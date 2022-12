Vastavalittu yhdysvaltalainen kongressiedustaja kiipelissä sepitettyään elämäntarinansa

Vastavalittu republikaanisen puolueen kongressiedustaja George Santos on pyytänyt anteeksi valehdeltuaan koulutuksestaan ja työkokemuksestaan.

– Syntini on, että olen kaunistellut ansioluetteloani. Olen pahoillani, sanoi New Yorkin osavaltiosta valittu Santos New York Postille (siirryt toiseen palveluun).

Santos valittiin Yhdysvaltain kongressiin välivaaleissa 8. marraskuuta. Santos nappasi paikan demokraateilta, kun republikaanit voittivat pienellä enemmistöllä kongressin alahuoneen.

Väitteet Santosin elämäkerran vääristelystä esitettiin ensimmäisen kerran New York Timesissa (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla. Tuolloin Santosin asianajaja kiisti väitteet, joiden mukaan hän antoi vääriä tietoja opiskelupaikastaan ja työhistoriastaan. Santos oli muun muassa väittänyt työskennelleensä korkean profiilin finanssiyrityksille Goldman Sachsille ja Citygroupille.

Tänään Santos myönsi New York Postille, ettei ollut koskaan työskennellyt suoraan kummallekaan yritykselle. Santos syytti huonoa sanavalintaa väärinkäsityksestä ja sanoi työskennelleensä yritykselle, joka oli tehnyt liiketoimintaa Goldman Sachsin ja Citygroupin kanssa.

Santos myönsi myös, ettei koskaan valmistunut yhdestäkään korkeamman asteen koulutuksesta. Hän oli aiemmin väittänyt valmistuneensa New Yorkissa sijaitsevasta Baruch collegesta vuonna 2010.

– En ole valmistunut mistään korkeakoulusta. Olen häpeissäni ja pahoillani, että olen kaunistellut ansioluetteloani... Teemme typeriä asioita elämässämme, Santos sanoi.

Santos myönsi myös puhuneensä epäselvästi perhetaustastaan. Santosin kampanjasivulla kerrottiin hänen äitinsä olevan juutalainen ja isovanhempiensä paenneen natseja toisen maailmansodan aikana.

Santos kertoi nyt New York Postille olevansa selvästi katolilainen. Hän kuitenkin puolustautui kertomalla isoäitinsä tarinoista, joiden mukaan isoäidillä oli juutalainen tausta, mutta hän oli aikanaan kääntynyt katolilaisuuteen.

"Valehtelu ei estä kongressiedustajan työtä"

Santosin mukaan nyt esiin tullut valehtelu ei kuitenkaan estä häntä toimimasta kongressiedustajana seuraavaa kahta vuotta. Santos sanoi New York Postille, ettei ole rikollinen ja vannoi olevansa edustajana tehokas ja hyvä.

Santosin demokraattipuolueen vastustaja Robert Zimmerman syytti Santosta Twitterissä antisemitismistä sen jälkeen, kun tieto hänen perhetaustastaan tuli julki.

– Valehtelu yhteydestä holokaustiin ja sen käyttäminen poliittisen uran pönkittämiseen on äärimmäinen esimerkki antisimitismistä, Zimmerman tviittasi.

Aiemmin Zimmerman vaati oikeusministeriötä saattamaan Santosin vastuuseen valehtelustaan. Toisessa tviitissä Zimmerman vaati Santosia eroamaan ja käymään uudelleen erillisvaalit häntä vastaan.

– Kohtaa äänestäjät oikean menneisyytesi kanssa... Anna äänestäjien valita, Zimmerman tviittasi.

Santos sanoi New York Postille kampanjoineensa ihmisten huolenaiheilla, ei ansioluettelollaan.

– Aion lunastaa kampanjan aikana antamani lupaukset, Santos sanoi.

Santosin on määrä vannoa virkavalansa 3. tammikuuta yhdessä muiden edustajainhuoneen edustajien kanssa.