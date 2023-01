Saksan Ramsteinissa keskustellaan kansainvälisestä aseavusta Ukrainalle – mukana noin 50 maata

Zelenskyi vetosi suoraan Saksaan tankkien saamiseksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vedonnut suoraan Saksaan, jotta se toimittaisi Ukrainalle tankkeja. Asiasta uutisoi yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvallat ja useat Euroopan valtiot ovat jo ennen Ramsteinissa järjestettävää kokousta luvanneet Ukrainalle lisää asevarustusta Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi. Esteenä panssarivaunujen viennille on ollut ennen muuta Saksa, joka ei toistaiseksi ole myöntänyt vientilupia saksalaisvalmisteisille Leopard 2-taistelupanssarivaunuille. – Jos teillä on Leopard-tankkeja, niin antakaa ne meille, Zelenskyi sanoi Saksan televisiolle.