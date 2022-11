Yleltä löytyy kouluille jo 4 500 videota, joilla yhteiskunnalliset asiat voi tuoda osaksi nuorten arkea

Vuoreksen peruskoulussa Tampereella on alkamassa historian ja yhteiskuntaopin opettajan Hannele Lamminpään tunti kahdeksannelle luokalle. Opettajalla on heijastettuna valkokankaalle oman oppiaineensa tuoreita uutisia Yle Triplet (siirryt toiseen palveluun) -palvelusta.

Joskus oppilaat saavat tehdä itse valinnan siitä, mitä videota oppitunnilla katsellaan ja käsitellään, mutta tänään valinnan tekee opettaja, ja se osuu Nobelin rauhanpalkintoon.

Lamminpää käyttää palvelua säännöllisesti, koska kokee sen helpottavan työtään ajankohtaisten asioiden käsittelyssä.

– Se, että ollaan kiinni tässä päivässä ja tämän päivän ilmiöissä tuo todella paljon lisää opetukseen.

Rasmus Lahtinen ja Eerik Kautto keskittyvät historian tunnin tehtäviin. Kuva: Miikka Varila / Yle

Parin minuutin uutisklipin jälkeen Lamminpää kysyy videoon liittyviä visailukysymyksiä luokalta. Oikeat vastaukset löytyvät oppilailta nopeasti, vaikka toimittajan läsnäolo luokassa selkeästi jännittää.

Uutisvideot kiinnostavat nuoria. 13-vuotias Rasmus Lahtinen vahvistaa havainnon.

– Onhan se kiva kuulla nykyhetken kiinnostavista uutisista ja maailman asioista.

Aino Valtonen, 13, kuvailee videoiden käyttöä ”erittäin kivana” tapana.

– Niillä on esimerkiksi hyvä aloittaa tunti tai vetää semmoinen pieni kevennys tunnin loppuun.

Kasiluokkalaisen Aino Valtosen mielestä uutisvideot sopivat myös oppitunnin käynnistämiseen. Kuva: Miikka Varila / Yle

Maailman tilanne pitää huomioida opetuksessa

Hannele Lamminpään mielestä koulun pitää olla osa yhteiskuntaa. Tavoitteena on opetella ja opettaa ajattelemaan asioita monesta eri näkökulmasta.

– Erityisesti nyt on tärkeää ottaa ajankohtaisia asioita esille ihan akuutisti tässä hankalassa maailman tilanteessa.

Opettaja Hannele Lamminpää näyttää Yle Tripletin uutisvideoita omalta koneeltaan koko luokalle ison näytön välityksellä. Kuva: Miikka Varila / Yle

Yle Tripletissä on noin 4500 videota, joista löytyy eri aineisiin sopivia aiheita. Palveluun julkaistaan kolme tuoretta uutisvideota jokaisena koulupäivänä.

Se on minulle sellainen työkalupakki, joka on koko ajan mukana. Hannele Lamminpää, historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Eniten aikaa Lamminpään mielestä menee juuri oikean videon valintaan, jos sen haluaa upottaa osaksi jotain teemaa.

– Esimerkiksi Suomen sisällissotaan liittyvää kiinnostavaa materiaalia olen käyttänyt. Ja kun olemme opiskelleet Kiinan historiaa ja Kiinan nykyisyyttä, niin sieltä on löytynyt paljon hyvää materiaalia, jota on voitu tutkia perusteellisemmin.

Eino Hakala, Aleksander Turin ja Tommi Saloranta keskittyvät tiedon etsimiseen porukalla. Kuva: Miikka Varila / Yle

Oppilaiden näkökulmasta uutisvideoiden käyttö syventää ymmärrystä eri aiheisiin mediakasvatuksellisin keinoin.

– Erittäin helposti jää mieleen näin asiat, helpommin näin kun vertaa muuhun, kommentoi kahdeksasluokkalainen Aleksander Turin.

Uutisaiheet saattavat puhuttaa myös kotona, näin nuori pääsee osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Aino Valtosen perheessä seurataan myös kotona paljon uutisia.

– Joskus saatan aloittaa keskustelun kotona täällä oppimallani tiedolla.

Yle Triplet mahdollistaa eriytetyn opetuksen helposti

Erityisopetuksen lehtori Anna Leskinen Savon ammattiopistosta opettaa yhteisissä aineissa erityisen tuen tarvitsijoita. Lähes kaikki oppiminen tapahtuu Moodlessa, eli tietokoneet ovat opinnoissa mukana lähes koko ajan.

Monet Leskisen opiskelijoista eivät taitojensa puolesta yllä tyydyttävään arvosanaan, mikä saakin opettajan räätälöimään oppimateriaalit opiskelijalähtöisesti.

Onhan se itsetunnolle paljon parempi, että pääsee tekemään netissä tehtäviä samalla tavalla kuin vierustoveri, vaikka tekeekin eri tehtäviä. Anna Leskinen, erityisopetuksen lehtori

Erityisopettajan pitää miettiä, mikä materiaali olisi motivoivaa lyhytjännitteisille erityisnuorelle. Peruskoulun oppikirjat ovat ammattiopiskelijalle tylsä vaihtoehto, niinpä uutisvideot ovatkin mieluisia.

– Onhan se itsetunnolle paljon parempi, että pääsee tekemään netissä tehtäviä samalla tavalla kuin vierustoveri, vaikka tekeekin eri tehtäviä, Leskinen kuvailee.

Erityisopettaja Anna Leskinen pitää Tripletiä hyvänä työkaluna myös erityisoppilaille ja suomea toisena kielenä käyttäville. Kuva: Anna Leskisen kotiarkisto

Jos opiskelijalla on äidinkieltä ja yhteiskunnallisia aineita, niin Leskinen nappaa palvelusta esimerkiksi jutun siitä mitkä kaikki seikat vaikuttavat ruoan hintaan.

– Sieltä tulee yhteiskunnallista näkemystä ja suomen kieltä samalla. Myös maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa Triplet toimii todella hyvin.

Leskinen on aiemmin työskennellyt myös luokanopettajana ja erityisopettajana Nilsiässä. Erityisoppilaiden pienryhmässä uutisvideot toimivat usein myös aamunavauksena.

– Meillä oli aika usein keskusteluhetki aamulla Tripletin videon virittämänä. Palvelu toimii todella hyvin yhteisiin aloituksiin, se opettaa keskustelemaan ja virittää päivään, Leskinen kuvailee.

Opetus pysyy tuoreena myös opettajalle

Erityisopettaja on erityisen iloinen siitä, että palvelu on ilmainen, helppo käyttää ja aina saatavilla. Yle Triplet on Leskiselle monipuolinen työkalu, joka hänen mukaansa pelastaa yllättävissä tilanteissa.

Väsynyt torstain iltapäivä varttia vaille neljä, mitäs tehtäisiin? Aiheeltaan kevyempi parin minuutin uutisvideo keskusteluhetken siivittämänä auttaa.

– Se on minulle sellainen työkalupakki, joka on koko ajan mukana.

Leskisen mielestä ajankohtaisuus on yksi palvelun vahvuuksista. Koska hän räätälöi opetustaan jatkuvasti opiskelijoiden mukaan, pysyy opetusaineistokin tuoreena.

– Ajankohtaisuus on se pointti. En käytä mielellään pari vuotta vanhoja juttuja vaan nyt esimerkiksi käytän tämän syksyn julkaisuja.

Kiinnittyminen ympäröivään yhteiskuntaan juuri nyt puhuttavien aiheiden kautta on myös Leskisen mielestä tärkeää.

– Paljonhan me puhutaan vaikuttamisesta ja äänestämisestä varsinkin toisella asteella. Minun mielestäni on tosi tärkeää, että semmoista aktiivista kansalaisuutta voi tuoda Triplet-juttujen kautta esille.

Oppilaille Triplet on osoittautunut ilmeisen motivoivaksi työkaluksi, sillä ”ai taasko näitä?” - huudot ovat jääneet pois.

– Materiaali on erilaista, kysymykset vaihtelevat ja videoista on tykätty, Leskinen arvioi.

Tutustu Yle Triplet -palveluun täällä (siirryt toiseen palveluun)