieman optimistisemmin ja luottavaisemmin suomalaisiin tässä kysymyksessä.

Lindtman kertoi soittaneensa sekä Kokkolan että Seinäjoen energiaan, joissa on molemmissa ollut käytössä paikallinen hintakatto.

– Kysyin onko tämä johtanut siihen, että siellä on tuhlailtu. Vastaus oli, että ihan samalla tavalla, kuin muuallakin Suomessa sähkönkäyttö on vähentynyt.

Lindtman uskoi, että suomalaiset ovat "vastuullista väkeä".

– Jos kulutushuippuina, eli arkiaamuina ja arki-iltapäivinä saataisiin vähennettyä kulutusta 10 prosenttia, niin se vastasi Olkiluoto 3:sta, Lindtman sanoi.

Myös Mykkänen uskoi, ettei hintakatto lisäisi sähkönkulutusta.

– kyllähän 20 sentin hintakatto on silti nelinkertainen, kuin mihin me olemme tottuneet. Lisäksi jos kattomalli tulee, niin minä lähden siitä, että siinä on joku kiintiö, Mykkänen sanoi.

SDP on ehdottanut sähkölle 20 sentin hintakattoa.



