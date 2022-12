Jengirikollisuus voi nousta vaaliteemaksi Suomessakin – perussuomalaisten sisarpuolue ruotsidemokraatit menestyi samalla teemalla Ruotsissa

Puolueita jakaa se, painotetaanko jengirikollisuuden ratkaisussa poliisia vai sosiaalityöntekijöitä

Jengirikollisuus voi nousta kevään eduskuntavaalien yhdeksi teemaksi.

Jengirikollisuus on tunnistettu ilmiönä pääkaupunkiseudulla ja viitteitä on muistakin suurimmista kaupungeista. Kaikkien eduskuntapuolueiden näkemys on, että asialle pitäisi tehdä jotakin.

Etenkin perussuomalaiset on pitänyt maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien tekemiä rikoksia esillä.

Kun puhutaan nuorten väkivaltarikollisuudesta, on syytä erottaa ainakin joissain kaupungeissa lisääntynyt alaikäisten nuorten väkivaltarikollisuus ja katujengien rikokset. Katujengien nuorista merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia.

Ruotsissa perussuomalaisten sisarpuoluetta ruotsidemokraatteja auttoi hyvään vaalimenestykseen se, että puolue piti esillä jengirikollisuuteen liittyviä teemoja. Aihe nousi Ruotsissa myös yhdeksi keskeisimmäksi vaaliteemaksi.

Turun Yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kiteyttää, että Suomessa puolueiden näkemykset jengirikollisuudesta jakautuvat sen mukaan, miten ongelma pitäisi ratkaista. Eli onko jengirikollisuus poliisin vai sosiaaliviranomaisten asia.

– Vaalien yhteydessä keskustelua käydään varmaan tiiviimmin siitä, onko tämä enemmän sosiaalihuollon kysymys vai rikosoikeudellinen kysymys. Pitäisikö siis keskittyä ennaltaehkäisyyn vai jengeissä jo olevien ihmisten rankaisemiseen, Jokisipilä arvioi.

Todennäköistä on, että myös eduskunnassa maanantain välikysymyskeskustelussa näyttäytyy tämä sama jako.

Jengirikollisuuden nouseminen vaaliteemaksi voi hyödyttää erityisesti perussuomalaisia. Maahanmuutto ja maahanmuuttajien tekemät rikokset ovat perussuomalaisten poliittisessa ohjelmassa keskeisiä kysymyksiä.

Viime eduskuntavaalien alla vuonna 2019 Oulussa lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset nousivat keskusteluun. Myös poliitikoilta odotettiin näkemyksiä rikoksista, joista tuomittiin turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia.