Tältä näyttää nyt Hakaniemen vanhassa kauppahallissa – remontti viivästyi vuosia, mutta uudet perunat sieltä voinee jo ostaa

Hakaniemen hallista on remontoitu aiempaa avarampi ja valoisampi perinteitä kuitenkaan unohtamatta.

Hakaniemen vanhassa kauppahallissa on valoisaa, sillä torin puoleisia ikkunoita on suurennettua ja ne tuovat sisään valoa.

Yläkerran puiset myyntitiskit ovat jo paikoillaan, vaikka peruskorjaus on vielä kesken. Myös maanalaista huoltotunnelia rakennetaan vielä hallin ulkopuolella.

Alakerran torinpuoleiset kaari-ikkunat on jatkettu lattiaan asti. Ratkaisu tuo valoa, mutta myös yhdistää kauppahallin ja toritilan näköyhteydellä. Kuva: Matti Myller / Yle

Kauppahallin pitäisi aueta ensi maalis-huhtikuussa, vaikka alun perin remontin piti valmistua joulusesonkiin vuonna 2020. Peruskorjaus alkoi vuoden 2018 alussa.

Viivästys johtuu monesta eri asiasta.

– Suurin syy viivästymiseen on maanalaisen huoltotunnelin ja parkkipaikkojen rakentaminen, jotka eivät olleet alkuperäisessä suunnitelmassa, kertoo toimitusjohtaja Peggy Bauer Helsingin kaupunkitilat -yhtiöstä.

Myös koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat vaikuttaneet työn viivästymiseen.

– Tiettyjä komponentteja ei olla saatu, ja viimeistely on valitettavasti kestänyt.

Peruskorjauksen hinta oli alun perin noin 20 miljoonaa euroa, mutta nyt hintalappu on tuplaantunut noin 40 miljoonaan euroon. Bauerin mukaan lisäkulut ovat tulleet suurimmassa määrin maanalaisesta rakennuksesta, mutta myös kaikki materiaalit ovat kallistuneet huomattavasti.

– Nyt ollaan niin lähellä peruskorjauksen loppua, ettei enää mitään suuria yllätyksiä pitäisi tulla, mutta maailmantilanne on sillä lailla erikoinen, ettei tässä enää tiedä, mitä uskaltaa loppujen lopuksi sanoa, Bauer sanoo.

Peggy Bauer haluaa kirkastaa ja selkeyttää kaikkien Helsingin kauppahallien tarjontaa yleisölle ja asiakkaille entisestään. Kuva: Matti Myller / Yle

Yrittäjät pelkäsivät etukäteen, että Helsingin kaupunginmuseon vaatimusten mukaan pieteetillä korjatussa hallissa vuokrahinnat olisivat liian korkeat kauppiaille. Bauerin mukaan remontoidun hallin alakerran myyntipaikoista 80 prosenttia on nyt varattu. Yläkerrassa puolet tiloista on vielä vapaina.

Remontoidun hallin halvin myyntitila on kuuden neliömetrin tila keskellä käytävää toisessa kerroksessa. Se maksaa noin 21 euroa nelimetriltä – arvonlisäveroineen noin 150 euroa kuussa.

Alakerrassa myyntitilojen hintahaitari on 56–65 euroa per neliömetri plus arvonlisävero. Lisäksi kylmätiloista peritään erillinen vuokra.

Kivijalkakauppaan verrattuna kauppahallissa vuokraan kuuluvat lämmitys, puhtaanapito, saniteettitilat yrittäjälle ja asiakkaille sekä yhteistä markkinointia. Bauerin mielestä hinnat ovat kilpailukykyisiä markkinahintoja.

Helsingin kaupunginmuseo valvoi remonttia. Eniten vanhoja yksityiskohtia jätettiin portaikkoihin ja yläkertaan. Vanhat puiset kojut on kunnostettu ja löytyvät edelleen kauppahallin toisesta kerroksesta Kuva: Matti Myller / Yle

Yrittäjä toivoo kauppahallikulttuurin säilyvän

Mocca Mate Oy:n yrittäjä Sari Virtanen on muuttamassa takaisin vanhaan halliin väistötiloista. Hän ja asiakkaat ovat viihtyneet myös modernissa väistötilassa.

– Olen valinnut jo liiketilan, se on sama kuin tällä siirtomaatavaraliikkeellä ennenkin. Hallista tulee kaunis ja kiva. Satavuotias rakennus, josta löytyy idylliä: kaari-ikkunat ja terassi, Virtanen herkuttelee jo etukäteen.

Hänen mielestään esimerkiksi sisäänkäynti metrosta ja uusi ilmastointi ovat hyviä uudistuksia. Vuokrataso voisi Virtasen mielestä olla kuitenkin edullisempi.

– Vanhat kauppahallit ovat kaupungissa kuin kaupungissa tosi tärkeitä paikkoja. Helsinki voisi tulla tässä vastaan, että kauppahallikulttuuri pysyy elossa, kun pienten yrittäjien tilanne on niin tiukka.

Sari Virtanen työskenteli 25 vuotta siirtomaatavaraliikkeessä, jonka osti omakseen, kun vanhan hallin remontti alkoi. Kuva: Matti Myller / Yle

”Hietalahdessa tori on ihan kuollut”

Helsinkiläinen Anna Titova asuu Hietalahdessa, mutta käy asioimassa Hakaniemessä.

– Hietalahden tori on ihan kuollut. Haen täältä juustoa tai luomukasviksia, ja täällä on aika hyviä delituotteita ja kalaa jouluksi.

Titovan mielestä vanha Hakaniemen halli oli aina elämys, jossa oli mahtavaa pysähtyä kahville tai vaikka keitolle ostosten jälkeen. Hän aikoo tulla asioimaan vanhaan halliin heti, kun se avataan uudelleen.

– Toivon, että sinne pääsee enemmän suomalaisia viljelijöitä ja käsityöntekijöitä, jotka tuovat lisää käsityöläiskulttuuria. Se kuuluu tähän alueeseen ja kaipaan sitä henkilökohtaisesti tosi paljon.

Hän miettii myös kirpputoria alueelle.

– Hietalahden kirpputoria kaivattiin tänä kesänä todella paljon. Kun torilla on sitä kapasiteettia, niin käyttöön vaan.

Anna Titova toivoo kauppahalleihin ja toreillekin lisää myyjiä ja toimintaa. Kuva: Matti Myller / Yle

”Hakaniemestä ei ole tarvinnut poistua enää moneen vuoteen”

Helsinkiläinen Ari Jokelainen asuu lähellä, ja väistöhalli kuuluu hänen ostoskierrokseensa.

– Pienessä taloudessa asuvalle kauppahallissa saa hyvin juuri sen määrän, minkä tarvitsee. Toki hinta voi olla sitten kovempi.

Hän on asioinut vanhassakin kauppahallissa ja toivoo sen yläkerran muuttuvan nyt houkuttelevammaksi.

– Se oli niin pimeä loukko, harvemmin sinne tuli mentyä. Mutta luonnospiirustukset näyttävät aika kivalta.

Jokelainen on erityisen innoissaan alakerran lattiaan asti ulottuvista ikkunoista.

– Uskon, että siitä tulee upea paikka. Hakaniemestä ei ole tarvinnut poistua enää moneen vuoteen, Jokelainen naurahtaa.

Ari Jokelainen odottaa Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen valmistumista. Kuva: Matti Myller / Yle

Toimitusjohtaja Peggy Bauer ei uskalla luvata, että remontoidusta vanhasta Hakaniemen hallista voisi hakea lampaanviulun jo pääsiäispöytään. Kysymys juhannuksen uusista perunoista naurattaa.

– Voi ei, kyllä me toivomme, että saamme ihanan hallimme auki. Sitten pitää tietysti myös purkaa väistötila, että torialue voidaan ennallistaa ja tuoda torikauppa lähemmäs hallia.

