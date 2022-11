Mika Tiainen oli kuolla koronaan – syyllisyys selviytymisestä sai proteesiyrittäjän lahjoittamaan koko elämäntyönsä sota-alueelle Ukrainaan

Kukaan ei uskonut Mika Tiaisen, 63, selviävän hengissä, vähiten hän itse.

Syntymäpäivänsä aamuna tammikuussa Tiainen siirrettiin koronan takia teho-osastolle Vaasan keskussairaalassa.

Tartunnan hän oli saanut joulun jälkeen, kun he kävivät poikansa kanssa Helsingissä.

Matkalla he pysähtyivät kahville tuttavaperheen luo. Seuraavana aamuna tuttavilta tuli soitto, että koronatesti näytti positiivista.

Tiaisella ei ollut rokotuksia.

Muutama päivä sen jälkeen virus iski sekä isään että poikaan.

Tiainen sairasti tautia ensin kotona kaksi viikkoa. Lopulta hengitys ei tahtonut kulkea, eikä nukkuminen onnistunut edes istualtaan.

Tilanne äityi niin pahaksi, että Tiainen kirjoitti yöllä perheelleen jäähyväiskirjeen.

– Olin niin huonossa kunnossa, että pystyin kirjoittamaan lähinnä käytännön ohjeet, miten toimia yrityksen kanssa.

Tiainen päätyi lahjoittamaan elämäntyönsä

Miltei vuotta myöhemmin, marraskuun ensimmäisenä päivänä, Mika Tiainen on pakkaamassa proteeseja valmistavan yrityksensä irtaimistoa kuorma-autoon.

Sairaalasänkyjä, tutkimuspöytiä, uuneja ja laatikoittain apuvälineitä - kuorma-auto täyttyi hiljalleen Tiaisen 34-vuotisesta elämäntyöstä. Samalla kuljetuksella Ukrainaan lähti lahjoituksia myös Vaasan keskussairaalasta ja hyväntekeväisyysjärjestöltä Kalynalta. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Marraskuinen aurinko valaisee vanhan sokeritehtaan lastauslaituria Vaasassa, kun hän kantaa kymmeniä laatikoita sisälle autoon.

Laatikoissa on satoja nilkka- ja polvitukia, erikoisjalkineita, sääri- ja reisiproteeseihin meneviä komponentteja, kaikkea mahdollista.

Koronasta selviäminen oli Tiaiselle niin kova juttu, että hän päätti lahjoittaa elämäntyönsä Ukrainaan.

– Sinne lähtee koko proteesipajani eli materiaalit, raaka-aineet, apuvälineitä, sairaalasänkyjä, tutkimuspöytiä ja uuneja – kaikki. Kuorma-autollisen verran tavaraa.

Kuorma-auton hänelle on lainannut Krister Illman Kirkkonummelta, joka lupautui välittömästi pitkäaikaisen ystävänsä avuksi ainutlaatuiselle matkalle.

Tiainen vei lahjoituksen perille itse

Tiainen on toiminut yli 30 vuotta yrittäjänä Vaasassa. Kaupungissa hänellä on työpaja, ja asiakkaita hän on ottanut vastaan kotona.

Sokeritehtaan tiloissa hänellä on ollut muutaman vuoden ajan varasto, jossa hän säilyttänyt proteesipajansa materiaaleja ja työvälineitä.

Laatikoissa oli sadoittain erilaisia tukivälineitä.

Tiainen laskeskelee, että lahjoituksen arvo on 100 000 – 150 000 euroa. Koska lahjoitus on niin mittava ja kyse on asiantuntemusta vaativista erikoistavaroista, häntä pyydettiin tuomaan se perille itse.

Ukrainassa kaverusten kohteena on kaksi sotasairaalaa, toinen Kiovassa ja toinen Cherkasyssa, sekä proteesipaja Cherkasyssa. Samassa kuorma-autossa perille matkaavat myös Vaasan keskussairaalan ja hyväntekeväisyysjärjestö Kalynan lahjoitukset sotasairaaloille.

Matka sotatantereelle ei Tiaista pelota. Ei enää koronan jälkeen.

– Jos meille käy huonosti, se tapahtuu mitä tapahtuu. Vaimo ja lapset ovat tietenkin huolissaan.

Ulkoministeriö ei suosittele matkustamista

Suomen ulkoministeriö ei suosittele lahjoitusten viemistä itse Ukrainaan.

– Siellä on edelleen vakava sotatilanne, ja ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Ukrainaan. Maa on kauttaaltaan erittäin vaarallinen paikka tällä hetkellä, toteaa lähetystöneuvos Pekka Marttila ministeriöstä.

Ukrainan naapurimailla on hänen mukaansa myös rajalliset mahdollisuudet ottaa tavaroita vastaan ja varastoida niitä.

– Tilanne rajaseudullakin on vaikeasti ennakoitava. Raja on ruuhkainen, ja liikennettä on paljon.

Yksityishenkilöiden viemien tavaralahjoitusten määrästä ministeriöllä ei ole tietoa.

– Sitä on käytännössä vaikea seurata, sillä ihmiset kulkevat sinne omia teitään. Sellainen yleistuntuma on, että materiaalilahjoituksissa isoin virta oli sodan alkaessa. Jonkin verran se on hiipunut siitä, Marttila arvioi.

Käytännöllisin ja varmin tapa auttaa on raha

YK:n mukaan Ukrainassa tarvitaan nyt ihan perusasioita, kuten ruokaa, vettä, lääkkeitä ja talven lähestyessä myös telttoja.

Ulkoministeriö suosittelee kuitenkin rahalahjoitusten antamista tunnetuille avustusjärjestöille. Marttilan mukaan se on varmin tapa saada apu tehokkaasti perille.

– Usein se on myös halvin ja käytännöllisin tapa, että nämä avustusjärjestöt ostavat tarvikkeita paikallisesti. Heillä on paras tuntuma niistä tarpeista ja vaatimuksista siellä.

Lokakuun lopussa Uutissuomalainen kertoi, että neljä suurta avustusjärjestöä on kerännyt suomalaisilta lahjoituksia Ukrainaan yhteensä yli 74 miljoonaa euroa. Lahjoitusten määrää olivat arvioineet Pelastakaa Lapset ry, Suomen Punaiselle Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja Unicef.

Uutissuomalainen: Suomalaisten lahjoitukset Ukrainaan vähentyneet

Toivoa selviytymisestä ei ollut

Jäähyväiskirjeen kirjoittaneen Tiasen kunto heikkeni tammikuisena yönä siihen pisteeseen, että vaimo päätti viedä hänet aamulla keskussairaalaan.

Seuraavana aamuna Tiaisen kunto romahti sairaalassa niin, että hänet vietiin teho-osastolle. Siellä hän oli hengityskoneessa nukutettuna eli koomassa kaksi viikkoa.

– Lääkärit eivät antaneet toiveita selviytymisestä.

Teho-osastolla Tiaisen kunto ei parantunut, mutta ei myöskään huonontunut. Teholla työskennelleelle vaimolle odotus oli hyvin raskasta.

Tiainen itse ei muista tuosta ajasta mitään. Teholla hoitohenkilökunta pitää päiväkirjaa koomapotilaiden terveydentilasta.

– Itkin, kun luin tätä. Ja minä en yleensä itke, hän sanoo ja näyttää hoitajien kirjoittamaa vihkosta.

Vaasan keskussairaalan teho-osaston hoitajat pitivät Mika Tiaisen terveydentilasta päiväkirjaa.

Kahden viikon jälkeen Tiainen herätettiin. Hengityskoneessa hän oli kolme viikkoa, sairaalassa yhteensä kuusi.

– Minulta putosi paino kuukauden aikana 20 kiloa.

Myös sängyssä makaaminen surkastutti hänen lihaksiaan niin, että kävely ei enää sujunut. Osastolle siirtymisen jälkeen sitä piti harjoitella pikkuhiljaa, askel askeleelta.

Teho-osastolla Tiaisen keuhkoja kuvattiin. Ne olivat täynnä limaa. Kuukauden kuluttua kuvat näyttivät, että toinen keuhko toimi jo 30-prosenttisesti ja toinen puolella teholla.

Reilun puolen vuoden jälkeen hän ei tunne itseään vielä täysin terveeksi.

– Aamuisin on sen verran limaa kurkussa, että yskin, mutta en koe sen rajoittavan elämääni mitenkään.

”Puhumalla viimeisestä portista ei pääse sisään”

Tiaista vaivaa, miksi hän selvisi koronasta. Hän kysyi sitä sairaalan väeltäkin, mutta siihen ei ollut vastausta.

Mielen valtasi syyllisyys.

– Miksi minä selvisin, kun niin monet hyväkuntoiset nuoret ovat kuolleet tähän, hän miettii edelleen.

Kun Tiainen pääsi sairaalasta ja tervehtyi hieman, hän käveli ensimmäisenä tatuointiliikkeeseen. Nyt hänen rinnassaaan lukee isolla “Saved by Angels”, enkelien pelastama.

Mika Tiainen tatuoi rintaansa tämän tekstin selviydyttyään vaikeasta koronasta. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Se ei kuitenkaan riittänyt. Hän halusi antaa myös jotain konkreettista, osoittaa kiitollisuutta saamastaan jatkokaudesta.

Yrityksen omaisuuden lahjoittaminen ei ollut silti helppo päätös. Tunne ja järki kävivät kamppailua. Tunne voitti.

Tiainen päätti jättää itselleen yhden hiomakoneen, jotta hän voi tehdä vanhoille asiakkailleen proteeseja sen jälkeen kun jää eläkkeelle. H-hetki on ensi vuoden toukokuussa.

– Siinä tavaramäärässä, joka on tänään tuolla kuorma-autossa, on elämäntyöni ja eläkkeeni. Tulen saamaan 1 356 euroa bruttona eläkettä, ja tuon lastin arvo on yli satatuhatta.

Tiainen toteaa, että mitään täältä ei saa kuitenkaan mukaansa. Yhtään peräkärryä hän ei ole ruumisautojen perässä nähnyt.

Ukrainalaiset tarvitsevat hänen proteesipajansa tavaroita enemmän kuin hän.

– Jos jotain opin koronasta, niin sen, että me kaikki joudumme sinne viimeiselle portille. Siitä ei mennä puhumalla läpi.

Lahjoitukset menivät tarpeeseen

Viikko haastattelun jälkeen Mika Tiainen ja Krister Illman ovat matkalla takaisin Suomeen.

Pommituksia he eivät kokeneet matkan aikana, mutta ilmahälytyksen sireeni soi Tiaisen mukaan kerran.

Hän viestittää matkalta, että kaikki lahjoitukset menivät tarpeeseen sotasairaaloissa.

Hänelle itselleen iso juttu oli nähdä, kuinka ammattitaitoista henkilökuntaa Cherkasyn proteesipajalla oli ja miten kiitollisia siellä oltiin hänen lahjoittamistaan tavaroista.

– Vastaanotto on ollut upea!

