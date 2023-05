BBC: Känd antirojalist gripen inför festdagen

En av de kändaste motståndarna till det brittiska kungahuset, Graham Smith, är gripen uppger det brittiska mediebolaget BBC på sin webbplats.

Graham Smith är ordförande för kampanjgruppen Republic, som vill att Storbritannien ska bli en republik. Han meddelade på förhand att han kommer att stå vid gatan och protestera mot kungahuset under dagen under devisen "Not my king!".

Enligt Republic har flera personer gripits.