Ukraina ja Venäjä taistelevat nyt strategisesti tärkeästä Kreminnan kaupungista – lopputulos voi vaikuttaa koko sodan kulkuun

Mikäli Ukraina onnistuu saamaan Kreminnan kaupungin jälleen hallintaansa, on sillä strategista merkitystä koko Luhanskin alueen takaisinvaltaamisen kannalta.

Venäjän joukot vahvistavat asemiaan Kreminnan alueella Luhanskissa, kertoi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan keskiviikkona.

Ukrainan joukot ovat pitäneet yllä kovaa painetta alueella syksystä lähtien ja ovat lähellä pienen, mutta strategisesti tärkeän Kreminnan kaupungin takaisinvaltaamista.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kirjoitti maanantaina Twitterissä, että Venäjän sotilasjohto olisi jo vetäytynyt Kreminnasta. Väitettä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) taas raportoi tiistaina, että venäläisjoukot olisivat onnistuneet torjumaan Ukrainan hyökkäyksiä Luhanskin alueella, lähellä Kreminnaa.

The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti lainasi ISW:tä, jonka mukaan Venäjä olisi vahvistanut joukkojaan alueella siitä lähetien, kun Ukraina valtasi takaisin Hersonin marraskuussa.

Instituutin mukaan Venäjä priorisoi nyt Kreminnan ja läheisen Svatoven puolustamista. Svatoven ja Kreminnan välinen tie on Venäjälle tärkeä tarvikkeiden ja joukkojen kuljetusreitti.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Strategisesti tärkeä kaupunki

Kreminna on portti kahteen suurempaan kaupunkiin, Sjeverodonetskiin ja Lysytšanskiin, jotka ovat Luhanskin alueen tärkeitä teollisuuskeskuksia. Venäjä on hallinnut kaupunkeja kesästä saakka.

Haidai sanoi Telgram viestissään tiistaina venäläisten ymmärtävän, että jos he menettävät Kreminnan, kaatuu heidän koko puolustuslinjansa.

Kreminnan takaisinvaltaaminen laajentaisi ukrainalaisten jalansijaa alueella ja antaisi heille hallintaansa Sievierodonetskiin ja Lysytsanskiin johtavat päätiet.

Kreminnan takaisinvaltaamisella olisi merkitystä koko sodan jatkolle. Venäjä on väittänyt, että juuri Luhanskin alueen "vapauttaminen" on yksi keskeisistä juurisyistä sotaan, Britannian puolustusministeriö muistutti.

Uutistoimistojen lisäksi lähteet: New York Times, The Guardian, CNN.

