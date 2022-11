Verottaja rankaisi Helsinkiä palkanmaksuongelmista 30 000 euron lisälaskulla – 9 800 yhteydenottoa odottaa edelleen käsittelyä

Helsingin kaupungilla on ollut ongelmia ilmoittaa työntekijöidensä tulotietoja ajoissa tulorekisteriin. Työnantajalla on palkanmaksun jälkeen viisi päivää aikaa ilmoittaa tiedot verottajalle.

Helsingin kaupungin palkanmaksu on ollut ongelmissa jo viime keväästä lähtien. Väärät tai puuttuvat palkkasummat vaikuttavat nyt myös tulorekisteriin ja heijastuvat sitä kautta edelleen esimerkiksi etuuksien maksamiseen.

Palkkasotkujen vuoksi tietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin on ollut vaikeuksia, kertoo Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamishankeen johtaja Kirsti Laine-Hendolin. Helsinki ei ole pystynyt ilmoittamaan tietoja tulorekisteriin määrätyssä viidessä päivässä.

– Ajot tulorekisteriin ovat siis lähteneet normaalisti palkka-ajojen jälkeen, mutta kun tulorekisteriajoja on jouduttu korjaamaan, tämä ei ole tapahtunut aina annetussa määräajassa. Tilanteita ratkaistaan tiiviissä yhteistyössä palkkajärjestelmän toimittajan ja Verohallinnon kanssa, Laine-Hendolin sanoo.

Tulorekisteri Avaa Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka lanseerattiin vuonna 2019.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Palkkasuorituksen maksaja vastaa siitä, että sen tulorekisteriin ilmoittamat tiedot ovat oikein.

Tulorekisterin tietoja saavat käyttää vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Tulorekisteri helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa. Monet viranomaiset, kuten Verohallinto ja Kela, saavat tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä.

Tulorekisterin tietoja käytetään esimerkiksi sosiaalietuuksien hakemiseen. Hakemuksiin ei silloin tarvitse liittää erikseen palkkalaskelmia.

Vääristä tiedoista tulorekisteriin seuraa sanktioita tietojen ilmoittajalle

Tulorekisterin tietojen avulla lasketaan muun muassa sairauspäivärahoja, työttömyyspäivärahoja sekä perhe-etuuksien ja eläkkeen määrää. On erittäin tärkeää, että tiedot annetaan ajallaan ja virheettöminä

– Jos tiedoissa on puutteita tai ne viivästyvät, ne vaikuttavat suoraan esimerkiksi verotukseen ja eri tulosidonnaisten etuuksien määrään, Verohallinnon johtava asiantuntija Sari Wulff valistaa.

Hän ei kommentoi Helsingin kaupungin tapausta, vaan puhuu aiheesta yleisellä tasolla.

Väärien tulorekisterin tietojen vuoksi saattaa syntyä tilanne, jossa ihminen jää esimerkiksi kokonaan ilman tukia.

Lisää: Helsingin kaupungin hallinnossa työskentelevä Vilma jäi ilman palkkaa ja vanhempainrahaa

Kuuntele alta, mikä on tulorekisteri ja millaisia sanktioita seuraa, jos työnantaja ilmoittaa työntekijän tulot tulorekisteriin väärin tai liian myöhään:

Kaupunki on joutunut maksamaan kahden kuukauden sanktiot

Jos palkanmaksaja ilmoittaa työntekijälle maksetun palkan tulorekisteriin myöhässä tai summia ei korjata ajoissa, seuraa myöhästymismaksu. Summat vaihtelevat riippuen siitä, kuinka paljon ilmoitukset ovat myöhässä.

Enimmillään sanktiota voidaan määrätä 15 135 euroa kuukaudessa per yritys.

– Maksu muodostuu päiväkohtaisesta osuudesta ja prosenttiperusteisesta osuudesta. Jälkimmäiseen vaikuttaa se, kuinka monen tulonsaajan ilmoitukset ovat myöhässä, kertoo Verohallinnon Sari Wulff.

Myös Helsingin kaupungille on koitunut sanktioita tiedoista, jotka se on ilmoittanut tulorekisteriin joko myöhässä, väärinä tai korjannut myöhässä. Kaupunki on nyt joutunut maksamaan sanktiota maksimimäärän kahdelta kuukaudelta, eli 15 135 euroa per kuukausi.

– Sanktiot ovat lainmukaiset, mutta Helsingin kaupunki hoitaa velvoitteensa. Helsingin kaupunki on saanut myöhästymismaksut kahdelta kuukaudelta ja ne on hoidettu, vakauttamishankkeen johtaja Laine-Hendolin toteaa.

Kaupunki yrittää ratkaista palkanmaksun ongelmia panostamalla maksuprosessin alkuvaiheeseen

Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamishanke käynnistettiin kesäkuussa, ja Kirsti Laine-Hendolin aloitti sen johtajana lokakuun alussa. Hänen mukaansa Helsingin kaupunki on resursoinut lisää henkilöstöä tulorekisteriasioiden ratkaisemiseen.

– Pyrimme saamaan asiat huolehdittua niin, että henkilöstömme saa esitäytetyt veroilmoitukset tämän vuoden tietojen perusteella mahdollisimman oikeilla tiedoilla.

Jos henkilön palkkatiedoissa ja tulorekisteritiedoissa on virheellisyyksiä, me selvitämme asioita kiireellisesti, lupaa Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamishankkeen johtaja Kirsti Laine-Hendolin. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Tilanteen korjaamiseksi kaupunki on aloittanut yli 20 projektia yhteistyössä eri toimialojen, taloushallintopalveluliikelaitoksen ja henkilöstöosaston kanssa.

Jatkossa kiinnitetään korostetusti huomiota siihen, että tiedot syötetään palkkajärjestelmään alusta asti oikein, ja tähän tullaan tarjoamaan tukitoimenpiteitä.

– Tieto, jota käytetään palkan perusteissa, täytyy syöttää oikein. Laatu ja oikeellisuus täytyy rakentaa heti palkkaprosessin alkuvaiheeseen, täsmentää Laine-Hendolin.

Tuhannet jonottavat vielä selvittääkseen palkkaansa

Helsingin kaupungin palkanmaksun virheiden määrä on vähentynyt, mutta virheitä tapahtuu edelleen.

Syyskuussa palkkavirheitä oli 5,8 prosentissa palkkalaskelmista, kun lokakuun kahdella ensimmäisellä viikolla virheitä oli 4,2 prosentissa. Eniten virheitä palkoissa oli tämän vuoden kesäkuussa, jolloin palkkavirheitä oli 12 prosentissa palkoista.

Lisää: Antti Junttilan tilille kilahti Helsingin palkkasotkussa kymppitonni, eikä kukaan vastaa, mitä sille pitäisi tehdä: ”Hyvin kuumottavaa”

Lokakuun puolivälissä olleen palkkapäivän jälkeen palkka puuttui kokonaan alle sadalta henkilöltä. Muita pienempiä palkkavirheitä oli enemmän. Palkkavirheet ovat koskeneet esimerkiksi opettajia sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä.

Odotettavaa on, että palkkavirheiden määrä kasvaa vielä, kun palkanlaskennan asiakaspalveluun tulleita yhteydenottoja otetaan käsittelyyn. Jonossa on tällä hetkellä noin 9 800 yhteydenottoa. Osa yhteydenottopyynnöistä on päällekkäisiä, eli samalta henkilöltä voi olla useampi yhteydenottopyyntö.

Ensi vuoden talousarvioesityksessä Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmien hoitamiseen on varattu kertaluonteisesti korkeintaan kuusi miljoonaa euroa.

Kuuntele alta, miten Helsingin kaupungin Kirsti Laine-Hendolin kertoo palkanmaksun virheiden vähenemisestä:

