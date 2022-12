Järjestyksenvalvojien väkivallasta otsikoissa ollut Avarn vartioi myös ministeriöitä – valtioneuvoston kanslian mukaan moitittavaa ei ole ollut

Useista pahoinpitelyistä epäiltyjen, kuuden järjestyksenvalvojan työnantaja, turvallisuusalan yritys Avarn Security myy turvallisuuspalveluita myös valtioneuvostolle. Yhtiö irtisanoi työntekijät rikosepäilyjen jälkeen.

Avarn huolehtii muun muassa ministeriökiinteistöjen aulavartioinnista.

Karkean arvion mukaan Avarnilta toimii valtioneuvoston turvapalveluissa kaiken kaikkiaan kymmeniä henkilöitä. Turvapalveluita käytetään päivittäin, kertoo valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Juha Pallaspuro.

Lisävartiointia tilataan tarvittaessa esimerkiksi sisä- ja ulkotilaisuuksien turvaamiseen.

– Käytämme heidän palvelujaan myös erityistilaisuuksissa. Jos ministeriökiinteistöissä on laajoja tapahtumia, vaikkapa juhlahuoneistoissa tai Säätytalolla niin tilaamme lisäpalveluita, Pallaspuro kuvailee.

Iso osa valvonnasta on teknistä kulunvalvontaa eli esimerkiksi kameravalvontaa. Tätä seuraamassa on Avarnilla ympärivuorokautinen miehitys.

Vähintään viiden vuoden kokemus alalta

Poliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa järjestyksenvalvojia epäillään väkivaltarikoksista juna-asemien läheisyydessä.

Avarnin toiminnassa näyttää olleen ongelmia jo pitkään, sillä sen työntekijöitä on ollut syytteessä pahoinpitelyistä jo vuosina 2016–2020.

Pallaspuron mukaan toiminta Avarnin kanssa on sujunut hyvin koko nelivuotisen sopimuskauden ajan. Esille ei ole tullut väärinkäytöksiä tai moitittavaa.

Valtioneuvoston turvatoimista on säädetty erikseen lailla (siirryt toiseen palveluun), johon vartijat perehdytetään erillisellä lisäkoulutuksella. Pallaspuro kertoo että ministeriöt ovat niin sanottuja vaativia asiakkaita, minkä takia turvatehtäviin valikoituvat henkilöt käyvät läpi tarkan seulan.

– Nyt esillä olleessa väärinkäytöstapauksessa kyse on aika nuorista järjestyksenvalvojista. Meillä pitää olla vähintään viiden vuoden kokemus alalta. Kiinnitämme siihen erityistä huomiota johtuen vaativista asiakkuuksista.

Tehtävistä edellytetään lain mukaisia todistuksia ja hakijoille tehdään turvallisuusselvitys.

Pallaspuron mukaan haastatteluissa kysytään erikseen nimenomaan voimankäyttötilanteista, ja miten kyseinen henkilö on niissä toiminut.

– Ne (voimankäyttötilanteet) eivät ole este, mutta ne on hyvä tarkistaa. Niistä löytyy taltiot ja poliisilla on tiedot tilanteista, jos järjestelmä on oikein toiminut.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 30. joulukuuta kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Poliisi esittää viidettä järjestyksenvalvojaa vangittavaksi tänään – uusia epäiltyjä saattaa ilmaantua

Vartiointipalveluita juna-asemille tilaava Fintraffic pyytää Avarnilta pikaista selvitystä työntekijöiden rikosepäilyistä