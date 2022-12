Viestinnän asiantuntija Suvi Auvisen mukaan suomalaisen yhteiskunnan puheenaiheisiin pystyy vaikuttamaan ”pelottavan hyvin”

Viestintätoimisto Ellun Kanojen viestinnän asiantuntija ja panelisti Suvi Auvinen sanoi perjantain Viimeinen Sana -ohjelmassa, että suomalaisen yhteiskunnan puheenaiheisiin pystyy vaikuttamaan ”pelottavan hyvin”.

– Me yritämme katsoa sitä, että miten saadaan julkinen keskustelu siirrettyä sellaiseksi, että julkinen mielipide on ainakin isossa kuvassa jonkun tietyn asian takana. Poliitikothan seuraa sitä julkista mielipidettä ainakin aika usein.

Auvinen arvioi, etteivät ihmiset ymmärrä, millä tavoin, kuinka paljon ja miten merkittävissä kohdissa valtaa käytetään.

– Kun lukee vaikka uutisia, niin kannattaa olla kriittinen sen suhteen, että kuka minuun yrittää nyt vaikuttaa.

Auvinen arvioi, ettei vaikuttaja välttämättä ole poliittisesti vinoutunut toimitus, vaan niitä ovat esimerkiksi erilaiset yritykset ja organisaatiot.

Viimeinen Sana -ohjelman toinen panelisti, Helsingin Sanomien päätoimittaja Laura Saarikoski uskoi, että kokeneet poliitikot ainakin tunnistavat, mikäli yritykset ja organisaatiot yrittävät heihin vaikuttamaan.

– Luulen, että kokeneet politiikan toimittajat ymmärtävät. Mutta kun kuuntelen Suvia, niin ehkä emme tiedäkään, millä kaikilla tavoilla meihin yritetään vaikuttaa – tavoilla, jotka eivät ole julkisia. Eiväthän viestintätoimistot kerrokaan sitä, että he ovat tällaisten pitkäaikaisten kampanjoiden takana, Saarikoski sanoi.

”Keskusta profiloitunut pintajournalismin kautta”

Viimeisessä Sanassa keskusteltiin myös siitä, onko media vaikuttanut esimerkiksi keskusta puolueen huonoon kannatukseen.

Maaseudun Tulevaisuus -lehden päätoimittaja Jouni Kemppainen arvioi keskustan kannatuksen kärsineen osittain siitä, että puolue oli profiloitunut pintajournalismin kautta.

– On perinteistä pintajournalismia, joka korostaa konfliktia ja voimasuhteita. Ja sitten on tämä vaikeampi laji, asiajournalismi. Keskustaa käy sääliksi, koska se on profiloitunut pintajournalismin valossa eikä asialähtöisesti, Kemppainen sanoi.

Kemppainen mainitsi esimerkiksi metsien ennallistamisen asiana, jota median olisi tullut käsitellä enemmän asian, kuin konfliktin näkökulmasta.

– Näin yleisö saisi tietää, millä perusteella puolueet ovat sitä mieltä, kuin ovat, Kemppainen sanoi.

Kemppaisen mielestä muissa toimituksissa tehtiin parempaa asiajournalismia, kuin politiikan toimituksissa.

Jouni Kemppainen on ollut vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana Keskustan listalta.

