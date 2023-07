Kalevaspelen live: Nionde FM-guldet till Frantz Kruger – Silja Kosonen kastade över 72 meter i första omgången

SFI-friidrottarna har tagit tio medaljer tillsvidare

Frantz Krugers diskusguld var den tionde medaljen för SFI under Kalevaspelen i Lahtis.

I fjol tog SFI 13 medaljer i FM i Joensuu – den noteringen kan förbättras i år med tanke på att SFI har idrottare som Camilla Richardsson, Lotta Kemppinen, Viivi Lehikoinen och systrarna Andersson i elden senare i dag.

SFI-medaljörerer 2023:

Lotta Kemppinen, Helsingfors IFK guld 100 meter Sara Lappalainen, Borgå Akilles guld 1 500 meter Camilla Richardsson, Esbo IF guld 10 000 meter Frantz Kruger, Vasa IS guld diskus Roope Auvinen, Sjundeå IF brons slägga Jeanine Nygård, Vasa IS brons 400 meter Elin Pajunen, Vasa IS brons höjd Nathalie Blomqvist, IK Falken brons 1 500 meter Nina Chydenius, Gamlakarleby IF brons 10 000 meter Albin Lundberg, Vasa IS brons stav