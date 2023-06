Texas kielsi sukupuolenkorjaushoidot alaikäisille

Texas on Yhdysvalloissa väestöltään suurin osavaltio, joka on ottanut kiellon käyttöön. Lain allekirjoitti kuvernööri Greg Abbott.

Texas on suurin osavaltio, joka on ottanut käyttöön vastaavan kiellon.

Yhdysvaltain Texasissa republikaanikuvernööri Greg Abbott on allekirjoittanut lain, joka kieltää sukupuolenkorjaushoidot alaikäisille osavaltion alueella.

Texas on Yhdysvalloissa väestöltään suurin osavaltio, joka on ottanut tämäntyyppisen kiellon käyttöön. Texasin lisäksi toistakymmentä osavaltiota on ottanut samantyyppisiä kieltoja käyttöön.

Yhdysvaltojen merkittävät lääketieteelliset järjestöt ovat vastustaneet kieltoja ja asettuneet tukemaan perusteltuja sukupuolenkorjaushoitoja alaikäisille transnuorille. Useissa osavaltioissa kieltoja yritetään haastaa oikeusjutuilla.

Kun esitys oli käsittelyssä Texasin edustajainhuoneessa, transsukupuolisten oikeuksien puolesta mieltänsä osoittaneet häiritsivät prosessia, minkä seurauksena poliisi poisti aktivisteja rakennuksesta.

New York Timesin mukaan Texasin uusi laki kieltää alaikäisten kohdalla sekä sukupuolenkorjaukseen liittyvät kirurgiset toimenpiteet että lääkityksen, joka aiheuttaa joko tilapäistä tai pysyvää lisääntymiskyvyttömyyttä.

Joissain osavaltioissa konservatiivipoliitikot ovat lehden mukaan ajaneet rajoituksia myös aikuisten potilaiden sukupuolenkorjaushoitoihin.