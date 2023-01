Pentagon keräsi 366 uutta ufohavaintoa alle kahdessa vuodessa – lähes puolet jäi ilman selitystä

Yhdysvaltain tiedustelujohtajan toimisto ODNI on julkaissut raportin (siirryt toiseen palveluun) tuoreista ufohavainnoista. Lähes puolet havaintojen kohteista on jäänyt yhä tunnistamattomiksi.

Raportti on suppea yhteenveto kaikkiaan 366 ufohavainnosta, joista pääosa on tehty Yhdysvaltain asevoimien piirissä maaliskuun 2021 jälkeen.

Raportin mukaan hiukan yli puolet havainnoista oli pallon tapaisia kohteita tai muistutti miehittämättömiä lennokkeja. Jos tavanomaisena pidetty selitys vaikutti todennäköiseltä, niitä ei enää tutkittu tarkasti.

Sen sijaan viranomaisten mielenkiinto painottui niihin havaintoihin, joille ei edes tutkimuksissa löydetty mitään selitystä. Tällaisia oli lähes puolet ufohavainnoista.

Raportin mukaan osa niistä ”näytti osoittavan erikoisia lento-ominaisuuksia tai suorituskykyjä, ja vaativat tarkempaa analyysia”.

Raportin julkisessa versiossa johtopäätöstä ei täsmennetty. Pentagonin tiedotuspäällikön Pat Ryderin mukaan (siirryt toiseen palveluun) raportin perusteellisempi salainen versio toimitettiin joillekin kongressin valiokunnille keskiviikkona.

Se tapahtui myöhässä, sillä lain mukaan raportin olisi pitänyt valmistua jo lokakuun loppuun mennessä.

Ryderin mukaan puolustushallinto ottaa vakavasti ja tutkii kaikki sellaiset havainnot, joiden mukaan tunnistamattomat kohteet tunkeutuvat asevoimien käyttämille avaruus-, ilma-, maa- tai merialueille.

Tiedustelujohtajan toimiston vuosittaisessa raportissa ei mainita ufo-sanaa. Sen sijaan Yhdysvaltain viranomaiset käyttävät lyhennettä UAP, jolla on viitattu lähinnä tunnistamattomiin ilmiöihin ilmassa.

Lainsäädännössä (siirryt toiseen palveluun) UAP-termin merkitystä kuitenkin laajennettiin toissa vuonna. Se kattaa myös sellaiset arvoitukseksi jäävät kohteet, joiden havaitaan liikkuvan ilmakehän ja avaruuden välillä, sekä sellaiset, jotka liikkuvat ilmasta veteen tai vedestä ilmaan.

Ufohavaintoja on kantautunut tutkittavaksi selvästi aiempaa enemmän, mutta niistä myös kerrotaan aiempaa herkemmin. Raportin mukaan syynä on se, että ymmärrys mahdollisesta turvallisuusuhasta on kasvanut ja raportointiin liittyvä stigma on pienentynyt – eli havainnoille ei enää naureskella.

Harvardin yliopiston professori Avi Loeb huomauttaa, että jos yksikin ufohavainto osoittautuu alkuperältään maan ulkopuoliseksi, sillä olisi valtava merkitys ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kuva: Avi Loebin perhealbumi

Professori Avi Loeb: Uusi tieto vain salaisessa osassa

Tiedustelujohtajan kokoama vuosiraportti jättää avoimeksi sen, mikä saattaisi aiheuttaa ne kaikkein mielenkiintoisimmat havainnot, joille ei edelleenkään ole löydetty mitään selitystä.

Kosmologi ja fyysikko, Harvardin yliopiston professorina Yhdysvalloissa työskentelevä Avi Loeb arvioi sähköpostissaan Ylelle, että mielenkiintoinen uusi tieto on kerrottu vain raportin salaisessa osassa.

Loeb uskoo, että viranomaiset eivät ole pystyneet selittämään ilmiötä.

– Se korostaa avoimeen dataan perustuvan tieteellisen tutkimusohjelman tarvetta, Loeb kirjoittaa Ylelle.

Siksi Loeb on käynnistänyt Galileo-projektin (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on etsiä merkkejä muista teknologisista sivilisaatioista. Loebin mukaan tiedonkeruu alkoi joulukuussa. Hankkeessa tallennetaan taivasta näkyvän valon lisäksi sähkömagneettisen spektrin eri taajuusalueilla.

Laivaston tiedustelun apulaisjohtaja Scott Bray kertoi toukokuussa kongressin kuulemisessa, että asevoimissa tehdään jatkuvasti havaintoja tunnistamattomista lentävistä esineistä. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Osa ufoista on teknisiä ja fyysisiä objekteja

Vaikka uusin uforaportti on niukka, Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat aiemmin kertoneet julkisuuteen joitakin johtolankoja erikoisimmista havainnoista.

Toissa kesänä Pentagon sai valmiiksi ensimmäisen alustavan uforaportin (siirryt toiseen palveluun), jonka julkisen version mukaan useimmissa sen ufohavainnoista on ”todennäköisesti kyse fyysisistä objekteista”.

Siinä raportissa käsiteltiin 144 asevoimien ufohavaintoa. Niistä 80 oli sellaisia, jotka on dokumentoitu usealla eri keinolla, kuten näköhavaintojen lisäksi tutkalla tai infrapunakameralla.

Laivaston tiedustelun apulaisjohtaja Scott Bray meni askeleen pidemmälle kongressin edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnan kuulemisessa toukokuussa Washingtonissa. Hänen mukaansa monissa tunnistamatta jääneissä ufohavainnoissa on varmuudella kyse konkreettisista, fyysisistä objekteista (siirryt toiseen palveluun).

Kyse ei ole mistä tahansa esineistä, vaan useiden ufohavaintojen yhteydessä on uforaportin mukaan mitattu radiotaajuussignaaleita. Se viittaa tekniikkaan.

Kongressin kuulemisessa keväällä täsmennettiin, että kyse voi olla tunnistamattoman kohteen lähettämästä tai sille kohdistetusta radiosignaalista.

Toisaalta radiotaajuussäteilyn tarkoituksena voisi olla myös asevoimien sensorien häirintä. Asiasta kertoivat (siirryt toiseen palveluun) kongressille sekä Bray että Ronald Moultrie, tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaava puolustusministeriön alivaltiosihteeri.

Jo toissavuotisessa uforaportissa viitattiin siihen, että joidenkin tunnistamattomien kohteiden huomattiin yrittävän estää havaintojen tekoa niistä (signature management). Tiedusteluviranomaiset eivät ole hiiskuneet siitä, millaista tekniikkaa tässä yhteydessä olisi käytetty.

Tiedusteluviranomaiset ovat keskittyneet tutkimaan vain puolustusministeriö Pentagonin ja asevoimien piiristä saatuja ufohavaintoja. Kuva: Shutterstock / AOP

Voisiko kaiken takana olla USA tai Kiina?

Jos kerran kyse on huipputekniikasta, yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa ufohavainnoista koskisi Yhdysvaltain omia huippusalaisia ilma-aluksia, joista esimerkiksi laivaston lentäjät eivät olisi tienneet.

Selitys kuitenkin tyrmättiin kongressin kuulemisessa viime toukokuussa. Moultrien ja Brayn mukaan puolustushallinnon kirjaamat ufohavainnot eivät johdu (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain omista salaisista hankkeista.

Brayn mukaan vuoden 2021 uforaportin (siirryt toiseen palveluun) kattamista havainnoista korkeintaan 1–2 saattaisi selittyä Yhdysvaltain asevoimien omilla operaatioilla.

Joka tapauksessa laivaston tiedustelun yhteydessä toiminut ufohavaintoja selvittänyt UAPTF-työryhmä oli jo kehittänyt järjestelmän varmistamaan, että ufohavainnot eivät liity Yhdysvaltain puolustusministeriön tai muiden virastojen omiin hankkeisiin.

Jos syynä ei ole Yhdysvallat, niin olisiko mahdollista, että Kiina tai Venäjä olisi kehittänyt jotain sellaista huipputekniikkaa, joka olisi ylivertaista Yhdysvaltoihin verrattuna?

Vuoden 2021 uforaportissa todettiin kuitenkin, että ufohavaintoihin liittyen tiedusteluviranomaisilla ei ole mitään näyttöä ulkomaisesta tiedusteluoperaatiosta eikä liioin minkään vihollismaan teknologisesta läpimurrosta.

Pentagon julkaisi ufovideoita vuonna 2020

Kongressi vaatii enemmän tietoa ufohavainnoista

Torstai-iltana Washingtonissa julkaistu tiedustelujohtajan toinen vuosiraportti ufohavainnoista on seurausta kongressin kiristyneistä vaatimuksista. Kongressiedustajat penäävät viranomaisilta yhä enemmän tietoa ufohavainnoista.

Vuoden 2022 lopussa kongressi hyväksyi lisäksi lain (siirryt toiseen palveluun), joka velvoittaa viranomaiset (siirryt toiseen palveluun) tekemään selkoa myös vanhoista ufohavainnosta aina vuodesta 1945 lähtien.

Lisäksi laki pyrkii saamaan kongressin valiokunnille sellaista salaista tietoa, jonka kertominen on aiemmin estetty virallisilla vaitiolositoumuksilla.

Samalla ufohavaintojen tutkimusta on myllätty viime vuosina uusiksi moneen kertaan.

Nykyisin ufohavaintoja käsittelee toimisto nimeltään All-domain Anomaly Resolution Office eli AARO (siirryt toiseen palveluun). Sillä tarkoitetaan missä tahansa – sekä ilmassa, vedessä että avaruudessa – havaittujen erikoisten poikkeamien selvittämistä.

Ufohavaintojen selvittelystä ovat kiinnostuneet muutkin kuin Yhdysvaltain kongressi ja tiedusteluviranomaiset.

Lokakuussa Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa ilmoitti perustavansa 16 hengen riippumattoman tutkimusryhmän (siirryt toiseen palveluun). Ryhmän tarkoituksena on yhdeksän kuukauden kuluessa pohjustaa ufohavaintojen parempaa analysointia.

Ryhmän käyttämä aineisto on julkista, ja Nasa aikoo julkistaa tutkimusryhmän raportin ensi kesänä.

