Lauri Markkasen johdolla olympialaisiin? Tältä Suomen joukkue Pariisin vuoden 2024 kisoihin näyttää juuri nyt

Pariisiin kesäolympialaisiin on reilu puolitoista vuotta aikaa. Kisoihin tähtää myös vasta 11-vuotias suomalaislahjakkuus.

Pariisin kesäolympiakisat alkavat 26. heinäkuuta 2024. Kisojen alkuun on siis reilut puolitoista vuotta. Suomalaisten toiveena olisi, että kisoissa nähtäisiin mahdollisimman monta suomalaisurheilijaa, kenties jopa miesten palloilujoukkue.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen sanoo, että kaikkien muiden lajien paitsi yleisurheilun osalta karsintajärjestelmät ja aikataulut tiedetään hyvin tarkkaan. Myös yleisurheilun osalta aikataulujen tulisi selvitä kuluvan vuoden aikana.

– Suurimpia muutoksia aiempiin kisoihin verrattuna on, että ensimmäistä kertaa olympiakisojen historiassa Pariisissa on yhtä monta nais- ja miesurheilijaa, Paavolainen sanoo.

Kisojen lajikirjo muuttuu hieman. Uutena lajina Pariisissa on mukana breakdance ja vielä Tokiossa mukana ollut karate tippuu pois.

– Lajien sisällä tapahtuu jonkin verran muutoksia naisten ja miesten luokissa tai sarjoissa ja sen myötä urheilijamäärissä. Lisäksi mixed-kilpailuja, joissa miehet ja naiset kilpailevat samassa joukkueessa, tulee mukaan lisää.

Osassa lajeissa kisapaikkoja jaetaan Pariisiin hyvin samalla tavalla kuin Tokioon, mutta erojakin on.

– Muun muassa ampumaurheilussa paikat jaetaan vain maanosien arvokisojen ja MM-kisojen perusteella. Maailmancupeista ei enää paikkoja ole tarjolla.

Kisapaikkoja Pariisiin ei irtoa helposti, ei ainakaan helpommalla kuin aiempiin kisoihin. Haastetta aiheuttaa erityisesti valintojen jääminen monessa tapauksessa aivan viime hetkille.

– Vain ratsastuksen paikat selviävät vuoden 2023 loppuun mennessä. Purjehdus ratkeaa huhti-toukokuussa 2024. Kaikkien muiden lajien osalta karsinnat jatkuvat vielä kevään ja alkukesän 2024 aikana ja suurin osa suomalaisten paikoista selviää vasta kesäkuussa 2024, Leena Paavolainen kertoo.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Suomi ei tule saamaan mihinkään lajiin niin sanottua villiä korttia.

Oman ongelmansa saa aikaan Ukrainan sota. KOK:ssa on pohdittu skenaariota, jossa sota olisi ohi Pariisiin mennessä ja sen myötä venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat olla mukana Pariisissa. Kyseessä on merkittävä ja vaikea poliittinen kysymys, koska Venäjän tapauksessa kyseessä on suurvalta, jonka osallistumisoikeutta varjostavat lisäksi doping epäselvyydet.

Mutta millainen on suomalaisurheilijoiden tie Pariisiin? Yle Urheilu kävi tilanteen läpi laji lajilta.

Ammunta

Perinteinen menestyslaji. Suomalaisilla erinomaiset mahdollisuudet kisapaikkoihin useassa lajissa.

Eetu Kallioinen ylsi Tokion olympialaisissa hienosti neljänneksi. Pariisiin suomalaisilla on erinomaiset mahdollisuudet useassa lajissa. Kuva: Kevin C. Cox/Getty Images

Breakdance

Suomessa on kansainvälisen tason urheilijoita, mutta kaikkiaan kisoihin on tarjolla vain 32 paikkaa, 16 molemmille sukupuolille ja viidelle maanosalle.

Golf

Suomi tulee lähettämään kaksi miestä ja kaksi naista maailmanlistan sijoitusten perusteella kesäkuun 2024 tilanteen mukaan.

Matilda Castren oli mukana Tokion olympialaisissa. Kuva: Getty Images

Jalkapallo

Suomi ei mukana. Miehissä 16 maata, naisissa 12.

Jousiammunta

Suomalaisosannotto mahdollinen.

Judo

Suomalaisosanotto mahdollinen.

Kiipeily

Mukana ei suomalaisia.

Koripallo

Miehillä on mahdollisuus kisapaikkaan. Koripallossa paikan voi saada joko MM-kisojen kautta tai keväällä 2024, jolloin neljästä kuuden maan karsintaturnauksesta jokaiselle parhaalle on paikka tarjolla.

Lauri Markkanen loisti syksyn EM-kisoissa. Susijengillä on edelleen mahdollisuus olympialaisiin, mutta kisapaikka vaatii huippuonnistumista. Kuva: Vid Ponikvar / Sportida / SIPA / Shutterstock / All Over Press

Käsipallo

Suomi ei mukana.

Lainelautailu

Suomi ei mukana.

Lentopallo

Syksyllä 2023 on karsintaturnauksia, joista on mahdollisuus kisapaikkaan.

Suomen lentopallomaajoukkue pelaa ensi syksynä olympialaisten karsintaturnauksessa. Kuvassa Antti Ronkainen ja Aaro Nikula. Kuva: Tomi Hänninen

Beach volley

Ratkeaa kesäkuussa 2024 rankingin mukaan. Suomalaisten paikat ovat kovan työn takana mutta mahdollisia.

Maahockey

Suomi ei mukana.

Melonta

Suomalaisten kisapaikka ei aivan pois suljettu, mutta vaatii isoja onnistumisia.

Miekkailu

Niko Vuorinen valmentautuu kohti Pariisia. Olympiapaikka ratkeaa 1.4.2024, jolloin olympiaranking menee kiinni.

Miekkailija Niko Vuorinen. Kuva: Esa Fills / Yle

Nykyaikainen viisiottelu

Pieni mahdollisuus suomalaispaikkaan. Ratkeaa rankingin mukaan kesäkuussa 2024.

Nyrkkeily

KOK järjestää kilpailut ja on ottanut kansainväliseltä liitolta IBA:lta järjestelyoikeudet kuten tapahtui Tokion osalta.

Ensimmäiset paikat jaetaan ensi kesän Euroopan kisoista (European Games), joista jaetaan 44 suoraa paikkaa (22 miehet ja 22 naiset). Se on suurin Pariisin karsintakisa eli siellä on eniten paikkoja jaossa. Keväällä 2024 kaksi maailman karsintaturnausta.

Olympiasoutu

Suomalaispaikat tiukassa ja selviävät vasta keväällä 2024.

Paini

On realistista, että miehet saavat paikkoja Pariisiin. Vuoden 2023 MM-kisoista jaetaan viisi paikkaa jokaiseen sarjaan. Lisäksi on maanosakarsintoja.

Arvi Savolainen oli Tokion olympialaisissa viides. Huippukunnossaan Savolainen olisi Pariisissa Suomen potentiaalisimpia menestystoivoja. Kuva: All Over Press

Painonnosto

Sarjoissa on muutoksia. Pariisissa viisi sarjaa molemmille sukupuolille. Rankingaika päättyy huhtikuussa 2024. Molemmille sukupuolille yhteensä 60 paikkaa. Ennen kisoja tapahtuneet dopingkäryt voivat vähentää maan kiintiöitä ja maa voidaan sulkea kisojen ulkopuolelle.

Purjehdus

Suomella on realistinen mahdollisuus saada 5–8 purjehtijaa Pariisiin. Paikat MM-kisojen kautta.

Akseli Keskinen ja Sinem Kurtbay ovat tämän hetken mielenkiintoisimpia nimiä kesäolympialaisia ajatellen. Kaksikko saavutti kesän lopussa MM-pronssia Nacra 17 -luokassa. Kuva: Joakim Wilenius/SPV

Pyöräily

Lotta Henttalalla on pieni mahdollisuus kisapaikkaan, koska harjoittelee jo äitiysloman jälkeen mutta tilanne on täysin auki.

Pöytätennis

Benedek Olahilla on realistinen mahdollisuus kisapaikkaan, vaikka tämä vuosi ei ole mennyt parhaalla mahdollisella tavalla. Paikat jaetaan MM-kisoissa, rankingin pohjalta ja maanosakarsinnoissa.

Kuusi vuotta sitten Riossa kilpaillut Benedek Olah hakee toista olympiapaikkaansa. Kuva: EPA/ERIK S. LESSER

Ratsastus

Pieniä mahdollisuuksia kisapaikkaan. Ranking menee umpeen vuoden 2023 lopussa.

Rullalautailu

Vasta 11-vuotias Heili Sirviö on ilmoittanut tähtäävänsä Pariisiin. Hänen lähettämistään on vastuullisuuden näkökulmasta pohdittava. Ei ole aivan utopistista, että hänen tasonsa riittäisi kisoihin.

Sulkapallo

Ranking sulkeutuu huhtikuun lopussa 2024. On realismia, että suomalaisia on paljon mukana kisoissa.

Taekwondo

Paikat ovat tosi tiukassa. Ei kovin realistista.

Taitouinti

Suomalaisia ei mukana.

Tennis

Suomalaisilla hyvät mahdollisuudet kisapaikkaan. Ranking sulkeutuu kesäkuussa 2024. Paikkoja molemmille sukupuolille 86. Maailman rankingin kautta 56 suoraa paikkaa. Ei kiintiöpaikkoja maanosille. Maakohtaiset 4 urheilijan kiintiöt ovat olemassa.

Emil Ruusuvuori jätti Tokion olympialaiset väliin, mutta Pariisissa hänet saatetaan hyvinkin nähdä. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Triathlon

Suomalaisia ei mukana.

Uimahypyt

Suomalaisia ei mukana.

Uinti

Paikat ratkeavat kesäkuun 2024 lopussa. Suomalaisilla hyvät mahdollisuudet saada paikkoja.

Ida Hulkko oli Tokiossa yksi Suomen viidestä uimarista. Naisen päälaji 50 metrin rintauinti ei ole olympialaji, mutta Pariisiin hänellä on hyvät mahdollisuudet 100 metrin matkalla. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Vesipallo

Suomi ei mukana.

Voimistelu

Paikat suomalaisille mahdollisia erityisesti miesten telinevoimistelussa. Paikat ovat kuitenkin tosi tiukassa sekä teline- että rytmisen voimistelun puolella.

Yleisurheilu

Suomalaisia mukana mutta karsintajärjestelmä selviää vasta vuoden lopussa.

Wilma Murto voitti kesällä Euroopan mestaruuden hienolla ennätyksellään 485. Kunnossa ollessaan hän on yksi Pariisin seiväskisan mitaliehdokkaista.